ЗЕФЗАФ МУХАММАД

ЗЕФЗАФ (ЗАФЗАФ) МУХАММАД - ма­рокканский пи­са­тель.

Пи­сал на арабском языке, ши­ро­ко ис­поль­зо­вал ма­рокканский диа­лект арабского языка. Окон­чил фи­лософский факультет Ра­бат­ско­го университета в Ма­рок­ко . Ра­бо­тал жур­на­ли­стом, пре­по­да­вал арабский язык.

Ав­тор ро­ма­нов «Жен­щи­на и ро­за» («Аль-Map‘a ва-ль-вар­да», 1972 год), «Тро­туа­ры и сте­ны» («Ар­сы­фа ва джуд­ран», 1974 год), «Га­дю­ка и мо­ре» («Аль-Аф‘а ва-ль-бахр», 1979 год), «Пе­ту­ши­ное яй­цо» («Бай­дат ад-дик», 1984 год), «Лис по­яв­ля­ет­ся и ис­че­за­ет» («Ас-Са‘ляб ал­ля­зи йаз­хар ва йах­та­фи», 1985 год), «Ещё од­на по­пыт­ка вы­жить» («Му­ха­ва­лят аль-айш», 1986 год, русский перевод 1988 год), от­ра­жаю­щих ин­те­рес ав­то­ра к пси­хо­ло­гическому ана­ли­зу и со­ци­аль­ным про­бле­мам; в них за­пе­чат­ле­но кру­ше­ние на­дежд ма­роккан­ского об­ще­ст­ва на спра­вед­ли­вую жизнь по­сле об­ре­те­ния Ма­рок­ко не­за­ви­си­мо­сти (1956 год).