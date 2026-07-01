ЗЕДЛЬМАЙР ХАНС
ЗЕДЛЬМАЙР ХАНС - австрийский историк искусства, представитель так называемой венской школы искусствознания.
Изучал архитектуру в Высшей технической школе в Вене (1918-1920 годы), затем историю искусства в Венском университете, где его учителями были М. Дворжак и Ю. фон Шлоссер, которого Зедльмайр сменил на должности заведующего кафедрой истории (1936-1945 годы). В 1942-1943 годах служил в армии, затем вернулся в университет, но в 1945 году был уволен по закону о «денацификации», продолжая печататься под псевдонимами. Заведующий кафедрой истории искусств в Мюнхенском (1951-1964 годы) и Зальцбургском (1965-1969 годы) университетах.
В 1929 году (совместно с К. Свободой) подготовил сборник статей А. Ригля, в предисловии к которому впервые обосновал структуралистский подход к искусству (смотрите Структурализм), попытавшись соединить достижения гештальтпсихологии и феноменологии. В 1930-х годах опубликовал исследования по истории архитектуры (книги о Ф. Борромини, австрийской барочной архитектуре).
Главное сочинения Зедльмайра, сделавшие его одной из крупнейших фигур в искусствознании XX века: «Утрата середины» («Verlust der Mitte», 1948 год) - своеобразный трактат-диагноз на тему религиозного кризиса европейской культуры Нового времени, причины которого Зедльмайр видел в утрате человеком ответственности перед Богом и миром; «Революция современного искусства» («Die Revolution der modernen Kunst», 1955 год) - анализ современного искусства как формы духовной патологии и социального радикализма; сборник «Смерть света» («Der Tod des Lichtes», 1964 год) - религиозно-экзистенциальное истолкование художественных явлений современности; «Возникновение собора» («Die Entstehung der Kathedrale», 1950 год) - опыт применения метода иконологической герменевтики к готической архитектуре; сборник методологических эссе «Искусство и истина» («Kunst und Wahrheit», 1958 год, русский перевод 1999 года).
В работах Зедльмайра подчёркнутый христианский традиционализм, проявляющийся на мировоззренческом уровне, сочетается с теоретическим и методологическим новаторством. Религиозные и философские идеи понимаются Зедльмайром как инструмент не только познавательной аналитики, но и культурно-нравственной проповеди на материале истории искусства. Для Зедльмайра характерен постоянный интерес к наследию русской религиозной мысли (Ф. М. Достоевский, В. С. Соловьёв, Н. А. Бердяев, В. В. Иванов, Ф. А. Степун). Несомненное влияние на Зедльмайра оказали идеи В. В. Вейдле, с которым его связывала продолжительная дружба.