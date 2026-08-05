ЗБРУЧСКИЙ ИДОЛ
ЗБРУЧСКИЙ ИДОЛ - каменное изваяние, найденное в 1848 году в р. Збруч, близ с. Лычковцы (ныне Гусятинский район Тернопольской области, Украина).
Высота 2,67 м, в сечении - 29×32 см, 4 грани с изображениями в трёх ярусах (см. рисунок). В верхнем ярусе - под полусферической шапкой с опушкой по 4 граням - фигуры двух женщин (одна держит в правой руке рог, другая - кольцо) и двух мужчин (один из них - с саблей и конём). В среднем ярусе - 2 женщины (около одной - маленький человек, возможно ребёнок) и 2 мужчин с разведёнными руками. В нижнем ярусе на 3 гранях - трёхликая фигура на коленях, с поднятыми руками, держащими средний ярус.
Многие исследователи соотносят ярусы с трёхчастным делением мира, грани - со сторонами света или временами года и т.д. Интерпретация спорна: связывали с тюркским, кельтским, античным, германским влияниями, различными славянскими богами, считали фальсификатом и др. Сабле, изображённой на Збручском идоле, находят аналогии в X-XI веках, что делает славянскую атрибуцию наиболее вероятной. Хранится в Археологическом музее в г. Краков (Польша).
Збручский идол, по-видимому, происходит со святилища на славянском городище Богит (X-XIII века), исследованном И.П. Русановой и Б.А. Тимощуком недалеко от места находки Збручского идола в 1984 году. Изучена площадка диаметром 9 м, окружённая рвом; в центре - квадратная яма (сечение близко Збручскому идолу - вероятное основание Збручского идола), во рву 8 чашевидных ям с остатками жертвоприношений (кости животных и птиц, фрагменты керамики конца X-XIII веков); в яму, противоположную перемычке, впущено погребение 60-летнего мужчины.
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