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ЗАРЬЯБ АЗАМ РАХНАВАРД
ЗАРЬЯБ АЗАМ РАХНАВАРД - афганский писатель.
Пишет на дари.
Окончил Кабульский университет (1970), стажировался в Великобритании и Австралии.
В 1992 году эмигрировал в Россию, в 1994 году - во Францию, в 2003 году вернулся на родину.
В сборниках рассказов «Голос из глубины веков» («Авази аз мийане карнха», 1983), «Человек с гор» («Марде кухистан», 1985), «Друг из далёкого города» («Дости аз шахре дур», 1986) в яркой реалистической манере описана жизнь средних слоёв афганского города. Психологизм в рассказах Зарьяба порой сочетается с чертами модернизма [«Записки птицы» («Йаддаштхаи як морг») и др.].
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