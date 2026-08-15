ЗАВОЙКО Василий Степанович
Российский военно-морской деятель, один из пионеров освоения побережья российского Дальнего Востока.
Дворянин. В 1822 принят в Черноморскую гардемаринскую роту, в 1827 произведён в мичманы. Проходил службу на кораблях рос. эскадры в Средиземном м., участвовал в Наваринском сражении 1827 и в блокаде Дарданелл. С 1831 на Балтийском флоте. В 1834–36 и 1837–39 совершил кругосветные плавания на транспортах из Кронштадта в Сев. Америку и обратно. С 1840 служил в Российско-Американской компании, нач. Охотской фактории. По инициативе З. в бухте Аян был заложен порт, что позволило перевести Охотскую факторию на новое место и значительно упростить сообщение с Якутском. В 1846–49 ком. Аянского порта. С 1849 камчатский воен. губернатор и ком. Петропавловского порта (ныне г. Петропавловск-Камчатский). По распоряжению З. на полуострове начато разведение коров, упорядочена торговля с коренным населением. В Крымскую войну 1853–56 организовал Петропавловска оборону 1854. Под рук. З. в авг. – сент. 1854 защитники Петропавловска, несмотря на многократное численное превосходство противника, отразили нападение кораблей англо-франц. эскадры и высадку десанта. Весной 1855 организовал эвакуацию жителей и гарнизона из Петропавловска в устье р. Амур, тогда же назначен команд. всеми морскими и сухопутными силами, находившимися в устье р. Амур, руководил строительством и обороной Николаевского порта (ныне г. Николаевск-на-Амуре). В 1856 вернулся в С.-Петербург, с 1857 чл. Мор. генерал-аудитората (высшего воен.-мор. суда). Чл.-корр. РГО.
Награждён орденами Св. Георгия 4-й (1850) и 3-й (1854) степеней, Св. Александра Невского (1890) и др. Именем З. названы бухта и мыс в Авачинской губе.
Сочинения:
Впечатления моряка во время двух путешествий кругом света. СПб., 1840. Ч. 1–2;
Нападение на Камчатку англо-французской эскадры // Морской сборник. 1854. № 12.
Иллюстрации:
Архив БРЭ.
Автор статьи: С. Л. Ташлыков.