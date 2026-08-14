ЗАВОЛЖСК

ЗАВОЛЖСК - город в России, в северо-восточной части Ивановской области, центр Заволжского района.

Население 11,8 тысяч человек (2007). Рас­по­ло­жен на ле­вом бе­ре­гу реки Вол­га (при­стань), на­про­тив города Ки­неш­ма. Железнодорожная стан­ция.

В середине XIX века на тер­ри­то­рии современного Заволжска бы­ли по­строе­ны бу­ма­гоп­ря­диль­ная и бу­ма­гот­кац­кая фаб­ри­ки, в 1871 году - сер­но­кис­лот­ный за­вод (од­но из ста­рей­ших российских пред­при­ятий хи­мической промышленности; с начала XX века химический за­вод), во­круг ко­то­рых воз­ник­ли ра­бо­чие по­сёл­ки. В 1934 году они бы­ли объ­е­ди­не­ны в поселок За­вол­жье; с 1954 года го­род Заволжск, с 1968 года рай­он­ный центр. Со­хра­ни­лась церковь Бо­го­яв­ле­ния (1779). Му­зей ис­то­рии хи­мического за­во­да (зда­ние - конец XIX века в сти­ле нео­го­ти­ки ), Дом куль­ту­ры [зда­ние по­строе­но вла­дель­ца­ми хи­мического за­во­да Бур­нае­вы­ми-Ку­роч­ки­ны­ми, 1915, архитектор В.А. Вес­нин (смотри Вес­ни­ны)].

Гра­до­об­ра­зую­щее пред­при­ятие - хи­мический за­вод (в том числе кра­си­те­ли для тек­стиль­ной промышленности, ла­ко­кра­соч­ная про­дук­ция); про­изводство низ­ко­вольт­ных пре­до­хра­ни­те­лей («Элек­тро­пре­до­хра­ни­тель»), чу­лоч­но-но­соч­ных из­де­лий и др. Пред­при­ятия пи­ще­вой про­мыш­лен­но­сти.

В ок­ре­ст­но­стях Заволжска со­хра­ни­лись церк­ви: Вве­ден­ская (1763) в селе Кол­ше­во, Ни­коль­ская (1775) в селе Ни­ко­ла-Ме­ра, Кре­сто­воз­дви­жен­ская (1790) в селе Воз­дви­же­нье, Спа­са Не­ру­ко­твор­но­го (1806) в селе Еси­п­ле­во, По­кров­ская (1806) в селе Нов­лян­ское, Ди­мит­рия Со­лун­ско­го (1815) в деревне Дмит­ри­ев­ское, Ге­ор­ги­ев­ская (около 1816 года) в селе Ге­ор­ги­ев­ское, в честь Ка­зан­ской ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри (1820) в селе Се­мё­нов­ское; скит Ки­не­шем­ско­го Спа­со-Пре­об­ра­жен­ско­го монастыря и Сре­тен­ская церковь (1792), литературный му­зей Ще­лы­ко­во.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)