ЗАТАЕВИЧ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ

ЗАТАЕВИЧ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ - му­зы­ко­вед, ком­по­зи­тор.

Окон­чил во­енную гим­на­зию в Ор­ле (1886). В 1904-1915 слу­жил государственным чи­нов­ни­ком в Вар­ша­ве, вёл об­щественную ра­бо­ту (член По­пе­чи­тель­ско­го со­ве­та при Вар­шав­ской консерватории), вы­сту­пал как музыкальный кри­тик (опуб­ли­ко­вал свыше 1000 ста­тей и ре­цен­зий).

С 1920 года жил в Орен­бур­ге, за­пи­сы­вал тра­диционную му­зы­ку ка­за­хов, кир­ги­зов, уй­гур, дун­ган, ко­рей­цев, уз­бе­ков, та­тар, баш­кир; все­го со­брал свыше 2300 во­каль­ных и ин­ст­ру­мен­таль­ных ме­ло­дий (за­пи­сы­вал по слу­ху). Внёс цен­ный вклад в изу­че­ние ка­захской тра­диционной му­зы­ки. Ма­те­риа­лы из его сборников ис­поль­зо­ва­ли в сво­их со­чи­не­ни­ях М.М. Ип­по­ли­тов-Ива­нов, Н.Я. Мяс­ков­ский, С.Н. Ва­си­лен­ко, М.О. Штейн­берг, А.Ф. Ге­ди­ке, В.А. Вла­сов, В.Г. Фе­ре.

Затаевич явил­ся ос­но­во­по­лож­ни­ком ка­захской фортепианной му­зы­ки.