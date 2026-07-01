ЗАВОЛОКО Иван Никифорович
Старообрядческий деятель, наставник, книжник, историк старообрядчества.
Родился в семье небогатого мещанина. Воспитывался и обучался в Рижском старообрядч. уч-ще при Гребенщиковской общине. Окончил Рижское реальное уч-ще Петра I, затем Карлов ун-т в Праге (1927) со степенью кандидата права. С 1925 в Карловом ун-те посещал семинар Н. П. Кондакова с участием известных рус. учёных и философов. Вернувшись в Ригу, окончил Рижские педагогич. курсы и работал преподавателем правоведения в рус. учебных заведениях. В 1927 вместе с единомышленниками в Рижском старообрядч. уч-ще при Гребенщиковской общине основал «Рижский кружок ревнителей русской старины», осуществлявший просветительную, археографическую и издательскую деятельность. По инициативе З. выходил ж. «Родная старина», публиковавший материалы по старообрядчеству, иконописи, др.-рус. зодчеству и церковному пению (1927–33). С июня 1940 служил в Резекненской кладбищенской общине, а 9 окт. того же года арестован органами НКВД. По обвинению в подрывной антисоветской деятельности провёл 8 лет в лагерях (1941–49) и 9 лет на поселении в Новосибирской обл. (1949–58). Вернулся в Ригу (1959), работал внештатным сотрудником ИРЛИ, участвовал в археографич. экспедициях. В 1966 З. обнаружил и передал в дар ИРЛИ (1968) «Пустозерский сборник», содержащий автографы житий протопопа Аввакума и инока Епифания. Из найденных З. рукописных памятников в Древлехранилище ИРЛИ образован фонд И. Н. Заволоко (с 1974). В кон. 20 в. переизданы работы З. – «Учебник по Закону Божию для старообрядцев» (1989), «История Церкви Христовой» (1990), «О старообрядцах города Риги» (1993).
Автор статьи: Е. А. Агеева.