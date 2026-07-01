ЗАВАЛЛИШ ВОЛЬФГАНГ

ЗАВАЛЛИШ ВОЛЬФГАНГ - немецкий дирижёр и пианист.

В 1946 году окон­чил экс­тер­ном Выс­шую шко­лу му­зы­ки в Мюн­хе­не, сис­те­ма­тического ди­ри­жёр­ско­го об­ра­зо­ва­ния не по­лу­чил. Впер­вые ди­ри­жи­ро­вал опер­ным ор­ке­ст­ром в 1947 году в Аугс­бур­ге («Ген­зель и Гре­тель» Э. Хум­пер­дин­ка), где до 1953 года был музыкальным ру­ко­во­ди­те­лем дра­ма­тического те­ат­ра. Му­зик-ди­рек­тор Ахе­на (1953-1958), Вис­ба­де­на (1958-1960), Кёль­на (1960-1964), Гам­бур­га (1961-1973). Ме­ж­ду­нар. из­вест­ность ему при­нес­ло вы­сту­п­ле­ние с Бер­лин­ским фи­лар­мо­нич. ор­ке­ст­ром на Эдин­бург­ском фес­ти­ва­ле в 1955. С 1957 не­од­но­крат­но уча­ст­во­вал (как пиа­нист и ди­ри­жёр) в Бай­рёйт­ском фес­ти­ва­ле. Главный ди­ри­жёр Вен­ско­го сим­фо­нического ор­ке­ст­ра (1960-1970), Ор­ке­ст­ра ро­ман­ской Швей­ца­рии (1970-1980). В 1971-1992 годах музыкальный руководитель Ба­вар­ской государственной опе­ры (с 1982 года так­же её ди­рек­тор). В 1993-2003 годах главный ди­ри­жёр Фи­ла­дель­фий­ско­го ор­ке­ст­ра. Да­вал соль­ные кон­цер­ты как пиа­нист, вы­сту­пал в ан­самб­ле с Э. Шварц­копф, Д. Фи­ше­ром-Дис­кау и др. Сре­ди многочисленных ау­дио­за­пи­сей из­вест­ность при­об­ре­ли за­пи­си всех опер Р. Штрау­са (1982-1983) и Р. Ваг­не­ра (1988), ду­хов­ной му­зы­ки Ф. Шу­бер­та; за­пи­сал так­же все сим­фо­нии Л. ван Бет­хо­ве­на , Р. Шу­ма­на, И. Брам­са, Ф. Мен­дель­со­на (в сво­ей ре­дак­ции). Вы­сту­пал до 2006 года.

Сочинения:

Im Interesse der Deutlichkeit: mein Le­ben mit der Musik. Hamb., 1988.