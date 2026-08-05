ЗБРУЕВА ЕВГЕНИЯ ИВАНОВНА
ЗБРУЕВА ЕВГЕНИЯ ИВАНОВНА - российская певица (контральто).
Из семьи музыкантов Булаховых.
В 1893 году окончила Московской консерваторию по классу Е.А. Лавровской. Совершенствовалась у П. Виардо-Гарсия в Париже (впервые в 1903 году).
В 1894-1905 годах солистка московского Большого театра, в 1906-1918 годах - Мариинского театра в Санкт-Петербурге. В 1912 году по приглашению Ф.И. Шаляпина участвовала в его постановке в Большом театре оперы «Хованщина» М.П. Мусоргского (партия Марфы).
С 1896 года участвовала в концертах Кружка любителей русской музыки А.М. и М.С. Керзиных, выступала в ансамбле с А.С. Аренским, С.В. Рахманиновым, А.И. Зилоти.
Первая исполнительница сольной партии в кантате «По прочтении псалма» С.И. Танеева (1915, Москва). Одной из первых в России исполняла вокальные произведения Г. Малера и Р. Штрауса.
Участвовала в организованных С.П. Дягилевым в Париже Исторических русских концертах (1907) и Русских сезонах (1908). В 1910 году одной из первых русских певиц выступала в Германии в операх Р. Вагнера (партия Эрды в операх «Зигфрид» и «Золото Рейна», Мюнхен).