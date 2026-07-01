ЗАРУДНЫЙ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ
ЗАРУДНЫЙ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ - российский юрист и государственный деятель.
Отец А.С. Зарудного.
Окончил физико-математический факультет Харьковского университета (1842).
С 1842 года в Министерстве юстиции, самостоятельно освоил юриспруденцию, приобрёл известность как один из наиболее компетентных юристов. В 1856 году участвовал в деятельности комиссии по раскрытию злоупотреблений интендантского снабжения в Крымскую войну 1853-1856 годов. Помощник статс-секретаря (1857-1859), исполняющий должность статс-секретаря (1859-1861) Департамента гражданских и духовных дел, затем исполняющий должность статс-секретаря (1861-1865), статс-секретарь (1865-1869) Департамента законов Государственного совета. На завершающем этапе подготовки крестьянской реформы 1861 года отстаивал проект Редакционных комиссий в Государственном совете. Главный разработчик судебной реформы 1864 года, выступал за гласность и состязательность судопроизводства, введение суда присяжных и института присяжных поверенных (адвокатов). По инициативе Зарудного в 1862 году были опубликованы основные положения будущей судебной реформы, впервые в России всем желающим было предложено представить свои замечания на законопроект (вызвал широкую дискуссию в печати и обществе). Отстаивал единовременное введение новых судебных учреждений.
Упорядочил материалы о ходе подготовки судебной реформы («Дело о преобразовании судебной части в России», т. 1-74, не опубликованы). Автор труда «Судебные уставы 20 ноября 1864 года, с изложением рассуждений, на коих они основаны» (ч. 1-5, 1866), широко использовавшегося как комментарий к судебным уставам. Сенатор (1869). Перевёл на русский язык и издал с собственными комментариями труд Ч. Беккариа «О преступлениях и наказаниях» (1879). Автор перевода и комментариев к 1-й части «Божественной комедии» Данте (1887), а также шутливого «Письма опытного чиновника 40-х годов младшему собрату, поступающему на службу» (опубликовано в журнале «Русская старина», 1899, № 12).