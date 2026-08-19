ЗАЙЦЕВА Мария Александровна

Родилась 24.05.1976. Окончила исторический факультет Брянского государственного университета в 1996 г.

Кандидатская диссертация : Английское общество на последнем этапе Столетней войны (20-30-е годы XV века) (Нижегородский государственный унивреситет, 2004).

В 2004-2011 гг. работала доцентом кафедры всеобщей истории Брянского государственного университета им. акад. И.Г. Петровского.(2004-2011 гг.). В 2006-2010 гг. заместитель декана Нижегородского государственного университета по учебной и научной работе. В 2010-2013 гг. преподаватель истории в Московском институте телевидения и радиовещания Останкино, Международном институте кино, телевидения и радиовещания

Область интересов : Международные отношения в Европе в XV в., война и английской общество в XV века.

Сочинения: "Libel of English Policy" как ист. источник // Феодальное общество: идеология, политика, культура: Материалы II Всероссийской конференции студентов, аспирантов и молодых ученых. М.,2001;

Проблема Кале в законодательстве английского парламента на последнем этапе Столетней войны // Всеобщая история: современные исследования: Межвузовский сб. науч. тр. Вып. 11. Брянск, 2002;

«Отчет сэра Джона Фастольфа» и рыцарство Англии на последнем этапе Столетней войны // Всеобщая история: современные исследования: Межвузовский сб. науч. тр. Вып. 13. Брянск, 2004.