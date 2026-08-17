ЗАЙСАНОВСКАЯ КУЛЬТУРА

ЗАЙСАНОВСКАЯ КУЛЬТУРА - археологическая культура позднего неолита на территории российского Приморья.

(До оз. Бла­го­дат­ное в Тер­ней­ском районе на се­ве­ре), при­мы­каю­щих к ней тер­ри­торий Ко­реи и Ки­тая.

Вы­де­ле­на А.П. Ок­лад­ни­ко­вым и Г.И. Ан­д­рее­вым в 1957-1959 годы. Пер­во­на­чаль­но на­зы­ва­лась по по­се­ле­ни­ям Зай­са­нов­ка и Глад­кая-1 (Ха­сан­ский район При­мор­ско­го края Рос­сии).

Ис­сле­до­ва­лись по­се­ле­ния и сто­ян­ки, в т. ч. Руд­ная При­стань (сред­ний слой), с пря­мо­уголь­ными и квад­рат­ными по­лу­зем­лян­ками.

Ха­рак­тер­на леп­ная ке­ра­ми­ка ба­ноч­ной фор­мы с ва­ли­ком под вен­чи­ком, с про­чер­чен­ным ор­на­мен­том (вер­ти­каль­ные зиг­за­ги, ду­ги и спи­ра­ли, впи­сан­ные друг в дру­га, за­штри­хо­ван­ные тре­уголь­ни­ки) и из от­тис­ков гре­бен­ча­то­го штам­па. Ка­мен­ные ре­ту­ши­ро­ван­ные на­ко­неч­ни­ки стрел и дро­ти­ков, но­жи, скреб­ки, про­кол­ки, шли­фо­ван­ные од­но­сто­рон­не вы­пук­лые тёс­ла, га­леч­ные гру­зи­ла. Хо­зяй­ст­во ос­но­ва­но на охо­те и ры­бо­лов­ст­ве, пред­по­ла­га­ют­ся на­чат­ки зем­ле­де­лия.

Не­смот­ря на зна­чительный аре­ал, ма­те­риа­лы зайсановской культуры не име­ют су­ще­ст­вен­ных ло­каль­ных раз­ли­чий.

Фор­ми­ро­ва­ние свя­за­но с бо­лее зап. куль­ту­ра­ми не­оли­та, где ши­ро­ко пред­став­ле­ны ор­на­мен­таль­ные тра­ди­ции, по­лу­чив­шие раз­ви­тие в зайсановчкой культуре. На­сле­дие зайсановской культуры про­сле­жи­ва­ет­ся в ахо­бин­ской груп­пе ли­дов­ской куль­ту­ры и др.

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