ЗАСЛАВЛЬ

ЗАСЛАВЛЬ - го­род в Бе­ло­рус­сии , в Мин­ском районе Мин­ской области.

Население 9,4 тысяч человек (2007). Рас­по­ло­жен на р. Свис­лочь при её впа­де­нии в За­слав­ское во­до­хра­ни­ли­ще. Железнодорожная станция Бе­ла­русь.

Ос­но­ван в конце XI - начале XII веков, в пе­ри­од борь­бы по­лоц­ко­го князя Все­сла­ва Бря­чи­сла­ви­ча и его сы­но­вей с ки­ев­ски­ми князь­я­ми, близ восточнославянского по­се­ле­ния X-XI веков. С начала XII века в Заславле су­ще­ст­во­вал отдельный кня­же­ский стол. В 1127 году Заславль под­верг­ся на­па­де­нию во вре­мя по­хо­да на По­лоц­кое княжество, ор­га­ни­зо­ван­но­го ки­ев­ским князем Мсти­сла­вом Вла­ди­ми­ро­ви­чем . С конца XIII века во­шёл в со­став Великого княжества Ли­тов­ско­го. Около 1347 года великий князь ли­тов­ский Кей­стут пе­ре­дал Заславль во вла­де­ние ли­товскому князю Яв­ну­ту (см. в статье Ге­ди­ми­но­ви­чи), за­тем Заславль до конца 1530-х годов при­над­ле­жал его по­том­кам - князь­ям Изя­слав­ским (Иже­слав­ские, За­слав­ские). В 1434 Заславль со­жжён вой­ска­ми великого князя ли­тов­ско­го Свид­ри­гай­ло. В XVI-XVII веках при­над­ле­жал од­ной из ли­ний ли­товского ро­да Гле­бо­ви­чей, в 1678-1753 годах - Са­пе­гам. В конце XVII - XVIII веках центр За­слав­ско­го граф­ст­ва. В ре­зуль­та­те 2-го раз­де­ла Ре­чи По­спо­ли­той (1793) во­шёл в со­став Российской им­пе­рии. В 1793-1924 годах Заславль - мес­теч­ко Мин­ско­го уезда Мин­ской губернии (в 1795-1796 годах Мин­ское на­ме­ст­ни­че­ст­во). В 1873 году че­рез Заславль про­шла Ли­ба­во-Ро­мен­ская железная дорога. В конце 1919 ию­ле 1920 годов ок­ку­пи­ро­ван поль­ски­ми вой­ска­ми. В 1924-1959 годах рай­он­ный центр Мин­ско­го ок­ру­га (1924-1930), Мин­ской области (1938-1959) БССР. С 1938 года поселок городского ти­па. Во вре­мя Великой Отечественной вой­ны ок­ку­пи­ро­ван германскими вой­ска­ми (в 1941-1944). Ос­во­бо­ж­дён в хо­де Бе­ло­рус­ской опе­ра­ции 1944 года. С 1985 года го­род.

Со­хра­ни­лись руи­ны зам­ко­вых во­рот, Спа­со-Пре­об­ра­жен­ская церковь (3-я треть XVI - XVIII вв.) око­ло рын­ка, кос­тёл Ро­ж­де­ст­ва Де­вы Ма­рии (1774-1799), за­строй­ка конца XIX - начала XX веков. Государственный ис­то­ри­ко-куль­тур­ный за­по­вед­ник «За­славль» (ос­но­ван в 1967 году как ис­то­ри­ко-ар­хео­ло­гический за­по­вед­ник), в 1986 году в его со­став во­шли За­слав­ский му­зей ре­мё­сел и народных про­мы­слов, эт­но­гра­фический ком­плекс «Млын», Му­зей ми­фо­ло­гии ле­са. Музыкальный фес­ти­валь.

Дро­биль­но-сор­ти­ро­воч­ный за­вод, ме­бель­ная и по­ли­гра­фическая фаб­ри­ки, про­изводство строй­ма­те­риа­лов, пред­при­ятия пи­ще­вой промышленности и др.

Заславль - один из зна­чи­мых па­мят­ни­ков ар­хео­ло­гии Бе­ло­рус­сии. На тер­ри­то­рии го­ро­да из­ве­стен кур­ган­ный мо­гиль­ник с ма­те­риа­ла­ми ти­па Бан­це­ров­щи­ны, в его ок­ре­ст­но­стях раз­ме­щал­ся со­сто­яв­ший не ме­нее чем из 10 групп кур­ган­ный мо­гиль­ник середины X - начала XII веков (главным образом кри­ви­чей, не­ко­то­рые ма­те­риа­лы со­от­но­сят с пред­ста­ви­те­ля­ми дре­го­ви­чей, фин­но-угор­ских, ле­то-ли­тов­ских пле­мён). На ле­вом бе­ре­гу р. Сви­слочь из­уче­но коль­це­вое ук­реп­ле­ние (го­ро­ди­ще «За­мо­чек», конец X - начало XI веков, су­ще­ст­во­ва­ло до конца XI - начала XII веков): площадь 70×74 м, об­на­ру­же­ны на­зем­ные до­ма (в том числе 2-ка­мер­ные); по од­но­му из пре­да­ний, при­над­ле­жа­ло же­не ки­ев­ско­го князя Вла­ди­ми­ра Свя­то­сла­ви­ча Рог­не­де и их сы­ну Изя­сла­ву. Де­ти­нец Заславля - За­слав­ский за­мок (площадь 1,5 га), ос­но­ван­ный в конце XI - начале XII веков, рас­по­ла­гал­ся на пра­вом бе­ре­гу р. Сви­слочь, в уро­чи­ще Вал, имел фор­му че­ты­рёх­уголь­ни­ка, был ок­ру­жён ва­ла­ми (высота 3-3,5 м, к концу XVI века на отдельных уча­ст­ках - 8-9,5 м) и рвом. Вы­де­ле­но 7 стро­ительных пе­рио­дов, наи­бо­лее серь­ёз­ные пе­ре­строй­ки от­но­сят­ся ко второй половине XIII века, XIV веку, концу XVI века и, воз­мож­но, началу XVII века. В конце XVI - начале XVII веков воз­ве­де­ны 4 бас­тио­на по уг­лам, ка­мен­ные во­ро­та и пред­врат­ные ук­ре­п­ле­ния, соз­да­на сис­те­ма за­пруд, пре­вра­тив­шая за­мок в ост­ров. Ис­сле­до­ва­ны со­хра­нив­шие­ся на 2-3 вен­ца сруб­ные жи­лые и хо­зяйств. по­строй­ки, раз­де­лён­ные час­то­ко­ла­ми на усадь­бы; мос­то­вые и др. В че­ты­рёх зо­нах современного го­ро­да ар­хео­ло­ги­че­ски за­фик­си­ро­ва­ны сле­ды по­са­да. Сре­ди ар­хео­ло­гических на­хо­док - сле­ды ре­мес­ла (с XV века - про­изводство из­раз­цов), ору­жие и ору­дия, им­порт­ные из­де­лия, мо­не­ты и др.

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