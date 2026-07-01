ЗАВАЛЛИШ ВОЛЬФГАНГ
ЗАВАЛЛИШ ВОЛЬФГАНГ - немецкий дирижёр и пианист.
В 1946 году окончил экстерном Высшую школу музыки в Мюнхене, систематического дирижёрского образования не получил. Впервые дирижировал оперным оркестром в 1947 году в Аугсбурге («Гензель и Гретель» Э. Хумпердинка), где до 1953 года был музыкальным руководителем драматического театра. Музик-директор Ахена (1953-1958), Висбадена (1958-1960), Кёльна (1960-1964), Гамбурга (1961-1973). Междунар. известность ему принесло выступление с Берлинским филармонич. оркестром на Эдинбургском фестивале в 1955. С 1957 неоднократно участвовал (как пианист и дирижёр) в Байрёйтском фестивале. Главный дирижёр Венского симфонического оркестра (1960-1970), Оркестра романской Швейцарии (1970-1980). В 1971-1992 годах музыкальный руководитель Баварской государственной оперы (с 1982 года также её директор). В 1993-2003 годах главный дирижёр Филадельфийского оркестра. Давал сольные концерты как пианист, выступал в ансамбле с Э. Шварцкопф, Д. Фишером-Дискау и др. Среди многочисленных аудиозаписей известность приобрели записи всех опер Р. Штрауса (1982-1983) и Р. Вагнера (1988), духовной музыки Ф. Шуберта; записал также все симфонии Л. ван Бетховена, Р. Шумана, И. Брамса, Ф. Мендельсона (в своей редакции). Выступал до 2006 года.
Сочинения:
Im Interesse der Deutlichkeit: mein Leben mit der Musik. Hamb., 1988.