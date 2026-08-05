ЗБРУЕВА ЕВГЕНИЯ ИВАНОВНА

ЗБРУЕВА ЕВГЕНИЯ ИВАНОВНА - российская пе­ви­ца (кон­траль­то).

Из се­мьи му­зы­кан­тов Бу­ла­хо­вых.

В 1893 году окон­чи­ла Московской консерваторию по клас­су Е.А. Лав­ров­ской. Со­вер­шен­ст­во­ва­лась у П. Ви­ар­до-Гар­сия в Па­ри­же (впер­вые в 1903 году).

В 1894-1905 годах со­ли­ст­ка москов­ско­го Боль­шо­го те­ат­ра, в 1906-1918 годах - Ма­ри­ин­ско­го те­ат­ра в Санкт-Пе­тер­бур­ге. В 1912 году по при­гла­ше­нию Ф.И. Ша­ля­пи­на уча­ст­во­ва­ла в его по­ста­нов­ке в Боль­шом те­ат­ре опе­ры «Хо­ван­щи­на» М.П. Му­сорг­ско­го (пар­тия Мар­фы).

С 1896 года уча­ст­во­ва­ла в кон­цер­тах Круж­ка лю­би­те­лей русской му­зы­ки А.М. и М.С. Кер­зи­ных, вы­сту­па­ла в ан­самб­ле с А.С. Арен­ским, С.В. Рах­ма­ни­но­вым, А.И. Зи­ло­ти.

Пер­вая ис­пол­ни­тель­ни­ца соль­ной пар­тии в кан­та­те «По про­чте­нии псал­ма» С.И. Та­нее­ва (1915, Мо­ск­ва). Од­ной из пер­вых в Рос­сии ис­пол­ня­ла во­каль­ные про­из­ве­де­ния Г. Ма­ле­ра и Р. Штрау­са.

Уча­ст­во­ва­ла в ор­га­ни­зо­ван­ных С.П. Дя­ги­ле­вым в Па­ри­же Ис­то­ри­че­ских рус­ских кон­цер­тах (1907) и Рус­ских се­зо­нах (1908). В 1910 году од­ной из пер­вых русских пе­виц вы­сту­па­ла в Гер­ма­нии в опе­рах Р. Ваг­не­ра (пар­тия Эр­ды в опе­рах «Зиг­фрид» и «Зо­ло­то Рей­на», Мюн­хен).