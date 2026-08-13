ЗДАНЕВИЧ
ЗДАНЕВИЧ - российские и грузинские художники и художественные деятели, братья.
Илья Михайлович [9(21).04.1894 года, Тифлис - 25.12.1975 года, Париж], критик, писатель, художник книги. Учился на юридическом факульте Санкт-Петербургского университета (1911-1917 годы). Пропагандист идей русского авангардизма, автор футуристического манифестов (1912-1914 годы) и докладов («Всёчество», 1913 год). Под псевдонимом Эли Эганбюри опубликовал книгу о творчестве Н. С. Гончаровой и М. Ф. Ларионова (1913 год). Познакомившись в Тифлисе с Н. Пиросманашвили (1913 год), организовал выставку его работ в Москве. Один из основателей анархического общества «Свобода искусству» в Петрограде (1917 год), в том же году возглавил футуристическую группу «41°» и одноим. издательство в Тифлисе, где началась его экспериментаторская деятельность в сфере книжного искусства, основанная на свободной игре со шрифтами и типографикой. Оформлял и иллюстрировал книги (И. Г. Терентьева, А. Е. Кручёных; собственные футуристические драмы, написанные с использованием зауми).
В 1920 году выехал в Стамбул, с 1921 года жил в Париже, где был секретарём (1922 год) и председателем (с 1925 года) Союза русских художников в Париже, выступал с поэтическими чтениями, организовал группу «Через» (1923 год). Сблизился с кругами дадаистов и сюрреалистов, был в дружеских отношениях с П. Пикассо. Опубликовал драматическую поэму «ЛидантЮ фАрам» (под псевдонимом Ильязд, Iliazd; в своём оформлении, 1923 год), роман «Восхищение» (1930 год). В 1940-х годах возродил в Париже издательство «41°», выпускавшее библиофильские книги (привлёк к их оформлению крупнейших художников - А. Дерена, А. Матисса, Ф. Леже, М. З. Шагала, Ж. Арпа и др.). Издал книги своих стихов и прозы («Афет», 1940 год, с иллюстрациями Пикассо; «Rahel», 1941 год, французский перевод П. Элюара, с иллюстрациями Л. Сюрважа; «Приговор безмолвный», 1962 год, с иллюстрациями Ж. Брака и А. Джакометти; «Пиросманашвили», 1948 и 1973 годы, обе с иллюстрациями Пикассо). С 1927 года был художником по тканям, с 1940-х годов занимался также керамикой.
Кирилл Михайлович [10(22).07.1892 года, м. Коджори, близ Тифлиса - 01.09.1969 года, Тбилиси], живописец и график; заслуженный деятель искусств Грузинской ССР (1963 год). Учился в Школе живописи и скульптуры Кавказского общества поощрения изящных искусств в Тифлисе, затем в петербургской АХ (1911 год) и в Париже (1912-1914 годы). Был близок к художникам петербургского общества «Союз молодёжи» (начало 1910-х годов), участвовал в московских выставках «Ослиный хвост» (1912 год), «Мишень» (1913 год), «№ 14» (1914 год). В 1917-1925 годах жил в Тифлисе, где входил в группу «Синдикат футуристов» и объединение «41°», оформлял поэтические сборники. В 1920-1921 годах работал в Париже, посетил Берлин. В 1925-1949 годах жил в Москве. В 1949-1957 годах находился в ссылке в Воркуте, с 1957 года жил в Тбилиси. Станковые произв. Зданевича выполнены с использованием приёмов и методов кубофутуризма: «Революция» (1915 год), «Автопортрет с оркестром» (около 1917 года) и др. Автор графических работ, иллюстраций для книг (А. Е. Кручёных, В. В. Маяковского и др.). Также оформлял спектакли (пьесы Э. Толлера и Г. Кайзера в театрах Тифлиса, 1923-1924 годы). В 1960-е годы писал преимущественно пейзажи и натюрморты. Автор книг о Н. Пиросманашвили, статей о творчестве Д. Н. Какабадзе, Л. Гудиашвили и др., воспоминаний.