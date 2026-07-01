ЗАВAДСКИЙ, АЛЕКСАНДР

Завадский (пол. Zawadzki), Александр (16.12.1899, Бендзин-Ксаверы — 07.08.1964, Варшава) — польский партийный и государственный деятель.

Начал работать с 14 лет, в 1918 добровольно вступил в польскую армию. После демобилизации в 1921 работал шахтером. В 1922 вступил в Коммунистический союз польской молодежи, в 1923 — в Польскую коммунистическую партию (КПП). В 1935 руководитель Центрального военного отдела КПП. Неоднократно подвергался арестам, провел в тюрьме в общей сложности 11 лет. После освобождения в 1939 из тюрьмы в Бресте Красной армией жил в СССР. Участвовал в создании Союза польских патриотов (1943), руководил Центральным бюро польских коммунистов в СССР (1944). В 1944—1945 заместитель главнокомандующего Войска Польского в СССР по политико-воспитательной работе, дивизионный генерал (1945). В 1945—1964 член центральных руководящих органов Польской рабочей партии (ППР) и Польской объединенной рабочей партии (ПОРП). Работал в государственном аппарате, в 1945—1948 возглавлял Домбровско-Силезское воеводство, в 1952—1964 председатель Государственного совета Польской народной республики (ПНР), в 1947—1964 депутат сейма. В 1949—1950 руководитель польских профсоюзов, в 1954—1964 председатель Всепольского комитета национального фронта (с 1956 Всепольского комитета фронта единства народа).

Лит.: Польша в ХХ веке. Очерки политической истории. М., 2012; Terlecki R. Miecz i tarcza komunizmu. Historia aparatu bezpieczeństwa w Polsce 1944—1990. Kraków, 2007.