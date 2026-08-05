ЗАЯ-ПАНДИТА
ЗАЯ-ПАНДИТА (собственное имя Намхайчжамцо) - религиозный и политический деятель, просветитель, переводчик.
Выходец из хошутской аристократии.
В 17-летнем возрасте был посвящён в ламы и отправлен изучать буддийское вероучение в Тибет. В 1639 году вернулся к ойратам, чтобы проповедовать буддизм.
В 1640 году участник съезда князей, на котором был утверждён свод монголо-ойратских законов («Цааджийн-бичиг»).
В 1648 году на основе старой монгольской письменности создал ойратское письмо (так называемое ясное письмо), точнее отражавшее фонетический строй монгольского языка.
Перевёл вместе с учениками около 200 буддийских сочинений с тибетских оригиналов на монгольский язык.
Умер по пути в Тибет.
Биография Зая-пандиты написана его учеником Раднабхадрой (1690).