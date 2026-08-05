ЗАЩИТА ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ
ЗАЩИТА ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ - одна из гарантий субъективных гражданских прав.
Совокупность мер, способов и форм, предусмотренных законодательством для обеспечения основополагающих гражданско-правовых принципов и применяемых при нарушении или оспаривании прав.
Защита гражданских прав осуществляется различными способами.
Среди них:
1) признание права - установление судом наличия (принадлежности) субъективного гражданского правомочия (права собственности, права авторства и т.п.);
2) реституция - восстановление положения, существовавшего до нарушения права, - известный со времён римского права возврат субъектов правоотношений в первоначальное положение (restitutio in integrum) и пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения (чаще всего состоит в запрете осуществления определённой деятельности);
3) признание оспоримой сделки недействительной и применение последствий её недействительности, применение последствий недействительности ничтожной сделки;
4) признание недействительным акта государственного органа или органа местного самоуправления (применяется, как правило, при нарушении гражданских прав, вытекающих из административных, налоговых, таможенных и иных публичных отношений, в отношении как ненормативных, так и нормативных актов, противоречащих актам большей правовой силы);
5) самозащита права, т.е. самостоятельные действия субъекта, чьи права ущемлены (например, удержание, одностороннее приостановление исполнения обязательств, отказ от договора, принятия исполненного и т.п.); при этом способы самозащиты должны быть соразмерны нарушению и не выходить за пределы действий, необходимых для его пресечения; разновидностью являются необходимая оборона и действия в условиях крайней необходимости;
6) присуждение к исполнению обязанности в натуре - понуждение лица выполнить действия, которые он должен совершить в силу взятого на себя обязательства;
7) возмещение убытков. Если лицо, нарушившее право, получило вследствие этого нарушения доходы, лицо, право которого нарушено, вправе требовать возмещения наряду с другими убытками упущенной выгоды в размере, не меньшем, чем такие доходы; также подлежат возмещению убытки, причинённые гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления или должностных лиц этих органов, в том числе появившиеся в результате издания акта государственного органа или органа местного самоуправления, не соответствующего закону или иному правовому акту;
8) взыскание неустойки (штрафа, пени). По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков;
9) денежная компенсация морального вреда. Размер компенсации зависит в первую очередь от степени вины нарушителя и степени страданий, связанных с индивидуальными особенностями лица, которому причинён вред;
10) прекращение или изменение правоотношения (как правило, по инициативе одной из сторон правоотношения при существенном нарушении обязательств другой стороной или по иным основаниям, предусмотренным законом или договором);
11) неприменение судом акта государственного органа или органа местного самоуправления, противоречащего закону, что соответствует конституционной обязанности суда при установлении несоответствия акта государственного или иного органа закону принимать решение в соответствии с законом;
12) иные способы, предусмотренные законом (например, опровержение порочащих или недостоверных сведений и т.п.).
Закон не запрещает применять несколько способов защиты гражданских прав одновременно.
Основным органом, призванным осуществлять защиту гражданских прав, является суд. В предусмотренных законом случаях меры по защите могут приниматься и в административном порядке, однако такие решения могут быть обжалованы в суде.
Судебные органы могут отказать лицу в защите принадлежащего ему права при злоупотреблении им правом в любых формах.
В некоторых случаях закон ставит защиту гражданских прав в зависимость от того, осуществлялись ли эти права разумно и добросовестно.