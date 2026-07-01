ЗАЙЦЕВ ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Полковник Советской Армии, участник Великой Отечественной войны , дважды Герой Советского Союза (1942, 1943).

Биография

Родился 28 декабря 1910 (по новому стилю – 10 января 1911) года в деревне Семибратское (ныне – Коломенский район Московской области). В 1932 году был призван на службу в РККА . В 1933 году окончил Луганскую ВАШП, в 1936 году – Борисоглебские курсы командиров звеньев, после чего служил в различных авиационных частях.

Великая Отечественная война

С августа 1941 года – заместитель командира - штурман 129-го истребительного авиаполка. Летал на самолётах ЛаГГ и МиГ-3. Уже к сентябрю он сбил 6 вражеских самолётов. Неоднократно производил штурмовки наземных сил противника – только при налёте на аэродромы Шаталово и Боровское он со своей группой уничтожил до 30 немецких самолётов. Уже в декабре 1941 года его полк был преобразован в 5-й гвардейский.

По состоянию на 16 января 1942 года совершил 115 боевых вылетов, в том числе на штурмовки, воздушную разведку, сопровождение, прикрытие и перехват. В 16 воздушных боях он сбил 12 вражеских самолётов. Будучи полковым штурманом, добился высокой подготовки экипажей к выполнению заданий в сложных погодных условиях, благодаря чему не имелось ни одного срыва. За это Зайцев был удостоен звания Героя Советского Союза.

С сентября 1942 года командовал 5-м гвардейским истребительным авиаполком. Под его руководством эта часть показала хорошие образцы боевой работы. В воздушных боях за полгода лётчики под его командованием сбили 55 вражеских самолётов, потеряв при этом 6 своих. Зайцев уделял большое внимание обучению лётного и командного состава полка материальной части и методам эффективной борьбы с немецкой авиацией. К августу 1943 года Зайцев совершил 299 боевых вылетов, сбив 22 вражеских самолёта. За это он во второй раз получил высшую степень отличия СССР.

В конце 1943 года в воздушном бою при перегонке связного самолёта У-2 Зайцев подвергся нападению вражеских истребителей. При посадке подбитой боевой машины он получил тяжёлые травмы и продолжительное время лечился в госпитале. После излечения в марте 1944 года был заместителем командира сначала 11-й гвардейской истребительной авиадивизии, затем 2-го гвардейского штурмового авиакорпуса. Проводил большую работу по организации учёбы и боевой работы в нижестоящих частях, часто бывая в полках, передавал подчинённым свой большой боевой опыт. В общей сложности за время войны совершил 427 боевых вылетов, принял участие в 163 воздушных боях, сбив 34 вражеских самолётов лично и ещё 19 – в составе группы.

Послевоенная жизнь

Проходил в службу в Чехословакии. 2 октября 1945 года попал в автокатастрофу, получив тяжёлые травмы. После длительного лечения в августе 1946 года, как негодный к лётной работе, был уволен из Вооружённых Сил СССР. Проживал и работал в Коломне. Умер 19 мая 1961 года.