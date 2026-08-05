ЗАЩИТА ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ

ЗАЩИТА ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ - од­на из га­ран­тий субъ­ек­тив­ных гражданских прав .

Со­во­куп­ность мер, спо­со­бов и форм, пре­ду­смот­рен­ных за­ко­но­да­тель­ст­вом для обес­пе­че­ния ос­но­во­по­ла­гаю­щих гра­ж­дан­ско-пра­во­вых прин­ци­пов и при­ме­няе­мых при на­ру­ше­нии или ос­па­ри­ва­нии прав.

За­щи­та гра­ж­дан­ских прав осу­ще­ст­вля­ет­ся различными способами.

Среди них:

1) при­зна­ние пра­ва - ус­та­нов­ле­ние су­дом на­ли­чия (при­над­леж­но­сти) субъ­ек­тив­но­го гражданского пра­во­мо­чия (пра­ва соб­ст­вен­но­сти, пра­ва ав­тор­ст­ва и т.п.);

2) рес­ти­ту­ция - вос­ста­нов­ле­ние по­ло­же­ния, су­ще­ст­во­вав­ше­го до на­ру­ше­ния пра­ва, - из­вест­ный со вре­мён рим­ско­го пра­ва воз­врат субъ­ек­тов пра­во­отно­ше­ний в пер­во­на­чаль­ное по­ло­же­ние (re­stitutio in integrum) и пре­се­че­ние дей­ствий, на­ру­шаю­щих пра­во или со­здаю­щих уг­ро­зу его на­ру­ше­ния (ча­ще все­го со­сто­ит в за­пре­те осу­ще­ст­в­ле­ния оп­ре­де­лён­ной дея­тель­но­сти);

3) при­зна­ние ос­по­ри­мой сдел­ки не­дей­ст­ви­тель­ной и при­ме­не­ние по­след­ст­вий её не­дей­ст­ви­тель­но­сти, при­ме­не­ние по­след­ст­вий не­дей­ст­ви­тель­но­сти ни­чтож­ной сдел­ки;

4) при­зна­ние не­дей­ст­ви­тель­ным ак­та государственного ор­га­на или ор­га­на ме­ст­но­го са­мо­управ­ле­ния (при­ме­ня­ет­ся, как пра­ви­ло, при на­ру­ше­нии гражданских прав, вы­те­каю­щих из административных, на­ло­го­вых, та­мо­жен­ных и иных пуб­лич­ных от­но­ше­ний, в от­но­ше­нии как не­нор­ма­тив­ных, так и нор­ма­тив­ных ак­тов, про­ти­во­ре­ча­щих ак­там боль­шей пра­во­вой си­лы);

5) са­мо­за­щи­та пра­ва, т.е. са­мо­стоя­тель­ные дей­ст­вия субъ­ек­та, чьи пра­ва ущем­ле­ны (например, удер­жа­ние, од­но­сто­рон­нее при­ос­та­нов­ле­ние ис­пол­не­ния обя­за­тельств, от­каз от до­го­во­ра, при­ня­тия ис­пол­нен­но­го и т.п.); при этом спо­со­бы са­мо­за­щи­ты долж­ны быть со­раз­мер­ны на­ру­ше­нию и не вы­хо­дить за пре­де­лы дей­ст­вий, не­об­хо­ди­мых для его пре­се­че­ния; раз­но­вид­но­стью яв­ля­ют­ся не­об­хо­ди­мая обо­ро­на и дей­ст­вия в ус­ло­ви­ях край­ней не­об­хо­ди­мо­сти;

6) при­су­ж­де­ние к ис­пол­не­нию обя­зан­но­сти в на­ту­ре - по­ну­ж­де­ние ли­ца вы­пол­нить дей­ст­вия, ко­то­рые он дол­жен со­вер­шить в си­лу взя­то­го на се­бя обя­за­тель­ст­ва;

