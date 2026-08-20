ЗАСЛОНОВ, КОНСТАНТИН СЕРГЕЕВИЧ

Заслонов, Константин Сергеевич (25.12.1909 [07.01.1910], Осташков, Тверская губ. — 14.11.1942, д. Куповать, Витебская обл. БССР) — один из руководителей партизанского движения в Белоруссии.

Герой Советского Союза (1943), посмертно. Подвергся раскулачиванию (см. Коллективизация ), исключен из комсомола (см. Всесоюзный Ленинский Коммунистический союз молодежи ). Окончил Великолукскую железнодорожную профтехшколу (1930). Железнодорожник. С 1937 — начальник паровозного депо станции Рославль, с 1939 — паровозного депо Орши.

В июне 1941 эвакуировался в Москву, работал в депо им. Ильича. В октябре 1941 отправлен в тыл врага в составе группы железнодорожников под псевдонимом «Дядя Костя». Создал подпольную группу, занимавшуюся подрывной деятельностью. В марте 1942 покинул Оршу и организовал партизанский отряд, действовавший в районе Витебск — Орша — Смоленск. В августе 1942 занимался агитационной работой в рядах Русской национальной народной армии (РННА) , привлекая солдат к партизанской деятельности.

После распоряжения в ноябре 1942 о выходе отряда за линию фронта остался в деревне Куповать, рассчитывая на переход к партизанам бойцов РННА, с которыми об этом была достигнута предварительная договоренность. Однако штаб З. подвергся атаке подразделений РННА, лояльных Германии, и З. погиб. Награжден двумя орденами Ленина и медалями.

Лит.: Раковский Л. Константин Заслонов. Смоленск. 1953; Заслонова И. Повесть об отце. Минск, 1988.