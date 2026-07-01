ЗАРУДНЫЙ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ

ЗАРУДНЫЙ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ - российский юрист и государственный дея­тель.

Отец А.С. За­руд­но­го .

Окон­чил фи­зи­ко-ма­те­ма­тический факультет Харь­ков­ско­го университета (1842).

С 1842 года в Министерстве юс­ти­ции, са­мо­стоя­тель­но ос­во­ил юрис­пру­ден­цию, при­об­рёл из­вест­ность как один из наи­бо­лее ком­пе­тент­ных юри­стов. В 1856 году уча­ст­во­вал в дея­тель­но­сти ко­мис­сии по рас­кры­тию зло­упот­реб­ле­ний ин­тен­дант­ско­го снаб­же­ния в Крым­скую вой­ну 1853-1856 годов. По­мощ­ник статс-сек­ре­та­ря (1857-1859), исполняющий должность статс-сек­ре­та­ря (1859-1861) Департамента гражданских и ду­хов­ных дел, за­тем исполняющий должность статс-сек­ре­та­ря (1861-1865), статс-сек­ре­тарь (1865-1869) Департамента за­ко­нов Государственного со­ве­та. На за­вер­шаю­щем эта­пе под­го­тов­ки кре­сть­ян­ской ре­фор­мы 1861 года от­стаи­вал про­ект Ре­дак­ци­он­ных ко­мис­сий в Государственном со­ве­те. Главный раз­ра­бот­чик су­деб­ной ре­фор­мы 1864 года, вы­сту­пал за глас­ность и со­стя­за­тель­ность су­до­про­из­вод­ст­ва, вве­де­ние су­да при­сяж­ных и ин­сти­ту­та при­сяж­ных по­ве­рен­ных (ад­во­ка­тов). По ини­циа­ти­ве Зарудного в 1862 году бы­ли опуб­ли­ко­ва­ны основные по­ло­же­ния бу­ду­щей су­деб­ной ре­фор­мы, впер­вые в Рос­сии всем же­лаю­щим бы­ло пред­ло­же­но пред­ста­вить свои за­ме­ча­ния на за­ко­но­про­ект (вы­звал ши­ро­кую дис­кус­сию в пе­ча­ти и об­ще­ст­ве). От­стаи­вал еди­но­вре­мен­ное вве­де­ние но­вых су­деб­ных уч­ре­ж­де­ний.

Упо­ря­до­чил ма­те­риа­лы о хо­де под­го­тов­ки су­деб­ной ре­фор­мы («Де­ло о пре­об­ра­зо­ва­нии су­деб­ной час­ти в Рос­сии», т. 1-74, не опубликованы). Ав­тор тру­да «Су­деб­ные ус­та­вы 20 но­яб­ря 1864 го­да, с из­ло­же­ни­ем рас­су­ж­де­ний, на ко­их они ос­но­ва­ны» (ч. 1-5, 1866), ши­ро­ко ис­поль­зо­вав­ше­го­ся как ком­мен­та­рий к су­деб­ным ус­та­вам. Се­на­тор (1869). Пе­ре­вёл на русский язык и из­дал с собственными ком­мен­та­рия­ми труд Ч. Бек­ка­риа «О пре­сту­п­ле­ни­ях и на­ка­за­ни­ях» (1879). Ав­тор пе­ре­во­да и ком­мен­та­ри­ев к 1-й час­ти «Бо­же­ст­вен­ной ко­ме­дии» Дан­те (1887), а так­же шут­ли­во­го «Пись­ма опыт­но­го чи­нов­ни­ка 40-х годов млад­ше­му со­бра­ту, по­сту­паю­ще­му на служ­бу» (опубликовано в журнале «Рус­ская ста­ри­на», 1899, № 12).