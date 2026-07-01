ЗАСEЧНАЯ ЧЕРТA

Засечная черта (засечная линия) — система пограничных оборонительных сооружений в Русском государстве, применявшаяся в XIII—XVIII вв.

Наибольшее развитие получила в XVI—XVII вв. для обороны южных и юго-восточных рубежей страны от крымских татар и степных кочевников. Название образовано от слова «засека», т. е. лесной завал, заграждение из стволов деревьев. Система З. ч. включала естественные ландшафтные преграды, небольшие укрепленные города-крепостицы, лесные завалы-засеки, а в безлесных промежутках — земляные валы, частоколы, рвы и т. п. З. ч. именовались по месту их расположения — Шацкая, Ряжская, Тульская и др. Леса, через которые проходили З. ч., получали статус «заповедных»: там запрещалось прокладывать новые дороги и вырубать деревья. Порча сооружений З. ч. каралась штрафом. Расходы на ремонт и укрепления З. ч. покрывались за счет специального налога на население — «засечных денег». Обороняла З. ч. засечная стража, которая во 2-й половине XVI в. насчитывала 30—35 тыс. ратников. З. ч. использовались не только в качестве рубежей обороны, но и как опорные пункты при наступлении и концентрации войск. На больших дорогах, в местах пропуска населения через З. ч., строились укрепленные остроги. На наиболее вероятных путях татарских вторжений в русские земли ставились города-крепости.

Важнейшее значение с XVI в. имела так называемая Большая З. ч., протянувшаяся от Переяславля-Рязанского на Тулу, по р. Оке, на Белев и Жиздру. На наиболее опасных направлениях она состояла из 2—4 линий укреплений. В 1-й половине XVII в. вдоль Оки и южнее насчитывалось более 40 укрепленных опорных пунктов — городов с крупными гарнизонами (Почеп, Стародуб, Серпейск, Севск, Путивль, Орел, Новосиль и др.). Во 2-й четверти XVII в. проведены восстановление и модернизация разрушенных и обветшавших участков Большой З. ч. Глубина ее местами стала достигать 40—60 км, а протяженность в 1638 превысила 1000 км. К концу XVII в. по мере роста территории Русского государства Большая З. ч. полностью потеряла свое оборонительное значение.

Лит.: Новосельский А. А. Борьба московского государства с татарами в первой половине XVII века. М.–Л., 1948; Рябов С. А. Здесь государевым «украинам» было бережение. Российское пограничье — особый объект культурного наследия. М. 2007; Яковлев А. Засечная черта Московского государства в XVII веке: Очерк из истории обороны южной окраины Московского государства. М., 1916.