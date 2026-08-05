ЗБАРБАРО (СБАРБАРО) КАМИЛЛО

ЗБАРБАРО (СБАРБАРО) КАМИЛЛО (итал. Camillo Sbarbaro) - итальянский по­эт.

Окон­чил Институт Г. Кьяб­ре­ры в Са­во­не (1908), ра­бо­тал на за­во­де (там же, в 1910-1911 годах).

Пе­ча­тал­ся с 1911 года. В по­этических сборниках «Смо­лы» («Resine», 1911), «Пиа­нис­си­мо» («Pianissimo», 1914) и др. ощу­ща­ет­ся влия­ние Дж. Ле­о­пар­ди, Дж. Пас­ко­ли и шко­лы «су­ме­реч­ной по­эзии» с её ме­лан­хо­лической то­наль­но­стью, а так­же по­ле­ми­ка с ри­то­рической изы­скан­но­стью Г. Д’Ан­нунцио.

В про­за­ических со­чи­не­ни­ях Збарбаро до­ми­ни­ру­ет ли­рическое на­ча­ло: сборники «Струж­ки» («Trucioli», 1920), «Ли­к­ви­да­ция» («Li­quidazione», 1928) и т.д.

Ли­ри­ка по­сле­во­ен­ных лет от­ли­ча­ет­ся сдер­жан­но­стью ин­то­на­ции, тон­ким пси­хо­ло­гиз­мом; от бе­ло­го один­на­дца­ти­слож­ни­ка Збарбаро пе­ре­хо­дит к сво­бод­ной рит­ми­ке: «Ос­тат­ки» («Rimanenze», 1955) и др.

Сре­ди других со­чи­не­ний: пе­ре­во­ды про­из­ве­де­ний О. де Баль­за­ка, Г. Фло­бе­ра, Ж.К. Гю­ис­ман­са, Р. Мар­тен дю Га­ра; тру­ды по ес­те­ст­во­зна­нию.