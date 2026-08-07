ЗАВАДА ВИЛЕМ

ЗАВАДА ВИЛЕМ - чешский поэт.

Окон­чил Кар­лов ун-иверситет в Пра­ге (1927). В 1930-е годы ре­дак­ти­ро­вал ряд литературных жур­на­лов; в 1937-1958 годах биб­лио­теч­ный ра­бот­ник. Пе­ча­тал­ся с середины 1920-х годов. В сборнике «Па­ни­хи­да» («Panychi­da», 1927) ощу­ща­ет­ся влия­ние Г. Апол­ли­не­ра и по­эзии ба­рок­ко . Для сборников «Си­ре­на» («Siréna», 1932), «До­ро­га пеш­ком» («Cesta pěšky», 1937) ха­рак­тер­ны со­ци­аль­ный кри­ти­цизм и де­мо­кра­тизм; те­ма немецкой ок­ку­па­ции и ос­во­бо­ж­де­ния от фа­шиз­ма от­ра­же­на в сборниках «Кре­по­ст­ная баш­ня» («Hradnívěž », 1940) и «Вос­кре­ше­ние из мёрт­вых» («Povstá nízmrtvých», 1945). Ли­ри­ка Завады по­сле­во­ен­ных лет соз­да­на в рус­ле со­циа­ли­сти­че­ско­го реа­лиз­ма: сборник «Го­род све­та» («Město světla», 1950) и др. В сборниках по­след­них лет тра­гические но­ты со­че­та­ют­ся с ощу­ще­ни­ем пол­но­ты бы­тия: «На по­ро­ге» («Na prahu», 1970), «Спа­си­бо, жизнь» («Živote, díky», 1977).

Сочинения:

Cтихи. М., 1978.