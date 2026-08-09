ЗАСЛАВЛЬ
ЗАСЛАВЛЬ - город в Белоруссии, в Минском районе Минской области.
Население 9,4 тысяч человек (2007). Расположен на р. Свислочь при её впадении в Заславское водохранилище. Железнодорожная станция Беларусь.
Основан в конце XI - начале XII веков, в период борьбы полоцкого князя Всеслава Брячиславича и его сыновей с киевскими князьями, близ восточнославянского поселения X-XI веков. С начала XII века в Заславле существовал отдельный княжеский стол. В 1127 году Заславль подвергся нападению во время похода на Полоцкое княжество, организованного киевским князем Мстиславом Владимировичем. С конца XIII века вошёл в состав Великого княжества Литовского. Около 1347 года великий князь литовский Кейстут передал Заславль во владение литовскому князю Явнуту (см. в статье Гедиминовичи), затем Заславль до конца 1530-х годов принадлежал его потомкам - князьям Изяславским (Ижеславские, Заславские). В 1434 Заславль сожжён войсками великого князя литовского Свидригайло. В XVI-XVII веках принадлежал одной из линий литовского рода Глебовичей, в 1678-1753 годах - Сапегам. В конце XVII - XVIII веках центр Заславского графства. В результате 2-го раздела Речи Посполитой (1793) вошёл в состав Российской империи. В 1793-1924 годах Заславль - местечко Минского уезда Минской губернии (в 1795-1796 годах Минское наместничество). В 1873 году через Заславль прошла Либаво-Роменская железная дорога. В конце 1919 июле 1920 годов оккупирован польскими войсками. В 1924-1959 годах районный центр Минского округа (1924-1930), Минской области (1938-1959) БССР. С 1938 года поселок городского типа. Во время Великой Отечественной войны оккупирован германскими войсками (в 1941-1944). Освобождён в ходе Белорусской операции 1944 года. С 1985 года город.
Сохранились руины замковых ворот, Спасо-Преображенская церковь (3-я треть XVI - XVIII вв.) около рынка, костёл Рождества Девы Марии (1774-1799), застройка конца XIX - начала XX веков. Государственный историко-культурный заповедник «Заславль» (основан в 1967 году как историко-археологический заповедник), в 1986 году в его состав вошли Заславский музей ремёсел и народных промыслов, этнографический комплекс «Млын», Музей мифологии леса. Музыкальный фестиваль.
Дробильно-сортировочный завод, мебельная и полиграфическая фабрики, производство стройматериалов, предприятия пищевой промышленности и др.
Заславль - один из значимых памятников археологии Белоруссии. На территории города известен курганный могильник с материалами типа Банцеровщины, в его окрестностях размещался состоявший не менее чем из 10 групп курганный могильник середины X - начала XII веков (главным образом кривичей, некоторые материалы соотносят с представителями дреговичей, финно-угорских, лето-литовских племён). На левом берегу р. Свислочь изучено кольцевое укрепление (городище «Замочек», конец X - начало XI веков, существовало до конца XI - начала XII веков): площадь 70×74 м, обнаружены наземные дома (в том числе 2-камерные); по одному из преданий, принадлежало жене киевского князя Владимира Святославича Рогнеде и их сыну Изяславу. Детинец Заславля - Заславский замок (площадь 1,5 га), основанный в конце XI - начале XII веков, располагался на правом берегу р. Свислочь, в урочище Вал, имел форму четырёхугольника, был окружён валами (высота 3-3,5 м, к концу XVI века на отдельных участках - 8-9,5 м) и рвом. Выделено 7 строительных периодов, наиболее серьёзные перестройки относятся ко второй половине XIII века, XIV веку, концу XVI века и, возможно, началу XVII века. В конце XVI - начале XVII веков возведены 4 бастиона по углам, каменные ворота и предвратные укрепления, создана система запруд, превратившая замок в остров. Исследованы сохранившиеся на 2-3 венца срубные жилые и хозяйств. постройки, разделённые частоколами на усадьбы; мостовые и др. В четырёх зонах современного города археологически зафиксированы следы посада. Среди археологических находок - следы ремесла (с XV века - производство изразцов), оружие и орудия, импортные изделия, монеты и др.