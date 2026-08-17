ЗАЙСАНОВСКАЯ КУЛЬТУРА
ЗАЙСАНОВСКАЯ КУЛЬТУРА - археологическая культура позднего неолита на территории российского Приморья.
(До оз. Благодатное в Тернейском районе на севере), примыкающих к ней территорий Кореи и Китая.
Выделена А.П. Окладниковым и Г.И. Андреевым в 1957-1959 годы. Первоначально называлась по поселениям Зайсановка и Гладкая-1 (Хасанский район Приморского края России).
Исследовались поселения и стоянки, в т. ч. Рудная Пристань (средний слой), с прямоугольными и квадратными полуземлянками.
Характерна лепная керамика баночной формы с валиком под венчиком, с прочерченным орнаментом (вертикальные зигзаги, дуги и спирали, вписанные друг в друга, заштрихованные треугольники) и из оттисков гребенчатого штампа. Каменные ретушированные наконечники стрел и дротиков, ножи, скребки, проколки, шлифованные односторонне выпуклые тёсла, галечные грузила. Хозяйство основано на охоте и рыболовстве, предполагаются начатки земледелия.
Несмотря на значительный ареал, материалы зайсановской культуры не имеют существенных локальных различий.
Формирование связано с более зап. культурами неолита, где широко представлены орнаментальные традиции, получившие развитие в зайсановчкой культуре. Наследие зайсановской культуры прослеживается в ахобинской группе лидовской культуры и др.