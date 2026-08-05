ЗАРЯ
ЗАРЯ - воинский ритуал Вооруженных Сил Российской Федерации и сопровождающая его музыка.
Происходит от церемонии «бития зорь» на Руси (XV-XVI века), в которой участвовали барабанщики и трубачи.
Как воинский ритуал заря известна с XVIII века, когда сложилась сигнальная музыка русской регулярной армии (например, музыка «Русской вечерней зари» конца XVIII века).
После Октябрьской революции 1917 года С.А. Чернецкий написал новую Зарю с использованием военных сигналов.
В войсках, учебных подразделениях и лагерях Заря исполняется ежедневно после окончания вечерней поверки. Торжественная Заря проводится при расположении войск в лагере в дни государственных праздников Российской Федерации, праздников видов Вооруженных Сил, родов войск, годовых праздников частей (соединений) и при посещении лагерного сбора лицами, перечень которых определён Уставом внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации.