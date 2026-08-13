ЗАВОЕВАНИЕ И КОЛОНИЗАЦИЯ СЛАВЯНСКИХ ЗЕМЕЛЬ 12-13 вв.
Политическое подчинение и хозяйственное освоение выходцами из Западной Европы территорий с преимущественным славянским населением.
В сер. 8 в. слав. племена, проживавшие в Вост. Альпах, Подунавье и Паннонии, попали в зависимость от Франкского государства, на их землях в 9 в. были образованы Паннонская и Вост. марки (ныне Каринтия). Восточно-Франкское королевство, затем Священная Рим. империя завоевали земли лужицких сербов (см. Лужичане), создав на них в 10 в. Майсенскую, Мерзебургскую и Житицкую марки. В 10 – нач. 11 вв. в состав Священной Рим. империи была включена Чехия, объектом экспансии стали земли полабо-прибалтийских славян. К сер. 12 в. территории восточнее Эльбы и Зале захватили отд. герм. светские и духовные князья (см. Альбрехт Медведь, Генрих Лев). На этих землях впоследствии возникли нем. княжества Бранденбург, Мекленбург и др. Со 2-й четв. 13 в. гл. движущей силой экспансии стали рыцарские ордена (см. Меченосцев орден, Тевтонский орден, Ливонский орден). Ими были захвачены мн. земли в Вост. Прибалтике, в т. ч. пруссов. Завоевание сопровождалось истреблением местного населения, насильственной германизацией и христианизацией. С 12 в. заметным явлением становится колонизация, вызванная стремлением крестьян освободиться от усиливающегося феодального гнёта на родине, ремесленников и купцов – обрести новые рынки сбыта, рыцарей – найти применение своим воен. и адм. навыкам и опыту. В Прибалтике колонистами были почти исключительно дворяне и бюргеры (см. Пруссия). Процесс миграции населения из Западной в Восточную Европу с разной степенью интенсивности продолжался и в последующие века.
Автор статьи: Г. Ф. Матвеев.