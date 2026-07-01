ЗАСУЛИЧ ВЕРА ИВАНОВНА
ЗАСУЛИЧ ВЕРА ИВАНОВНА (псевдонимы И.М. Каренин, Н. Карелин) - деятель российского революционного движения, литературный критик.
Воспитывалась в частном пансионе в Москве, в 1867 году сдала экзамен на звание домашней учительницы.
В 1868 году познакомилась с С.Г. Нечаевым, взгляды которого она не разделяла, однако за связи с ним была арестована в 1869 году; в 1871-1873 годах в ссылке.
С конца 1873 года жила в Харькове, затем в Киеве. С 1875 года член народнического кружка «южных бунтарей», намеревавшихся с помощью фальшивых имперских манифестов поднять крестьянское восстание под лозунгом уравнительного распределения земли. В 1877 году, после распада кружка, переехала в Санкт-Петербург, работала в подпольной типографии организации «Земля и воля» 1870-х годов. 24 января (5 февраля) 1878 года выстрелом из револьвера тяжело ранила градоначальника Санкт-Петербурга Ф.Ф. Трепова за то, что он приказал подвергнуть телесному наказанию арестованного за антиправительственную манифестацию А.С. Емельянова (Боголюбова), который, по мнению Трепова, вёл себя с ним невежливо. На суде с участием присяжных заседателей (31 марта (12 апреля) 1878 года; председатель суда - А.Ф. Кони, защитник - П.А. Александров) Засулич объяснила свой поступок стремлением «доказать, что нельзя быть уверенным в безнаказанности, так ругаясь над человеческой личностью», и была оправдана (дело и особенно оправдательный приговор вызвали широкий общественный резонанс). Сразу после суда Засулич эмигрировала в Швейцарию.
В 1879 году вступила в организацию «Чёрный передел», в 1881 году сотрудничала в заграничном отделе «Красного Креста» организации «Народная воля». В начале 1880-х гг. перешла на марксистские позиции, в 1883 году один из организаторов в Женеве группы «Освобождение труда». Вела переписку с К. Марксом и Ф. Энгельсом, переводила их сочинения, участвовала в конгрессах 2-го Интернационала (1891, 1893, 1896, 1900), выступала против народнической тактики индивидуального террора. С 1900 года член редакции газеты «Искра». После раскола РСДРП (1903) стала одним из лидеров меньшевиков.
В ноябре 1905 года после амнистии Засулич приехала в Россию, от активной политической деятельности отошла. В Первую мировую войну выступала за участие социал-демократов в обороне страны. После Февральской революции 1917 года поддержала Временное правительство. К Октябрьской революции 1917 года отнеслась отрицательно, считая, что Россия не подготовлена к социалистическим преобразованиям; осуждала большевиков за узурпацию власти и репрессии.
Автор воспоминаний (опубликованы посмертно в журнале «Былое», 1919, № 14, отдельное издание, 1931), книг о Вольтере и Ж.Ж. Руссо, статей о Н.А. Добролюбове, Д.И. Писареве, С.М. Степняке-Кравчинском, Н.Г. Чернышевском и др.