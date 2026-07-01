ЗДРОЕВСКИЙ МИХАИЛ ЮЛЬЯНОВИЧ

Из потомственных дворян Могилевской губернии, католик. Окончил Могилевскую гимназию. Учился на юридическом факультете Императорского Санкт-Петербургского университета. 18.12.1868 поступил в лейб-гвардии Драгунский полк унтер-офицером на правах вольноопределяющегося. Выдержал офицерский экзамен при Николаевском кавалерийском училище. 16.11.1869 получил звание портупей-юнкера. 11.4.1870 произведен в прапорщики.13.4.1875 произведен в поручики. Участник русско-турецкой войны 1877–1878 гг. 16.4.1878 произведен в штабс-капитаны. 17.2.1879 командирован в Учебный кавалерийский эскадрон. 2.8.1879 окончил курс эскадрона. 9.10.1881 назначен командующим нестроевой ротой. 2.1.1882 утвержден командиром роты. 28.3.1882 произведен в капитаны. 14.4.1882 назначен командующим 3-м эскадроном. 20.6.1882 утвержден командиром эскадрона. 23.10.1882 переименован в ротмистры. 21.12.1887 назначен командующим 1-м эскадроном. 17.1.1888 утвержден командиром эскадрона. 29.6.1892 назначен и. д. младшего штаб-офицера полка. 30.8.1892 произведен в полковники. 11.10.1892 утвержден в должности. 8.6.1894 назначен и. д. помощника командира полка по хозяйственной части. 6.7.1894 утвержден в должности. 19.5.1898 назначен командиром 21-го драгунского Белорусского полка. 19.12.1901 назначен командующим Гвардейским запасным кавалерийским полком. 6.12.1902 произведен в генерал-майоры с утверждением командиром полка. 23.05.1905 назначен начальником 1-й бригады кавалерийского запаса. 22.3.1907 назначен генералом для поручений при генерал-инспекторе кавалерии. 6.12.1907 произведен в генерал-лейтенанты за отличие по службе. 6.4.1914 произведен в генералы от кавалерии за отличие по службе. 19.3.1917 назначен вр. и. д. генерал-инспектора кавалерии. 21.2.1918 уволен со службы. В марте 1918 г. проживал в Старой Руссе, был болен раком прямой кишки.

Жена: дочь отставного майора Надежда Рейнгольдовна (урожденная Вейс). Дети: Михаил (род. 6.6.1879), Мария (род. 10.1.1881), Авенир (р. 1.4.1886), Марина (р. 23.8.1901).