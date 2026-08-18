ЗАЙДАН ДЖИРДЖИ
ЗАЙДАН ДЖИРДЖИ - ливанский писатель-просветитель.
Родился в христианской семье.
Окончил Американский университет в Бейруте. Жил в Египте.
Автор романов: «Беглый мамлюк» (1891 год), «Пленник аль-Махди» (1892 год), «Произвол мамлюков», «Борьба любящих» (оба 1893 год), посвящённых истории Египта XVIII-XIX века; «Египтянка Арманоса» (1896 год) - об арабских завоевании Египта; «Невеста из Ферганы» (1907 год), «Османский переворот» (1911 год), «Шаджарат ад-Дурр» (1914 год) и др., заложивших основы новоарабского исторического романа.
В романистике Дж. Зайдан нашли отражение традиции народной повествовательной литературы, назидательной просветительной повести с условным сюжетом, европейского исторического романа XIX века, а также принципы средне-вековой арабской литературы.
Среди других произведений - исследования в области арабской культуры и литературы: «История мусульманской цивилизации» (т. 1–5, 1902-1907 годы), «Биографии знаменитых людей Востока» (1902 год), «История арабоязычной литературы» (т. 1–4, 1911-1914 годы), а также исторические труды: «Новая история Египта», «Общая история масонства» (оба 1889 год), «Всеобщая история от сотворения мира до наших дней» (1890 год), «История Греции и Рима» (1891 год).