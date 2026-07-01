ЗАВАЛИШИН, ДМИТРИЙ ИРИНАРХОВИЧ

Завалишин, Дмитрий Иринархович (13[25].06.1804, Астрахань — 05[17].02.1892, Москва) — русский морской офицер, декабрист, общественный деятель.

Из дворян. Окончил Морской кадетский корпус (1819), мичман (1819). В 1822—1824 участвовал в кругосветном плавании М.П. Лазарева , из Лондона обратился к императору Александру I с просьбой принять его, по приказу императора оставил экспедицию на Аляске, через Сибирь прибыл в Санкт-Петербург, где представил правительству проект по созданию тайного общества, которое содействовало бы властям, — «Вселенского Ордена восстановления». Лейтенант (1824). З. был близок к членам «Северного общества» декабристов , хотя вопрос о его участии и роли в обществе окончательно не решен. В декабре 1825 находился в отпуске, арестован, но после допроса 18 января 1826 освобожден. Вторично арестован 2 марта 1826. Осужден на вечную каторгу, срок приговора сокращался до 20, 15 и 13 лет. Находился в Читинском остроге (1827—1830), Петровском заводе (1830—1835), с 1839 на поселении в Чите.

После амнистии 1856 остался в Забайкалье, сотрудничал в столичной и провинциальной печати. За критику генерал-губернатора Восточной Сибири Н. Н. Муравьева выслан в 1863 в Европейскую Россию. Занимался публицистикой, организацией начального образования. Автор мемуаров (публиковал в отрывках с 1870-х), сочетающих обширный фактический материал с субъективными оценками, вызвавшими полемику с другими декабристами. З. был последним ушедшим из жизни декабристом.

Соч.: Записки декабриста. Мюнхен, 1904; Записки декабриста. СПб., 1906; Записки декабриста. СПб., 1910; Воспоминания. М., 2003.

Ист.: Восстание декабристов: Материалы. Л., 1927. Т. III. 217—405.

Лит.: Гессен С. Я. П. Н. Свистунов и А. Ф. Фролов в борьбе с Завалишиным // Воспоминания и рассказы деятелей тайных обществ 1820-х гг. Т. 2. М., 1933; Декабристы. Биографический справочник. М., 1988. С. 69—70, 257—258; Еропкин Б. И. Декабрист Д. И. З. // Сибирь. Литературно-художественный и общественно-политический альманах. 1971. № 2; Оксман Ю. Г. Д. И. Завалишин в борьбе за публикацию своих Записок // Декабристы. Неизданные материалы и статьи. М., 1925; Шатрова Г. П. Декабрист Д. И. Завалишин. Красноярск, 1984.