ЗАВЕТ
ЗАВЕТ - в ветхозаветной, иудейской и христианской традициях - договор между Богом и человеком.
В то время как союз или договор между людьми обычно скреплялся клятвой, жертвоприношением или совместной трапезой, договор между людьми и Богом заключался провозглашением обетования, завета Бога людям (Быт. 9:9-17; Втор. 29:9-14). Видимый знак завета Израиля с Богом именовался Ковчегом Завета (Числ. 14:44). В Ветхом Завете повествуется о заключении трёх заветов между Богом и людьми: Сотворение мира, которому соответствует предписание о почитании субботы (Исх. 20:11; 31:16-17), обетование о том, что больше потопа не будет, сопровождавшееся радугой (Быт. 9:11-17), рождение еврейского народа, сопровождавшееся установлением обрезания (Быт. 17:2-14). Однако уже Иеремия пророчествовал о грядущем новом завете, который заключит Бог «с домом Израиля и с домом Иуды»: «...вложу закон Мой во внутренность их и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут Моим народом» (Иер. 31:31-33). С христианской точки зрения новый завет совершился пришествием на землю во плоти Сына Божия, проповедовавшего пришествие Царства Небесного, пострадавшего за грехи человечества, принявшего смерть на кресте и в третий день воскресшего (Мф. 26:28).