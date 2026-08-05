ЗАЯ-ПАНДИТА

ЗАЯ-ПАНДИТА (собственное имя На­мхай­чжам­цо) - ре­лигиозный и по­ли­тический дея­тель, про­све­ти­тель, пе­ре­вод­чик.

Вы­хо­дец из хо­шут­ской ари­сто­кра­тии.

В 17-лет­нем воз­рас­те был по­свя­щён в ла­мы и от­прав­лен изу­чать буд­дий­ское ве­ро­уче­ние в Ти­бет. В 1639 году вер­нул­ся к ой­ра­там, что­бы про­по­ве­до­вать буд­дизм.

В 1640 году уча­ст­ник съез­да кня­зей, на ко­то­ром был ут­вер­ждён свод мон­го­ло-ой­рат­ских за­ко­нов («Ца­ад­жийн-би­чиг»).

В 1648 году на ос­но­ве ста­рой монгольской пись­мен­но­сти соз­дал ой­рат­ское пись­мо (так называемое яс­ное пись­мо), точ­нее от­ра­жав­шее фо­не­тический строй монгольского языка.

Пе­ре­вёл вме­сте с уче­ни­ка­ми около 200 буд­дий­ских со­чи­не­ний с ти­бет­ских ори­ги­на­лов на монгольский язык.

Умер по пу­ти в Ти­бет.

Био­гра­фия Зая-пандиты на­пи­са­на его уче­ни­ком Рад­наб­хад­рой (1690).