ЗАРЯ

ЗАРЯ - во­ин­ский ри­ту­ал Воо­руженных Сил Российской Федерации и со­про­во­ж­даю­щая его му­зы­ка.

Про­ис­хо­дит от це­ре­мо­нии «би­тия зорь» на Ру­си (XV-XVI века), в ко­то­рой уча­ст­во­ва­ли ба­ра­бан­щи­ки и тру­ба­чи.

Как во­ин­ский ри­ту­ал заря из­вест­на с XVIII века, ко­гда сло­жи­лась сиг­наль­ная му­зы­ка русской ре­гу­ляр­ной ар­мии (например, му­зы­ка «Рус­ской ве­чер­ней за­ри» конца XVIII века).

По­сле Октябрьской ре­во­лю­ции 1917 года С.А. Чер­нец­кий на­пи­сал но­вую Зарю с ис­поль­зо­ва­ни­ем во­енных сиг­на­лов.

В вой­сках, учеб­ных под­раз­де­ле­ни­ях и ла­ге­рях Заря ис­пол­ня­ет­ся еже­днев­но по­сле окон­ча­ния ве­чер­ней по­вер­ки. Тор­же­ст­вен­ная Заря про­во­дит­ся при рас­по­ло­же­нии войск в ла­ге­ре в дни государственных празд­ни­ков Российской Федерации, празд­ни­ков ви­дов Во­оруженных Сил, ро­дов войск, го­до­вых празд­ни­ков час­тей (со­еди­не­ний) и при по­се­ще­нии ла­гер­но­го сбо­ра ли­ца­ми, пе­ре­чень ко­то­рых оп­ре­де­лён Ус­та­вом внут­рен­ней служ­бы Воо­руженных Сил Российской Федерации.

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