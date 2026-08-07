ЗАВАДА ВИЛЕМ
ЗАВАДА ВИЛЕМ - чешский поэт.
Окончил Карлов ун-иверситет в Праге (1927). В 1930-е годы редактировал ряд литературных журналов; в 1937-1958 годах библиотечный работник. Печатался с середины 1920-х годов. В сборнике «Панихида» («Panychida», 1927) ощущается влияние Г. Аполлинера и поэзии барокко. Для сборников «Сирена» («Siréna», 1932), «Дорога пешком» («Cesta pěšky», 1937) характерны социальный критицизм и демократизм; тема немецкой оккупации и освобождения от фашизма отражена в сборниках «Крепостная башня» («Hradnívěž », 1940) и «Воскрешение из мёртвых» («Povstá nízmrtvých», 1945). Лирика Завады послевоенных лет создана в русле социалистического реализма: сборник «Город света» («Město světla», 1950) и др. В сборниках последних лет трагические ноты сочетаются с ощущением полноты бытия: «На пороге» («Na prahu», 1970), «Спасибо, жизнь» («Živote, díky», 1977).
Сочинения:
Cтихи. М., 1978.