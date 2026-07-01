ЗЕФЗАФ МУХАММАД
ЗЕФЗАФ (ЗАФЗАФ) МУХАММАД - марокканский писатель.
Писал на арабском языке, широко использовал марокканский диалект арабского языка. Окончил философский факультет Рабатского университета в Марокко. Работал журналистом, преподавал арабский язык.
Автор романов «Женщина и роза» («Аль-Map‘a ва-ль-варда», 1972 год), «Тротуары и стены» («Арсыфа ва джудран», 1974 год), «Гадюка и море» («Аль-Аф‘а ва-ль-бахр», 1979 год), «Петушиное яйцо» («Байдат ад-дик», 1984 год), «Лис появляется и исчезает» («Ас-Са‘ляб аллязи йазхар ва йахтафи», 1985 год), «Ещё одна попытка выжить» («Мухавалят аль-айш», 1986 год, русский перевод 1988 год), отражающих интерес автора к психологическому анализу и социальным проблемам; в них запечатлено крушение надежд марокканского общества на справедливую жизнь после обретения Марокко независимости (1956 год).