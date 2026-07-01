ЗЕДЛЬМАЙР ХАНС

ЗЕДЛЬМАЙР ХАНС - австрийский ис­то­рик ис­кус­ст­ва, пред­ста­ви­тель так называемой вен­ской шко­лы ис­кус­ст­во­зна­ния.

Изу­чал ар­хи­тек­ту­ру в Выс­шей тех­нической шко­ле в Ве­не (1918-1920 годы), за­тем ис­то­рию искусства в Вен­ском университете, где его учи­те­ля­ми бы­ли М. Двор­жак и Ю. фон Шлос­сер, ко­то­ро­го Зедльмайр сме­нил на долж­но­сти заведующего ка­фед­рой ис­то­рии (1936-1945 годы). В 1942-1943 годах слу­жил в ар­мии, за­тем вер­нул­ся в университет, но в 1945 году был уво­лен по за­ко­ну о «де­на­ци­фи­ка­ции», про­дол­жая пе­ча­тать­ся под псев­до­ни­ма­ми. Заведующий ка­фед­рой ис­то­рии ис­кусств в Мюн­хен­ском (1951-1964 годы) и Зальц­бург­ском (1965-1969 годы) университетах.

В 1929 году (совместно с К. Сво­бо­дой) под­го­то­вил сбор­ник ста­тей А. Риг­ля, в пре­ди­сло­вии к ко­то­ро­му впер­вые обос­но­вал струк­ту­ра­ли­ст­ский под­ход к искусству (смотрите Струк­ту­ра­лизм), по­пы­тав­шись со­еди­нить дос­ти­же­ния геш­тальт­пси­хо­ло­гии и фе­но­ме­но­ло­гии. В 1930-х годах опуб­ли­ко­вал ис­сле­до­ва­ния по ис­то­рии ар­хи­тек­ту­ры (кни­ги о Ф. Бор­ро­ми­ни, австрийской ба­роч­ной ар­хи­тек­ту­ре).

Главное со­чи­не­ния Зедльмайра, сде­лав­шие его од­ной из круп­ней­ших фи­гур в ис­кус­ст­во­зна­нии XX века: «Ут­ра­та се­ре­ди­ны» («Verlust der Mitte», 1948 год) - свое­об­раз­ный трак­тат-ди­аг­ноз на те­му ре­лигиозного кри­зи­са ев­ропейской куль­ту­ры Но­во­го вре­ме­ни, при­чи­ны ко­то­ро­го Зедльмайр ви­дел в ут­ра­те че­ло­ве­ком от­вет­ст­вен­но­сти пе­ред Бо­гом и ми­ром; «Ре­во­лю­ция со­вре­мен­но­го ис­кус­ст­ва» («Die Re­vo­lution der modernen Kunst», 1955 год) - ана­лиз современного искусства как фор­мы ду­хов­ной па­то­ло­гии и со­ци­аль­но­го ра­ди­ка­лиз­ма; сборник «Смерть све­та» («Der Tod des Li­ch­tes», 1964 год) - ре­ли­ги­оз­но-эк­зи­стен­ци­аль­ное ис­тол­ко­ва­ние ху­дожественных яв­ле­ний со­вре­мен­но­сти; «Воз­ник­но­ве­ние со­бо­ра» («Die Entstehung der Kathedrale», 1950 год) - опыт при­ме­не­ния ме­то­да ико­но­ло­гической гер­ме­нев­ти­ки к го­тической ар­хи­тек­ту­ре; сборник ме­то­до­ло­гических эс­се «Ис­кус­ст­во и ис­ти­на» («Kunst und Wahrheit», 1958 год, русский перевод 1999 года).

В ра­бо­тах Зедльмайра под­чёрк­ну­тый хри­сти­ан­ский тра­ди­цио­на­лизм, про­яв­ляю­щий­ся на ми­ро­воз­зренческом уров­не, со­че­та­ет­ся с тео­ре­тическим и ме­то­до­ло­гическим но­ва­тор­ст­вом. Ре­лигиозные и фи­ло­соф­ские идеи по­ни­ма­ют­ся Зедльмайром как ин­ст­ру­мент не толь­ко по­зна­ва­тель­ной ана­ли­ти­ки, но и куль­тур­но-нравственной про­по­ве­ди на ма­те­риа­ле ис­то­рии искусства. Для Зедльмайра ха­рак­те­рен по­сто­ян­ный ин­те­рес к на­сле­дию русской ре­лигиозной мыс­ли (Ф. М. Дос­то­ев­ский, В. С. Со­ловь­ёв, Н. А. Бер­дя­ев , В. В. Ива­нов, Ф. А. Сте­пун). Не­со­мнен­ное влия­ние на Зедльмайра ока­за­ли идеи В. В. Вейд­ле, с ко­то­рым его свя­зы­ва­ла про­дол­жи­тель­ная друж­ба.