ЗЕАМEТ

Зеамет (от араб. зиа’ма — «ручательство») — форма условно-служебного землевладения в Османской империи , разновидность тимара.

Крупный лен с годовым доходом (на XVI в.) 20—100 тыс. акче (серебряная монета), предполагавший выполнение райятами данной территории многочисленных повинностей по отношению к держателю (заиму) и выплату ему поземельного налога (до 2/3 урожая); заим, со своей стороны, наряду с военной службой, часто обязывался, по совещании с местным кади , обеспечивать безопасность подведомственной округи, что могло рассматриваться и как соответствие участию в походах. В основном, З. предоставлялись среднему и высшему командному составу ополчения сипахи и градоправителям-сюбашы, реже (в арабо-османском мире) — племенным шайхам , иногда — чиновникам и придворным. Сдача З. на откуп ( ильтизам ) вплоть до начала XVII в. возбранялась, но последовавший кризис османской социально-экономической системы привел к упадку тимарного строя. Окончательная отмена З. произошла только в 1834—1839, но термин «заим» сохранился, в частности, в Cиро-Палестинском регионе, для обозначения влиятельных представителей областной элиты, выступавших вплоть до конца XX в. в роли «поручителей» за своих земляков перед государственной администрацией.