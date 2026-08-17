ЗДВИНСКИЙ МУЗЕЙ

Здвинский районный краеведческий музей.

В 1972 году был организован музей "Боевой и трудовой славы". В 1991 году для музея выделили особняк, где он "перерос" в краеведческий . В настоящее время в музее имеется три зала с экспонатами, стендами, фото и документами, отражающими историю района.

В экспозиции освещаются темы: начало русских поселений 1773 года, начало обитания древних аборигенов - эпохи палеолита и неолита. Сегодня открыто 177 памятников археологии - городищ, стоянок, могильников. На некоторых - до 20 и более курганов. Треть района не обследована. Предметом интереса посетителей являются: древняя история и современность, фауна и флора, топонимика, археология, орнитология, ихтеология.

Местные достопримечательности:

По району открыто 191 археологический памятник. В основном - группы курганов (могильников) различных культур. Гл. достопримечательность - городище переходного периода (VIII-VI веков до н.э.). Памятник "Чича - 4", где уже три сезона ведет раскопки академик В.И. Молодин . Это в шести км от Здвинска. На берегу от Чича, рядом р. Каргат. Площадь городища - 400х650 м. Много надломков (фрагменты горшков).

Иллюстрации:

Здвинский районный краеведческий музей.