ЗДОБНОВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
ЗДОБНОВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ - российский библиограф.
Окончил общественно-историческое отделение Московского городского народного университета имени А. Л. Шанявского (1914 год). С 1905 года член Партии социалистов-революционеров, в 1913-1915 годах издавал газету «Исеть», в 1917-1919 годах возглавлял уездную организацию эсеров в Шадринске, в 1918 году заместитель министра народного просвещения Комитета членов Учредительного собрания. Осенью 1919 года от политической деятельности отошёл. В 1919-1922 годах вольнослушатель и одновременно сотрудник Томского университета, участвовал в организации Библиографического бюро Института исследования Сибири в Томске (с 1921 года бюро находилось при Томском университете) и в работах по продолжению «Сибирской библиографии» В. И. Межова. С 1922 года жил в Москве.
Старший библиограф Госиздата (1922-1932 годы), под руководством Здобнова составлена первая сводная библиография советской книги 1920-х годов - «Каталог изданий Государственного издательства и его отделений (1919-1925 годы)» (1927 год; 12 тыс. названий) и 7 дополнений к нему (до 1930 года). В 1923-1930 годах член Русского библиографического общества, в 1923-1936 годах - ряда научных краеведческих организаций (Центральное бюро краеведения РСФСР, Общества изучения Урала, Сибири и Дальнего Востока и др.). Автор полной библиографии библиографических работ об Урале («Указатель библиографических пособий по Уралу», выпуск 1, 1927 год) и первой биобиблиографии сибирских писателей («Материалы для сибирского словаря писателей», 1927 год).
Заведующий краевым сектором Всесоюзной ассоциации сельскохохяйственной библиографии (1931-1935 годы), под руководством Здобнова составлены классические образцы краеведческой библиографии - «Библиография Дальневосточного края» (т. 1-2, 1935 год; т. 3-24 не опубликованы), «Библиография Бурят-Монголии за 1890-1936 годы» (т. 1, 1939 год; т. 4, 1940 год; т. 3, 1946 год; выпуск 5, 1970 год; тома 2 и 6 не опубликованы). Преподавал в Московском библиотечном институте (1933-1935 и 1939-1941 годы).
Предложил видовую классификацию библиографии (делил её на учётно-регистрационную, критическую и рекомендательную), которая до 1960-х годов считалась общепризнанной. Разработал основы теории и методики краевой библиографии. Первым попытался рассмотреть проблему функционирования книги как товара («Проблемы экономики книги», 1929 год). В своём главном труде «История русской библиографии до начала ХХ века» (т. 1-2, 1944-1947 годы; 3-е издание, 1955 год), а также в некоторых более ранних работах («Синхронистические таблицы русской библиографии, 1700-1928 годы», 1922 год, опубликована в 1962 году) разработал научную историю российской библиографии, показал её развитие на фоне и во взаимосвязи с культурно-историческими и политическими процессами.
Автор большого числа практических руководств и учебных пособий, среди них - «Основы краевой библиографии» (1926 год; 2-е издание, 1931 год), «Составление книготорговых каталогов» (1933 год), «Библиографическое источниковедение» (1934, 1935, 1946 годы). Многие ценные сочинения и библиографические труды Здобнова не опубликованы, основной архив Здобнова хранится в Библиотеке Академии наук.
Как бывший эсер Здобнов подвергался кратковременным арестам в 1924, 1930, 1933 годах. В июле 1941 года арестован и осуждён по обвинению в антисоветской агитации, приговорён к 10 годам лишения свободы. Реабилитирован в 1957 году.