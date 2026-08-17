ЗАВАДОВСКИЙ Пётр Васильевич
Российский государственный деятель, действительный тайный советник (1795).
Дворянин. После окончания Киевской духовной академии (1760) служил в канцелярии Малороссийской коллегии под началом К. Г. Разумовского (до 1768). Во время рус.-тур. войны 1768–74 управлял секретной канцелярией главнокоманд. 2-й армией гр. П. А. Румянцева-Задунайского (1768), участвовал в сражениях при Ларге и Кагуле (1770), в осаде Силистрии (1773), в битве под Гирсовом (1773). В чине полковника командовал Старооскольским полком (1773–74). Вместе с С. Р. Воронцовым редактировал текст Кючук-Кайнарджийского мира 1774. В 1775 был рекомендован Румянцевым-Задунайским имп. Екатерине II, которая назначила его своим кабинет-секретарём (до 1793). Сенатор (1780–1799, 1801–12). Пред. Комиссии для устройства нар. училищ (1782–97). Под рук. З. и при участии Ф. И. Янковича де Мириево был подготовлен «План к установлению народных училищ в Российской империи» [утверждён Екатериной II 27.9(8.10).1782]. Этим документом создавалась общероссийская система школьного образования: в губернских городах учреждались 4-классные, а в уездных – 2-классные нар. училища. По инициативе З. в 1783 в С.-Петербурге было открыто Гл. нар. уч-ще. В 1785 в результате анализа системы преподавания в Пажеском корпусе и др. учебных заведениях З. составил единый план обучения для всех рос. училищ (одобрен Екатериной II); возглавил Пажеский корпус. В 1786 Комиссия под рук. З. издала «Правила для учащихся народных училищ» и «Руководство учителям 1 и 2 разряда народных училищ Российской империи», которыми устанавливалась преемственность между ступенями образования и соответственно между учебными учреждениями – от уездной школы до университета, а также вводились единые методика преподавания и учебные планы. По распоряжению императрицы З. изучил практику преподавания в медико-хирургич. уч-ще в С.-Петербурге, пришёл к выводу о её неудовлетворит. состоянии и о необходимости учреждения мед. академии, совместно с докторами М. А. Вейкартом и М. М. Тереховским разработал для неё устав [Медико-хирургич. академия основана уже при имп. Павле I 18(29).12.1798; ныне Рос. воен.-мед. академия им. С. М. Кирова].
Управляющий учреждённым по его проекту Гос. заёмным банком (1786). Гл. директор Ассигнационного банка (с 1798). Уволен в отставку в 1799 и выслан в своё имение – с. Ляличи (Суражский у. Малороссийской губ.). После восшествия на престол имп. Александра I возвращён ко двору, назначен чл. Непременного совета (апр. 1801) и пред. Комиссии по составлению законов (1801–03). Первый мин. нар. просвещения [8(20).9.1802–11(23).4.1810]. В 1803–04 по инициативе З. начата реформа системы образования, предусматривавшая создание в стране учебных округов, а также открытие гимназии в каждом губернском городе, уездного училища в каждом губернском и уездном городе (в больших губернских городах их могло быть несколько) и приходского училища в каждом приходе (реализовано к 1820-м гг.). Все гимназии должны были находиться под адм.- методич. управлением университетов. По представлениям З. открыты Дерптский (1802), Виленский (1803), Казанский (1804) и Харьковский (1805) ун-ты. З. руководил подготовкой 1-го общего Университетского устава (принят в 1804), который предоставил университетам широкую автономию. В том же году при непосредств. участии З. принят первый Устав о цензуре, согласно которому цензуру должны были осуществлять профессора и магистры университетов. Пред. Деп-та законов Гос. совета (с 1810).
Награждён орденами Св. Георгия 4-й степени (1775), Св. Александра Невского и Св. Владимира 1-й степени (оба в 1786), Св. Андрея Первозванного (1797; алмазными знаками к нему в 1805), Св. Иоанна Иерусалимского (1799).
Иллюстрации:
П. В. Завадовский. Портрет работы Ф. Г. Слезенцова. Не ранее 1797. Русский музей (С.-Петербург). Архив БРЭ.
Автор статьи: С. Г. Калинина.