ЗАВОЙКО Василий Степанович

Российский военно-морской деятель, один из пионеров освоения побережья российского Дальнего Востока.

Дво­ря­нин. В 1822 при­нят в Чер­но­мор­скую гар­де­ма­рин­скую ро­ту, в 1827 про­из­ве­дён в мич­ма­ны. Про­хо­дил служ­бу на ко­раб­лях рос. эс­кад­ры в Сре­ди­зем­ном м., уча­ст­во­вал в На­ва­рин­ском сра­же­нии 1827 и в бло­ка­де Дар­да­нелл. С 1831 на Балтийском фло­те . В 1834–36 и 1837–39 со­вер­шил кру­го­свет­ные пла­ва­ния на транс­пор­тах из Крон­штад­та в Сев. Аме­ри­ку и об­рат­но. С 1840 слу­жил в Рос­сий­ско-Аме­ри­кан­ской ком­па­нии, нач. Охот­ской фак­то­рии. По ини­циа­ти­ве З. в бух­те Аян был за­ло­жен порт, что по­зво­ли­ло пе­ре­вес­ти Охот­скую фак­то­рию на но­вое ме­сто и зна­чи­тель­но уп­ро­стить со­об­ще­ние с Якутском. В 1846–49 ком. Аян­ско­го пор­та. С 1849 кам­чат­ский во­ен. гу­бер­на­тор и ком. Пе­тро­пав­лов­ско­го пор­та (ны­не г. Пе­тро­пав­ловск-Кам­чат­ский). По рас­по­ря­же­нию З. на по­лу­ост­ро­ве на­ча­то раз­ве­де­ние ко­ров, упо­ря­до­че­на тор­гов­ля с ко­рен­ным на­се­ле­ни­ем. В Крым­скую вой­ну 1853–56 ор­га­ни­зо­вал Пе­тро­пав­лов­ска обо­ро­ну 1854. Под рук. З. в авг. – сент. 1854 за­щит­ни­ки Пе­тро­пав­лов­ска, не­смот­ря на мно­го­крат­ное чис­лен­ное пре­вос­ход­ст­во про­тив­ни­ка, от­ра­зи­ли на­па­де­ние ко­раб­лей анг­ло-франц. эс­кад­ры и вы­сад­ку де­сан­та. Вес­ной 1855 ор­га­ни­зо­вал эва­куа­цию жи­те­лей и гар­ни­зо­на из Пе­тро­пав­лов­ска в устье р. Амур, то­гда же на­зна­чен ко­манд. всеми мор­скими и су­хо­пут­ными силами, на­хо­див­шимися в устье р. Амур, ру­ко­во­дил строи­тель­ст­вом и обо­ро­ной Ни­ко­ла­ев­ско­го пор­та (ны­не г. Ни­ко­ла­евск-на-Аму­ре). В 1856 вер­нул­ся в С.-Пе­тер­бург, с 1857 чл. Мор. ге­не­рал-ау­ди­то­ра­та (выс­ше­го во­ен.-мор. су­да). Чл.-корр. РГО.

На­гра­ж­дён ор­де­на­ми Св. Ге­ор­гия 4-й (1850) и 3-й (1854) сте­пе­ней, Св. Алек­сан­д­ра Нев­ско­го (1890) и др. Име­нем З. на­зва­ны бух­та и мыс в Ава­чин­ской гу­бе.

Сочинения:

Впе­чат­ле­ния мо­ря­ка во вре­мя двух пу­те­ше­ст­вий кру­гом све­та. СПб., 1840. Ч. 1–2;

На­па­де­ние на Кам­чат­ку анг­ло-фран­цуз­ской эс­кад­ры // Мор­ской сбор­ник. 1854. № 12.

Иллюстрации:

Архив БРЭ.

Автор статьи: С. Л. Таш­лы­ков.