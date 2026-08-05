ЗБАРБАРО (СБАРБАРО) КАМИЛЛО
ЗБАРБАРО (СБАРБАРО) КАМИЛЛО (итал. Camillo Sbarbaro) - итальянский поэт.
Окончил Институт Г. Кьябреры в Савоне (1908), работал на заводе (там же, в 1910-1911 годах).
Печатался с 1911 года. В поэтических сборниках «Смолы» («Resine», 1911), «Пианиссимо» («Pianissimo», 1914) и др. ощущается влияние Дж. Леопарди, Дж. Пасколи и школы «сумеречной поэзии» с её меланхолической тональностью, а также полемика с риторической изысканностью Г. Д’Аннунцио.
В прозаических сочинениях Збарбаро доминирует лирическое начало: сборники «Стружки» («Trucioli», 1920), «Ликвидация» («Liquidazione», 1928) и т.д.
Лирика послевоенных лет отличается сдержанностью интонации, тонким психологизмом; от белого одиннадцатисложника Збарбаро переходит к свободной ритмике: «Остатки» («Rimanenze», 1955) и др.
Среди других сочинений: переводы произведений О. де Бальзака, Г. Флобера, Ж.К. Гюисманса, Р. Мартен дю Гара; труды по естествознанию.