ЗАРЬЯБ АЗАМ РАХНАВАРД

ЗАРЬЯБ АЗАМ РАХНАВАРД - афганский пи­са­тель.

Пи­шет на да­ри.

Окон­чил Ка­буль­ский университет (1970), ста­жи­ро­вал­ся в Ве­ли­ко­бри­та­нии и Ав­ст­ра­лии.

В 1992 году эмиг­ри­ро­вал в Рос­сию, в 1994 году - во Фран­цию, в 2003 году вер­нул­ся на ро­ди­ну.

В сборниках рас­ска­зов «Го­лос из глу­би­ны ве­ков» («Ава­зи аз мий­а­не карн­ха», 1983), «Че­ло­век с гор» («Мар­де ку­хи­стан», 1985), «Друг из да­лё­ко­го го­ро­да» («Дос­ти аз шах­ре дур», 1986) в яр­кой реа­ли­стической ма­не­ре опи­са­на жизнь сред­них сло­ёв афганского го­ро­да. Пси­хо­ло­гизм в рас­ска­зах Зарьяба по­рой со­че­та­ет­ся с чер­та­ми мо­дер­низ­ма [«За­пис­ки пти­цы» («Йад­дашт­хаи як морг») и др.].