ЗАВОЛОКО Иван Никифорович

Старообрядческий деятель, наставник, книжник, историк старообрядчества.

Ро­дил­ся в се­мье не­бо­га­то­го ме­ща­ни­на. Вос­пи­ты­вал­ся и обу­чал­ся в Риж­ском ста­ро­об­рядч. уч-ще при Гре­бен­щи­ков­ской об­щи­не. Окон­чил Риж­ское ре­аль­ное уч-ще Пет­ра I , за­тем Кар­лов ун-т в Пра­ге (1927) со сте­пе­нью кан­ди­да­та пра­ва. С 1925 в Кар­ло­вом ун-те по­се­щал се­ми­нар Н. П. Кон­да­ко­ва с уча­сти­ем из­вест­ных рус. учё­ных и фи­ло­со­фов. Вер­нув­шись в Ри­гу, окон­чил Риж­ские пе­да­го­гич. кур­сы и ра­бо­тал пре­по­да­ва­те­лем пра­во­ве­де­ния в рус. учеб­ных за­ве­де­ни­ях. В 1927 вме­сте с еди­но­мыш­лен­ни­ка­ми в Риж­ском ста­ро­об­рядч. уч-ще при Гре­бен­щи­ков­ской об­щи­не ос­но­вал «Риж­ский кру­жок рев­ни­те­лей рус­ской ста­ри­ны», осу­щест­вляв­ший про­све­ти­тель­ную, ар­хео­гра­фи­чес­кую и из­да­тель­скую дея­тель­ность. По ини­циа­ти­ве З. вы­хо­дил ж. «Род­ная ста­ри­на», пуб­ли­ко­вав­ший ма­те­ри­алы по ста­ро­об­ряд­че­ст­ву, ико­но­пи­си , др.-рус. зод­че­ст­ву и цер­ков­но­му пе­нию (1927–33). С ию­ня 1940 слу­жил в Ре­зек­нен­ской клад­би­щен­ской об­щи­не, а 9 окт. то­го же го­да аре­сто­ван ор­га­на­ми НКВД. По об­ви­не­нию в под­рыв­ной ан­ти­со­вет­ской дея­тель­но­сти про­вёл 8 лет в ла­ге­рях (1941–49) и 9 лет на по­се­ле­нии в Но­во­си­бир­ской обл. (1949–58). Вер­нул­ся в Ри­гу (1959), ра­бо­тал вне­штат­ным со­труд­ни­ком ИРЛИ, участ­во­вал в ар­хео­гра­фич. экс­пе­ди­ци­ях. В 1966 З. об­на­ру­жил и пе­ре­дал в дар ИРЛИ (1968) «Пус­то­зер­ский сбор­ник», со­дер­жа­щий ав­то­гра­фы жи­тий про­то­по­па Ав­ва­ку­ма и ино­ка Епи­фа­ния. Из най­ден­ных З. ру­ко­пис­ных па­мят­ни­ков в Древ­ле­хра­ни­ли­ще ИРЛИ об­ра­зо­ван фонд И. Н. За­во­ло­ко (с 1974). В кон. 20 в. пе­ре­из­да­ны ра­бо­ты З. – «Учеб­ник по За­ко­ну Бо­жию для ста­ро­об­ряд­цев» (1989), «Ис­то­рия Церк­ви Хри­сто­вой» (1990), «О ста­ро­об­ряд­цах го­ро­да Ри­ги» (1993).

Автор статьи: Е. А. Агее­ва.