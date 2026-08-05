ЗБРУЧСКИЙ ИДОЛ

ЗБРУЧСКИЙ ИДОЛ - ка­мен­ное из­вая­ние, най­ден­ное в 1848 году в р. Збруч, близ с. Лыч­ков­цы (ны­не Гу­ся­тин­ский район Тер­но­поль­ской области, Ук­раи­на).

Высота 2,67 м, в се­че­нии - 29×32 см, 4 гра­ни с изо­бра­же­ния­ми в трёх яру­сах (см. рисунок). В верх­нем яру­се - под по­лу­сфе­рической шап­кой с опуш­кой по 4 гра­ням - фи­гу­ры двух жен­щин (одна дер­жит в пра­вой ру­ке рог, дру­гая - коль­цо) и двух муж­чин (один из них - с саб­лей и ко­нём). В среднем яру­се - 2 жен­щи­ны (око­ло од­ной - ма­лень­кий че­ло­век, воз­мож­но ре­бё­нок) и 2 муж­чин с раз­ве­дён­ны­ми ру­ка­ми. В ниж­нем яру­се на 3 гра­нях - трёхликая фигура на ко­ле­нях, с под­ня­ты­ми ру­ка­ми, дер­жа­щи­ми средний ярус.

Многие ис­сле­до­ва­те­ли со­от­но­сят яру­сы с трёх­ча­ст­ным де­ле­ни­ем ми­ра, гра­ни - со сто­ро­на­ми све­та или вре­ме­на­ми го­да и т.д. Ин­тер­пре­та­ция спор­на: свя­зы­ва­ли с тюркским, кельтским , ан­тичным, германским влия­ния­ми, различными славянскими бо­га­ми, счи­та­ли фаль­си­фи­ка­том и др. Саб­ле, изо­бра­жён­ной на Збручском идоле, на­хо­дят ана­ло­гии в X-XI веках, что де­ла­ет славянскую ат­ри­бу­цию наи­бо­лее ве­ро­ят­ной. Хра­нит­ся в Архео­ло­гическом му­зее в г. Кра­ков (Поль­ша).

Збручский идол, по-ви­ди­мо­му, про­ис­хо­дит со свя­ти­ли­ща на славянском го­ро­ди­ще Бо­гит (X-XIII века), ис­сле­до­ван­ном И.П. Ру­са­но­вой и Б.А. Ти­мо­щу­ком не­да­ле­ко от мес­та на­ход­ки Збручского идола в 1984 году. Изучена пло­щад­ка диа­мет­ром 9 м, ок­ру­жён­ная рвом; в цен­тре - квад­рат­ная яма (се­че­ние близ­ко Збручскому идолу - ве­ро­ят­ное ос­но­ва­ние Збручского идола), во рву 8 ча­ше­вид­ных ям с ос­тат­ка­ми жерт­во­при­но­ше­ний (кос­ти жи­вот­ных и птиц, фраг­мен­ты ке­ра­ми­ки конца X-XIII веков); в яму, про­ти­во­по­лож­ную пе­ре­мыч­ке, впу­ще­но по­гре­бе­ние 60-лет­не­го муж­чи­ны.

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