ЗДАНЕВИЧ

ЗДАНЕВИЧ - российские и грузинские ху­дож­ни­ки и ху­дожественные дея­те­ли, бра­тья.

Илья Ми­хай­ло­вич [9(21).04.1894 года, Тиф­лис - 25.12.1975 года, Па­риж], кри­тик, пи­са­тель, ху­дож­ник кни­ги. Учил­ся на юри­дическом факульте Санкт-Пе­тербургского университета (1911-1917 годы). Про­па­ган­дист идей русского аван­гар­диз­ма, ав­тор фу­ту­ри­стического ма­ни­фе­стов (1912-1914 годы) и док­ла­дов («Всё­че­ст­во», 1913 год). Под псевдонимом Эли Эган­бю­ри опуб­ли­ко­вал кни­гу о твор­че­ст­ве Н. С. Гон­ча­ро­вой и М. Ф. Ла­рио­но­ва (1913 год). По­зна­ко­мив­шись в Тиф­ли­се с Н. Пи­рос­ма­на­шви­ли (1913 год), ор­га­ни­зо­вал вы­став­ку его ра­бот в Мо­ск­ве. Один из ос­но­ва­те­лей анар­хического общества «Сво­бо­да ис­кус­ст­ву» в Пет­ро­гра­де (1917 год), в том же го­ду воз­гла­вил фу­ту­ри­стическую груп­пу «41°» и од­но­им. из­да­тель­ст­во в Тиф­ли­се, где на­ча­лась его экс­пе­ри­мен­та­тор­ская дея­тель­ность в сфе­ре книж­но­го искусства, ос­но­ван­ная на сво­бод­ной иг­ре со шриф­та­ми и ти­погра­фи­кой. Оформ­лял и ил­лю­ст­ри­ро­вал кни­ги (И. Г. Те­рен­ть­е­ва, А. Е. Кру­чё­ных; собственные фу­ту­ри­стические дра­мы, на­пи­сан­ные с ис­поль­зо­ва­ни­ем за­уми).

В 1920 году вы­ехал в Стам­бул, с 1921 года жил в Па­ри­же, где был сек­ре­та­рём (1922 год) и председателем (с 1925 года) Сою­за русских ху­дож­ни­ков в Па­ри­же, вы­сту­пал с по­этическими чте­ния­ми, ор­га­ни­зо­вал груп­пу «Че­рез» (1923 год). Сбли­зил­ся с кру­га­ми да­даи­стов и сюр­реа­ли­стов, был в дру­же­ских от­но­ше­ни­ях с П. Пи­кас­со . Опуб­ли­ко­вал дра­ма­тическую по­эму «Ли­дан­тЮ фА­рам» (под псевдонимом Иль­язд, Iliazd; в сво­ём оформ­ле­нии, 1923 год), ро­ман «Вос­хи­ще­ние» (1930 год). В 1940-х годах воз­ро­дил в Па­ри­же издательство «41°», вы­пус­кав­шее биб­лио­филь­ские кни­ги (при­влёк к их оформ­ле­нию круп­ней­ших ху­дож­ни­ков - А. Де­ре­на, А. Ма­тис­са, Ф. Ле­же, М. З. Ша­га­ла, Ж. Ар­па и др.). Из­дал кни­ги сво­их сти­хов и про­зы («Афет», 1940 год, с ил­лю­ст­ра­ция­ми Пи­кас­со; «Rahel», 1941 год, французский перевод П. Элюа­ра, с ил­лю­ст­ра­ция­ми Л. Сюр­ва­жа; «При­го­вор без­молв­ный», 1962 год, с ил­лю­ст­ра­ция­ми Ж. Бра­ка и А. Джа­ко­мет­ти; «Пи­рос­ма­на­шви­ли», 1948 и 1973 годы, обе с ил­лю­ст­ра­ция­ми Пи­кас­со). С 1927 года был ху­дож­ни­ком по тка­ням, с 1940-х годов за­ни­мал­ся так­же ке­ра­ми­кой.

Ки­рилл Ми­хай­ло­вич [10(22).07.1892 года, м. Код­жо­ри, близ Тиф­ли­са - 01.09.1969 года, Тби­ли­си], жи­во­пи­сец и гра­фик; заслуженный де­ятель ис­кусств Грузинской ССР (1963 год). Учил­ся в Шко­ле жи­во­пи­си и скульп­ту­ры Кав­каз­ско­го общества по­ощ­ре­ния изящ­ных искусств в Тиф­ли­се, за­тем в пе­тербургской АХ (1911 год) и в Па­ри­же (1912-1914 годы). Был бли­зок к ху­дож­ни­кам пе­тербургского общества «Со­юз мо­ло­дё­жи» (начало 1910-х годов), уча­ст­во­вал в московских вы­став­ках «Ос­ли­ный хвост» (1912 год), «Ми­шень» (1913 год), «№ 14» (1914 год). В 1917-1925 годах жил в Тиф­ли­се, где вхо­дил в груп­пу «Син­ди­кат фу­ту­ри­стов» и объ­е­ди­не­ние «41°», оформ­лял по­этические сбор­ни­ки. В 1920-1921 годах ра­бо­тал в Па­ри­же, по­се­тил Бер­лин. В 1925-1949 годах жил в Мо­ск­ве. В 1949-1957 годах на­хо­дил­ся в ссыл­ке в Вор­ку­те, с 1957 года жил в Тби­ли­си. Стан­ко­вые про­изв. Зданевича вы­пол­не­ны с ис­поль­зо­ва­ни­ем приё­мов и ме­то­дов ку­бо­фу­ту­риз­ма: «Ре­во­лю­ция» (1915 год), «Ав­то­порт­рет с ор­ке­ст­ром» (около 1917 года) и др. Ав­тор гра­фических ра­бот, ил­лю­ст­ра­ций для книг (А. Е. Кру­чё­ных, В. В. Мая­ков­ско­го и др.). Так­же оформ­лял спек­так­ли (пье­сы Э. Тол­ле­ра и Г. Кай­зе­ра в те­ат­рах Тиф­ли­са, 1923-1924 годы). В 1960-е годы пи­сал пре­имущественно пей­за­жи и натюр­мор­ты . Ав­тор книг о Н. Пи­рос­ма­на­шви­ли, ста­тей о твор­че­ст­ве Д. Н. Ка­ка­бад­зе, Л. Гу­диа­шви­ли и др., вос­по­мина­ний.

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