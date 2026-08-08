ЗАВОД ПАВЛА БЕКЕЛЯ

Первый в Санкт-Петербурге завод угольных брикетов, впоследствии выросший в Углепромышленное и торговое «Акционерное общество Павла Бекеля».

Фирма по продаже угольных брикетов была создана в 1860-х годах в Санкт-Петербурге сыном выходца из Германии Павлом Яковлевичем Бекелем и представляла собой семейную фирму. В 1899 году на базе этой компании было зарегистрировано “Торговое товарищество Павла Бекеля”. Основной капитал Товарищества насчитывал 2 млн рублей.

Лаконичная, но при этом информативная характеристика основателя компании и его дела содержится в «Справочной книге о купцах города С.-Петербурга» за 1896 год в списке купцов первой гильдии: “Бекель Павел-Фридрих Яковлев-Андреев-Христианов 59 лет, потомственный почетный гражданин, веры лютеранской, в купечестве с 1894 года платит гильдейскую повинность с 1865 года. Жительство: Василеостровская часть, 1 уч., собственный дом № 25 по 2-ой линии. Торговля при порте оптом. Содержит склады каменного угля, кирпича, кокса и чугуна Спасская часть по Фонтанке дом № 116 и Выборгская часть по Воскресенской ул., дом № 3”.

Павел Яковлевич был также пожалован чином коммерции-советника, а также орденами Станислава и Анны 2-й степени и Владимира 4-й степени.

Квартира Бекеля находилась в одном доме с правлением его Углепромышленного и торгового Акционерного общества - в трехэтажном доме по 2-й линии Васильевского острова. Здание было оснащено по последнему слову техники - электричеством, телефоном, паровым отоплением, лифтом. Прочие помещения в доме сдавались в аренду известным предприятиям, причем за немалые суммы.

Технический отдел Углепромышленного и торгового “Акционерного общества Павла Бекеля” был в России представителем легковых и грузовых автомобилей, тракторов, дорожных катков известных иностранных фирм, таких, как Commer, AEC, Austin, Valveless, Wolseley (Англия), Best, (США), Turcat-Mery, Gobron-Brillie, Motobloc (Франция), Podeus (Германия).

С 1919 года в доме Бекеля располагается Государственный гидрологический институт.