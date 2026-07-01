ЗАСУЛИЧ ВЕРА ИВАНОВНА

ЗАСУЛИЧ ВЕРА ИВАНОВНА (псевдонимы И.М. Каренин, Н. Карелин) - дея­тель российского ре­во­люционного дви­же­ния, литературный кри­тик .

Вос­пи­ты­ва­лась в ча­ст­ном пан­сио­не в Мо­ск­ве, в 1867 году сда­ла эк­за­мен на зва­ние до­маш­ней учи­тель­ни­цы.

В 1868 году по­зна­ко­ми­лась с С.Г. Не­чае­вым, взгля­ды ко­то­ро­го она не раз­де­ля­ла, од­на­ко за свя­зи с ним бы­ла аре­сто­ва­на в 1869 году; в 1871-1873 годах в ссыл­ке.

С конца 1873 года жи­ла в Харь­ко­ве, за­тем в Кие­ве. С 1875 года член на­род­нического круж­ка «юж­ных бун­та­рей», на­ме­ре­вав­ших­ся с по­мо­щью фаль­ши­вых имперских ма­ни­фе­стов под­нять кре­сть­ян­ское вос­ста­ние под ло­зун­гом урав­ни­тель­но­го рас­пре­де­ле­ния зем­ли. В 1877 году, по­сле рас­па­да круж­ка, пе­ре­еха­ла в Санкт-Пе­тер­бург, ра­бо­та­ла в под­поль­ной ти­по­гра­фии организации «Зем­ля и во­ля» 1870-х годов. 24 января (5 февраля) 1878 года вы­стре­лом из ре­воль­ве­ра тя­же­ло ра­ни­ла гра­до­на­чаль­ни­ка Санкт-Пе­тер­бур­га Ф.Ф. Тре­по­ва за то, что он при­ка­зал под­верг­нуть те­лес­но­му на­ка­за­нию аре­сто­ван­но­го за ан­ти­пра­ви­тельственную ма­ни­фе­ста­цию А.С. Емель­я­но­ва (Бо­го­лю­бо­ва), ко­то­рый, по мне­нию Тре­по­ва, вёл се­бя с ним не­веж­ли­во. На су­де с уча­сти­ем при­сяж­ных за­се­да­те­лей (31 марта (12 апреля) 1878 года; председатель су­да - А.Ф. Ко­ни , за­щит­ник - П.А. Алек­сан­д­ров) Засулич объ­ясни­ла свой по­сту­пок стрем­ле­ни­ем «до­ка­зать, что нель­зя быть уве­рен­ным в без­на­ка­зан­но­сти, так ру­гаясь над че­ло­ве­че­ской лич­но­стью», и бы­ла оп­рав­да­на (де­ло и осо­бен­но оп­рав­да­тель­ный при­го­вор вы­зва­ли ши­ро­кий об­щественный ре­зо­нанс). Сра­зу по­сле су­да Засулич эмиг­ри­ро­ва­ла в Швей­ца­рию.

В 1879 году всту­пи­ла в организацию «Чёр­ный пе­ре­дел», в 1881 году со­труд­ни­ча­ла в за­гра­нич­ном от­де­ле «Крас­но­го Кре­ста» организации «На­род­ная во­ля» . В начале 1880-х гг. пе­ре­шла на мар­кси­ст­ские по­зи­ции, в 1883 году один из ор­га­ни­за­то­ров в Же­не­ве груп­пы «Ос­во­бо­ж­де­ние тру­да». Ве­ла пе­ре­пис­ку с К. Мар­ксом и Ф. Эн­гель­сом, пе­ре­во­ди­ла их со­чи­не­ния, уча­ст­во­ва­ла в кон­грес­сах 2-го Ин­тер­на­цио­на­ла (1891, 1893, 1896, 1900), вы­сту­па­ла про­тив на­род­нической так­ти­ки ин­ди­ви­ду­аль­но­го тер­ро­ра. С 1900 года член ре­дак­ции газеты «Ис­кра». По­сле рас­ко­ла РСДРП (1903) ста­ла од­ним из ли­де­ров мень­ше­ви­ков.

В но­ябре 1905 года по­сле ам­ни­стии Засулич прие­ха­ла в Рос­сию, от ак­тив­ной по­ли­тической дея­тель­но­сти ото­шла. В Первую ми­ро­вую вой­ну вы­сту­па­ла за уча­стие со­ци­ал-де­мо­кра­тов в обо­ро­не стра­ны. По­сле Февральской ре­во­лю­ции 1917 года под­дер­жа­ла Временное пра­ви­тель­ст­во. К Октябрьской ре­во­лю­ции 1917 года от­не­слась от­ри­ца­тель­но, счи­тая, что Рос­сия не под­го­тов­ле­на к со­циа­ли­стическим пре­об­ра­зо­ва­ни­ям; осу­ж­да­ла боль­ше­ви­ков за узур­па­цию вла­сти и ре­прес­сии.

Ав­тор вос­по­ми­на­ний (опубликованы посмертно в журнале «Бы­лое», 1919, № 14, отдельное издание, 1931), книг о Воль­те­ре и Ж.Ж. Рус­со, ста­тей о Н.А. Доб­ро­лю­бо­ве, Д.И. Пи­са­ре­ве, С.М. Степ­ня­ке-Крав­чин­ском, Н.Г. Чер­ны­шев­ском и др.