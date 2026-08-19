«ЗАВЕЩАНИЕ ПОРОСЕНКА» (лат. Роrсеlli testamentum)

Анонимное латинское шуточное произведение конца III – начала IV в.

«Завещание поросенка» пародирует юридические формулы завещания. Оно написано от имени поросенка Марка Грунния Корокотты (M. Grunnius Corocotta); имя звукоподражательное, на русский язык Б.И. Ярхо перевел его как «Марк Визгуний Хрюкалон». Поросенок, предвидя неминуемую смерть от рук повара, выпросил у него небольшую отсрочку и завещал каждому из своих родичей часть имущества (ячмень, желуди и т.п.), после чего распорядился и своими останками, завещав щетину башмачникам, ушки – глухим, язык – стряпчим и болтунам и т.д. В конце он повелел воздвигнуть себе памятник и продиктовал эпиграмму для него.

Этот текст знаком уже Иерониму Стридонскому , который говорит о том, что нет такого негодного писателя, который не нашел бы читателя для своих трудов, и замечает, что сам Цицерон не понимал платонова «Тимея», а школьники в восторге от «Завещания поросенка» (Hier. Comm. In Is. XII, proem.).

В «Завещании» присутствуют пародии на юридические и молитвенные формулы, детские считалки, поговорки. В тексте иногда присутствует рифма, что характерно только для поздней античности.

Автор статьи: А.Д. Пантелеев