7) воз­ме­ще­ние убыт­ков. Ес­ли ли­цо, на­ру­шив­шее пра­во, по­лу­чи­ло вслед­ст­вие это­го на­ру­ше­ния до­хо­ды, ли­цо, пра­во ко­то­ро­го на­ру­ше­но, впра­ве тре­бо­вать воз­ме­ще­ния на­ря­ду с другими убыт­ка­ми упу­щен­ной вы­го­ды в раз­ме­ре, не мень­шем, чем та­кие до­хо­ды; так­же под­ле­жат воз­ме­ще­нию убыт­ки, при­чи­нён­ные гра­ж­да­ни­ну или юри­дическому ли­цу в ре­зуль­та­те не­за­кон­ных дей­ст­вий (без­дей­ст­вия) государственных ор­га­нов, ор­га­нов ме­ст­но­го са­мо­уп­рав­ле­ния или долж­но­ст­ных лиц этих ор­га­нов, в том числе поя­вив­шие­ся в ре­зуль­та­те из­да­ния ак­та государственного ор­га­на или ор­га­на ме­ст­но­го са­мо­управ­ле­ния, не со­от­вет­ствую­ще­го за­ко­ну или ино­му пра­во­во­му ак­ту;

8) взы­ска­ние не­ус­той­ки (штра­фа, пе­ни). По тре­бо­ва­нию об уп­ла­те не­ус­той­ки кре­ди­тор не обя­зан до­ка­зы­вать при­чи­не­ние ему убыт­ков;

9) де­неж­ная ком­пен­са­ция мо­раль­но­го вре­да. Раз­мер ком­пен­са­ции за­ви­сит в пер­вую оче­редь от сте­пе­ни ви­ны на­ру­ши­те­ля и сте­пе­ни стра­да­ний, свя­зан­ных с ин­ди­ви­ду­аль­ны­ми осо­бен­но­стя­ми ли­ца, ко­то­ро­му при­чи­нён вред;

10) пре­кра­ще­ние или из­ме­не­ние пра­во­от­но­ше­ния (как пра­ви­ло, по ини­циа­ти­ве од­ной из сто­рон пра­во­от­но­ше­ния при су­ще­ст­вен­ном на­ру­ше­нии обя­за­тельств другой сто­ро­ной или по иным ос­но­ва­ни­ям, пре­ду­смот­рен­ным за­ко­ном или до­го­во­ром);

11) не­при­ме­не­ние су­дом ак­та государственного ор­га­на или ор­га­на ме­ст­но­го са­мо­управ­ле­ния, про­ти­во­ре­ча­ще­го за­ко­ну, что со­от­вет­ст­ву­ет кон­сти­туционной обя­зан­но­сти су­да при ус­та­нов­ле­нии не­со­от­вет­ст­вия ак­та государственного или ино­го ор­га­на за­ко­ну при­ни­мать ре­ше­ние в со­от­вет­ст­вии с за­ко­ном;

12) иные спо­со­бы, пре­ду­смот­рен­ные за­ко­ном (например, оп­ро­вер­же­ние по­ро­ча­щих или не­дос­то­вер­ных све­де­ний и т.п.).

За­кон не за­пре­ща­ет при­ме­нять несколько спо­со­бов защиты гражданских прав од­но­вре­мен­но.

Основным ор­га­ном, при­зван­ным осу­ще­ст­в­лять защиту гражданских прав, яв­ля­ет­ся суд. В пре­ду­смот­рен­ных за­ко­ном слу­ча­ях ме­ры по за­щи­те мо­гут при­ни­мать­ся и в административном по­ряд­ке, од­на­ко та­кие ре­ше­ния мо­гут быть об­жа­ло­ва­ны в суде.

Су­деб­ные ор­га­ны мо­гут от­ка­зать ли­цу в за­щи­те при­над­ле­жа­ще­го ему пра­ва при зло­упот­реб­ле­нии им пра­вом в лю­бых фор­мах.

В не­ко­то­рых слу­ча­ях за­кон ста­вит защиту гражданских прав в за­ви­си­мость от то­го, осу­ще­ст­в­ля­лись ли эти пра­ва ра­зум­но и доб­ро­со­ве­ст­но.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)