ЗАВЬЯЛОВСКИЙ МУЗЕЙ

Завьяловский музей истории и культуры.

К созданию Районного краеведческого музея в с. Завьялово (по инициативе обществ русской, удмуртской, татарской, марийской культур , и Совета ветеранов Завьяловского района) приступили 1 июня 1997 года. И лишь 4 ноября 2000 года музей открыл свои двери для посетителей. Большую помощь в сборе первых экспонатов оказали жители всего района.

Первым директором музея была Келеева Ольга Витальевна. С первых дней работы музея были определены приоритеты его работы, направленные на знакомство жителей района с историей и культурой края. Так первой постоянной экспозицией стала экспозиция, посвященная быту удмуртов конца XIX - начала XX века.

Сегодня в музее работает два зала. В одном из них, располагается постоянная экспозиция, на данный момент - это "Деревенский дом. Музейные хроники". Во втором зале работают временные выставки различного характера. Поэтому любой посетитель Завьяловского музея истории и культуры всегда сможет узнать что-то новое о селе и Завьяловском районе.

В 2011 году музей открыл для себя новое направление деятельности, связанное с сохранением и популяризацией нематериального культурного наследия жителей района, став еще и Ресурсным центром национальных культур ( марийская , татарская, русская, украинская, армянская , удмуртская).

Иллюстрации :

Завьяловский музей истории и культуры.