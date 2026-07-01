ЗАРЬЯН НАИРИ
ЗАРЬЯН НАИРИ (псевдоним; настоящие имя и фамилия Айастан Егиазарьян) - армянский писатель.
Выходец из крестьянской семьи.
В 1915 году во время репрессий турецких властей против армян бежал в Россию.
Окончил Ереванский университет (1927). Председатель Союза писателей Армении (1944-1946). Первые стихи опубликованы в 1918 году.
Тема социалистических преобразований поднята в поэме «Рушанская скала» (1930), сборниках стихов «Крепость» (1935), «Вечные вершины» (1937), романе «Ацаван» (1937-1947, русский перевод 1950). Поэтические сборники «Бранный клич» (1941), «Слушайте, века» (1942), «Месть» (1943), «Я жду тебя» (1968), поэма «Голос родины» (1943) отмечены лиризмом и патриотическим пафосом.
Историческая тематика отражена в поэме «Аршак и Шапух» (1943), трагедии «Ара Прекрасный» (1946). В романе «Господин Петрос и его министры» (1958, русский перевод 1961) показана жизнь армянского народа в предреволюционный период. Автор комедий «У родника» (1948) и «Опытное поле» (1950), прозаического переложения эпоса «Давид Сасунский» (1966, русский перевод 1968).