ЗАТАЕВИЧ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ
ЗАТАЕВИЧ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ - музыковед, композитор.
Окончил военную гимназию в Орле (1886). В 1904-1915 служил государственным чиновником в Варшаве, вёл общественную работу (член Попечительского совета при Варшавской консерватории), выступал как музыкальный критик (опубликовал свыше 1000 статей и рецензий).
С 1920 года жил в Оренбурге, записывал традиционную музыку казахов, киргизов, уйгур, дунган, корейцев, узбеков, татар, башкир; всего собрал свыше 2300 вокальных и инструментальных мелодий (записывал по слуху). Внёс ценный вклад в изучение казахской традиционной музыки. Материалы из его сборников использовали в своих сочинениях М.М. Ипполитов-Иванов, Н.Я. Мясковский, С.Н. Василенко, М.О. Штейнберг, А.Ф. Гедике, В.А. Власов, В.Г. Фере.
Затаевич явился основоположником казахской фортепианной музыки.