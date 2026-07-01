ЗАЙЯНИДЫ

ЗАЙЯНИДЫ - берберская династия, правившая в северо- западном Алжире.

В 1235-1551 годы.

Про­ис­хо­ди­ли из пле­ме­ни ба­ну зай­ян (ба­ну абд аль-вад) пле­мен­ной груп­пы зе­на­та. Ос­но­ва­тель ди­на­стии Яг­мо­ра­сан ибн Зай­ян (1235–1283 годы) ока­зал под­держ­ку ос­ла­бев­ше­му государству Аль­мо­ха­дов в его про­ти­во­бор­ст­ве с Ме­ри­ни­да­ми. По­лу­чив от Аль­мо­ха­дов в управ­ле­ние Ср. Маг­риб, он соз­дал не­за­ви­си­мое го­су­дар­ст­во со сто­ли­цей в г. Тлем­сен.

Пе­ред ли­цом ме­ри­нид­ской уг­ро­зы Зайниды всту­пи­ли в со­юз с гра­над­ски­ми На­сри­да­ми и Кас­ти­ли­ей. Ме­ри­ни­ды два­ж­ды за­хва­ты­ва­ли Тлем­сен и под­чи­ня­ли се­бе сев.-зап. Ал­жир (в 1337-1348 и 1352-1358 годы), но не смог­ли удер­жать его под сво­ей вла­стью. На вос­то­ке Маг­ри­ба Зайяниды ве­ли по­сто­ян­ную борь­бу с Хаф­си­да­ми, так­же несколько раз ус­та­нав­ли­вав­ши­ми над ни­ми свой сю­зе­ре­ни­тет.

Во­ен­но-по­ли­тическая уяз­ви­мость государства Зайяниды бы­ла обу­слов­ле­на сла­бой эко­но­мической связ­но­стью под­чи­нён­ной им тер­ри­то­рии и меж­пле­мен­ны­ми усо­би­ца­ми арабских ко­чев­ни­ков, к по­мо­щи ко­то­рых им при­хо­ди­лось при­бе­гать. В мир­ные пе­рио­ды сво­его раз­ви­тия государство Зайяниды про­цве­та­ло бла­го­да­ря удач­но­му рас­по­ло­же­нию Тлем­се­на на пу­тях транс­са­хар­ской тор­гов­ли. При Зайянидах про­ис­хо­ди­ло даль­ней­шее рас­про­стра­не­ние арабской куль­ту­ры в Ал­жи­ре, а в XV-XVI веках на­ча­лась фак­тическая ас­си­ми­ля­ция арабскими пле­ме­на­ми ба­ну хи­лаль пре­вос­хо­див­ше­го их по чис­лен­но­сти бер­бер­ско­го ок­ру­же­ния (т. н. ара­би­за­ция зе­на­та). Тлем­сен был круп­ным цен­тром литературы и нау­ки, боль­шим влия­ни­ем в нём поль­зо­ва­лись ара­бы-ан­да­лус­цы.

В конце XV веке государство Зайянидов при­шло в упа­док. Они по­те­ря­ли ре­аль­ную власть и бы­ли вы­ну­ж­де­ны при­знать вер­хо­вен­ст­во Ис­па­нии (1509 год), алжирских кор­са­ров (1517 год), вновь Ис­па­нии, а за­тем Ос­ман­ской им­пе­рии (1525 год). В 1551 году ос­ман­ский бей­лер­бей Ха­сан-па­ша низ­ло­жил Зайянидов и ус­та­но­вил в северо-западном Ал­жи­ре сис­те­му пря­мо­го управ­ле­ния.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)