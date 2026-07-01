ЗАРЬЯН НАИРИ

ЗАРЬЯН НАИРИ (псевдоним; настоящие имя и фамилия Айастан Егиазарьян) - армянский пи­са­тель.

Вы­хо­дец из кре­сть­ян­ской се­мьи.

В 1915 году во вре­мя ре­прес­сий турецких вла­стей про­тив ар­мян бе­жал в Рос­сию.

Окон­чил Ере­ван­ский университет (1927). Председатель Союза писателей Ар­ме­нии (1944-1946). Пер­вые сти­хи опуб­ли­ко­ва­ны в 1918 году.

Те­ма со­циа­ли­стических пре­об­ра­зо­ва­ний под­ня­та в по­эме «Ру­шан­ская ска­ла» (1930), сборниках сти­хов «Кре­пость» (1935), «Веч­ные вер­ши­ны» (1937), ро­ма­не «Аца­ван» (1937-1947, русский перевод 1950). По­этические сборники «Бран­ный клич» (1941), «Слу­шай­те, ве­ка» (1942), «Месть» (1943), «Я жду те­бя» (1968), по­эма «Го­лос ро­ди­ны» (1943) от­ме­че­ны ли­риз­мом и пат­рио­тическим па­фо­сом.

Ис­то­рическая те­ма­ти­ка от­ра­же­на в по­эме «Ар­шак и Ша­пух» (1943), тра­ге­дии «Ара Пре­крас­ный» (1946). В ро­ма­не «Гос­по­дин Пет­рос и его ми­ни­ст­ры» (1958, русский перевод 1961) по­ка­за­на жизнь армянского на­ро­да в пред­ре­во­люционный пе­ри­од. Автор ко­ме­дий «У род­ни­ка» (1948) и «Опыт­ное по­ле» (1950), про­за­ического пе­ре­ло­же­ния эпо­са «Да­вид Са­сун­ский» (1966, русский перевод 1968).