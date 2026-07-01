ЗАЙЯНИДЫ
ЗАЙЯНИДЫ - берберская династия, правившая в северо- западном Алжире.
В 1235-1551 годы.
Происходили из племени бану зайян (бану абд аль-вад) племенной группы зената. Основатель династии Ягморасан ибн Зайян (1235–1283 годы) оказал поддержку ослабевшему государству Альмохадов в его противоборстве с Меринидами. Получив от Альмохадов в управление Ср. Магриб, он создал независимое государство со столицей в г. Тлемсен.
Перед лицом меринидской угрозы Зайниды вступили в союз с гранадскими Насридами и Кастилией. Мериниды дважды захватывали Тлемсен и подчиняли себе сев.-зап. Алжир (в 1337-1348 и 1352-1358 годы), но не смогли удержать его под своей властью. На востоке Магриба Зайяниды вели постоянную борьбу с Хафсидами, также несколько раз устанавливавшими над ними свой сюзеренитет.
Военно-политическая уязвимость государства Зайяниды была обусловлена слабой экономической связностью подчинённой им территории и межплеменными усобицами арабских кочевников, к помощи которых им приходилось прибегать. В мирные периоды своего развития государство Зайяниды процветало благодаря удачному расположению Тлемсена на путях транссахарской торговли. При Зайянидах происходило дальнейшее распространение арабской культуры в Алжире, а в XV-XVI веках началась фактическая ассимиляция арабскими племенами бану хилаль превосходившего их по численности берберского окружения (т. н. арабизация зената). Тлемсен был крупным центром литературы и науки, большим влиянием в нём пользовались арабы-андалусцы.
В конце XV веке государство Зайянидов пришло в упадок. Они потеряли реальную власть и были вынуждены признать верховенство Испании (1509 год), алжирских корсаров (1517 год), вновь Испании, а затем Османской империи (1525 год). В 1551 году османский бейлербей Хасан-паша низложил Зайянидов и установил в северо-западном Алжире систему прямого управления.