ЗДОБНОВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

ЗДОБНОВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ - российский биб­лио­граф .

Окон­чил об­щественно-ис­то­рическое от­де­ле­ние Московского городского на­род­но­го университета имени А. Л. Ша­няв­ско­го (1914 год). С 1905 года член Пар­тии со­циа­ли­стов-ре­во­люцио­не­ров, в 1913-1915 годах из­да­вал газету «Исеть», в 1917-1919 годах воз­глав­лял уезд­ную ор­га­ни­за­цию эсе­ров в Шад­рин­ске, в 1918 году заместитель ми­ни­ст­ра народного про­све­ще­ния Ко­ми­те­та чле­нов Уч­ре­ди­тель­но­го со­б­ра­ния. Осе­нью 1919 года от по­ли­тической дея­тель­но­сти ото­шёл. В 1919-1922 годах воль­но­слу­ша­тель и од­но­вре­мен­но со­труд­ник Том­ско­го университета, уча­ст­во­вал в ор­га­ни­за­ции Биб­лио­гра­фического бю­ро Института ис­сле­до­ва­ния Си­би­ри в Том­ске (с 1921 года бю­ро на­хо­ди­лось при Том­ском университете) и в ра­бо­тах по про­долже­нию «Си­бир­ской биб­лио­гра­фии» В. И. Ме­жо­ва. С 1922 года жил в Мо­ск­ве.

Стар­ший биб­лио­граф Гос­из­да­та (1922-1932 годы), под руководством Здобнова со­став­ле­на пер­вая свод­ная биб­лио­гра­фия советской кни­ги 1920-х годов - «Ка­та­лог из­да­ний Го­су­дар­ст­вен­но­го из­да­тель­ст­ва и его от­де­ле­ний (1919-1925 годы)» (1927 год; 12 тыс. на­зва­ний) и 7 до­пол­не­ний к не­му (до 1930 года). В 1923-1930 годах член Русского биб­лио­гра­фического общества, в 1923-1936 годах - ря­да на­учных крае­ведческих ор­га­ни­за­ций (Центральное бю­ро крае­ве­де­ния РСФСР, Общества изу­че­ния Ура­ла, Си­би­ри и Даль­не­го Вос­то­ка и др.). Ав­тор пол­ной биб­лио­гра­фии биб­лио­гра­фических ра­бот об Ура­ле («Ука­затель биб­лио­гра­фи­че­ских посо­бий по Ура­лу», выпуск 1, 1927 год) и пер­вой био­биб­лио­гра­фии си­бир­ских пи­са­те­лей («Ма­те­риа­лы для си­бир­ско­го сло­ва­ря пи­са­те­лей», 1927 год).

Заведующий крае­вым сек­то­ром Все­со­юз­ной ас­со­циа­ции сельскохохяйственной биб­лио­гра­фии (1931-1935 годы), под руководством Здобнова со­став­ле­ны клас­сические об­раз­цы крае­ведческой биб­лио­гра­фии - «Биб­лио­гра­фия Даль­не­во­сточ­но­го края» (т. 1-2, 1935 год; т. 3-24 не опубликованы), «Биб­лио­гра­фия Бу­рят-Мон­го­лии за 1890-1936 годы» (т. 1, 1939 год; т. 4, 1940 год; т. 3, 1946 год; выпуск 5, 1970 год; то­ма 2 и 6 не опубликованы). Пре­по­да­вал в Московском биб­лио­теч­ном институте (1933-1935 и 1939-1941 годы).

Пред­ло­жил ви­до­вую клас­си­фи­ка­цию биб­лио­гра­фии (де­лил её на учёт­но-ре­ги­ст­ра­ци­он­ную, кри­ти­че­скую и ре­ко­мен­да­тель­ную), ко­то­рая до 1960-х годов счи­та­лась об­ще­при­знан­ной. Раз­ра­бо­тал ос­но­вы тео­рии и ме­то­ди­ки крае­вой биб­лио­гра­фии. Пер­вым по­пы­тал­ся рас­смот­реть про­бле­му функ­цио­ни­ро­ва­ния кни­ги как то­ва­ра («Про­бле­мы эко­но­ми­ки кни­ги», 1929 год). В сво­ём главном тру­де «Ис­то­рия рус­ской биб­лиогра­фии до на­ча­ла ХХ века» (т. 1-2, 1944-1947 годы; 3-е издание, 1955 год), а так­же в не­кото­рых бо­лее ран­них ра­бо­тах («Син­хро­ни­сти­че­ские таб­ли­цы рус­ской биб­лио­гра­фии, 1700-1928 годы», 1922 год, опубликована в 1962 году) раз­ра­бо­тал на­учную ис­то­рию российской биб­лио­гра­фии, по­ка­зал её раз­ви­тие на фо­не и во взаи­мо­свя­зи с куль­тур­но-ис­то­рическими и по­ли­тическими про­цес­са­ми.

Ав­тор боль­шо­го чис­ла прак­тических ру­ко­водств и учеб­ных по­со­бий, сре­ди них - «Ос­но­вы крае­вой биб­лио­гра­фии» (1926 год; 2-е издание, 1931 год), «Со­став­ле­ние кни­го­тор­го­вых ка­та­ло­гов» (1933 год), «Биб­лио­гра­фи­че­ское ис­точ­ни­ко­ве­де­ние» (1934, 1935, 1946 годы). Многие цен­ные со­чи­не­ния и биб­лио­гра­фические тру­ды Здобнова не опуб­ли­ко­ва­ны, основной ар­хив Здобнова хра­нит­ся в Библиотеке Ака­де­мии наук.

Как бывший эсер Здобнов под­вер­гал­ся крат­ко­вре­мен­ным аре­стам в 1924, 1930, 1933 годах. В ию­ле 1941 года аре­сто­ван и осу­ж­дён по об­ви­не­нию в ан­ти­со­вет­ской аги­та­ции, при­го­во­рён к 10 го­дам ли­ше­ния сво­бо­ды. Реа­би­ли­ти­ро­ван в 1957 году.