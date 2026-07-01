ЗАРУДНЫЙ ИВАН ПЕТРОВИЧ

ЗАРУДНЫЙ ИВАН ПЕТРОВИЧ - один из руководителей строительного дела в первой четверт XVIII века, крупный чиновник .

«В некоторых документах иногда называется архитектором, хотя и не владел необходимыми профессиональными навыками» (Гатова. 2004 год).

Биография и творческое наследие И.П. Зарудного до сих пор исследованы недостаточно. И.П. Зарудный был дворянского происхождения и, видимо, родился и вырос на Украине (в некоторых документах до 1707 года фигурирует как «иноземец»). Участвовал в Азовских походах в чине сотника. И.П. Зарудный впервые упомянут в делах Малороссийского приказа (документ от 30 ноября 1690 года) как гонец гетмана И.С. Мазепы, по поручениям которого неоднократно приезжал в Москву в 90-х годах XVII века И.Э. Грабарь предполагал, что И.П. Зарудный являлся ближайшим помощником Осипа Старцева при строительстве соборов Никольского (1690-1696 годы, не сохр.) и Богоявленского Братского (1690-1693 годы, не сохр.) монастырей в Киеве, однако документальных подтверждений этому нет. Возможно, в Киеве И.П. Зарудный познакомился с будущим митрополитом Стефаном (Яворским), который затем неизменно ему покровительствовал. Как свидетельствовал сам И.П. Зарудный в челобитной 1722 года, он поступил на службу к императору Петру I по именному царскому указу в 1701 году и сразу получил ряд ответственных поручений. С 1707 года и до конца жизни И.П. Зарудный был руководителем Изуграфской конторы Приказа духовных дел, в сферу деятельности которой входил надзор не только за иконописанием, но и за другими сферами художественной жизни; с 1721 года эта должность определялась как «суперинтендант Канцелярии Изуграфств исправления Правительствующего Синода ».

И.П. Зарудный работал преимущественно в Москве, выезжая по делам в Санкт-Петербург и другие места. На основании документов в Москве с его деятельностью можно связать строительство церкви арх. Гавриила (1704-1707 годы), 1-го деревянного госпиталя (под руководством Н. Бидло, 1706-1707 годы), беседок в парке Головинского дворца на Яузе (1724 год), перестройку дворца А.Д. Меншикова (бывш. Лефортовского, 1712-1714 годы), интерьеры дома Ф.М. Апраксина (1712-1714 годы), патриарших палат и церкви Двенадцати апостолов (1721-1724 годы), ремонт и поновление росписей Грановитой палаты (1725 год), проекты каменных келий Заиконоспасского монастыря (1720 год). По проекту И.П. Зарудного были возведены деревянные церкви Александра Невского в Александрополе (1718 год, не сохр.) - крепости, построенной Меншиковым близ Почепа,- и дворец Петра I (1724-1725 годы, не сохр.) на курорте Марциальные Воды близ Петрозаводска.

Церковь арх. Гавриила (более известна как Меншикова башня) - один из архитектурных символов петровской эпохи. Была построена по заказу Меншикова на территории его московской усадьбы возле Поганых (Чистых) прудов. Работы начались в 1701 году с пристройки придела к старой церкви арх. Гавриила, а после ее разборки (1704 год) заложили новое здание в виде многоярусного башенного храма с острым шпилем, поднявшимся на полторы сажени выше колокольни Ивана Великого.

Масштаб церкви и оригинальность ее архитектурного облика во многом объясняются программой заказа. Меншиков хотел создать исключительное произведение, превосходящее существовавшие в Москве высотные доминанты (незадолго перед этим было завершено строительство Сухаревой башни),- стилистически новаторское здание с внешними признаками европейской архитектуры, которые, несомненно, должны были понравиться царю. Специально для церкви Меншиков приобрел часы с курантами английской работы и вложил в храм чудотворную икону Божией Матери, привезенную из Полоцка. Несмотря на близость объемно-планировочной структуры к ярусным храмам нарышкинского стиля, на нее могли повлиять известный в украинском храмоздательстве тип 3-частного храма и объемные структуры зальных храмов с трансептом, распространенные, например, в Галиции и Польше. Композиция обогащена вырастающим из средокрестия четвериком с убывающими восьмериками. Завершение в виде высокого (более 30 м) шпиля было скорее всего позаимствовано из архитектуры балтийских городов, хорошо известной по гравюрам и увражам.

Церковь арх. Гавриила, по-видимому, первое крупное каменное сооружение в России, где возникла архитектурная тема, определившая облик многих храмов петровской эпохи, в т. ч. и столичного Петропавловского собора (1712-1733 годы). Ее первоначальный облик не сохранился. В 1723 году от удара молнии сгорели шпиль с венчавшей его скульптурой архангела и верхний восьмерик, служивший ярусом звона. При восстановлении (1773-1779 годы) башню завершили куполом с золоченой главкой в форме шишки, сохранившейся до настоящего времени. Фасадный декор и внутреннее убранство были выполнены с обильным использованием каменной резьбы и скульптуры из алебастра. Плоские пилястры, лопатки и карнизы создают ордерный каркас фасада, жесткость которого снижена за счет многочисленных включений пластических деталей - гирлянд, картушей с фигурами, балюстрад с вазонами и т. д. Выполненные с почти ювелирным изяществом, они стилистически близки не столько к барокко, сколько к позднему маньеризму, характерному для Польши, Западной Украины и отчасти Южной Скандинавии.

Облегченность и наличие мелких форм, примененных на фасадах, кажутся более уместными для отделки интерьеров, что уже не раз отмечалось исследователями, писавшими о влиянии архитектуры иконостасов на наружное убранство русских храмов рубежа XVII и XVIII веков. Контраст с хрупкими колонками портика составляют колоссальные волюты по сторонам главного входа. Внутри использована объемная пластика, здесь присутствуют сочные гирлянды, горельефные изображения ангелов, кариатиды, поддерживающие карниз на хорах. Скульптурное убранство интерьера выполнено иностранными мастерами и сопоставимо только с 2 памятниками петровского времени - интерьерами церкви Знамения в Дубровицах (1697-1704 годы) и собора московского Богоявленского монастыря (1704-1705 годы). Эти произведения могли быть созданы одной из 3 групп иностранных мастеров, приехавших в Москву в 1703 году: итальянцами во главе с Доменико Руской либо Джованни Франческо Росси или австрийцами во главе со швейцарцем Францем Людвигом Циглером (см.: Словарь архитекторов и мастеров строительного дела Москвы XV - середина XVIII веков М., 2008. С. 500, 502, 623 и др.).

И.П. Зарудный руководил многочисленными декоративными работами, в т. ч. изготовлением резных деревянных иконостасов. Документально известны выполненные под его наблюдением иконостасы московских церквей арх. Гавриила (около 1720 года, не сохр.) и Двенадцати апостолов (1721-1723 годы, не сохр.), Андреевской церкви в Кронштадте (1715-1717 годы, не сохр.), церковь св. Пантелеимона в Ораниенбауме (ныне Ломоносов) при дворце Меншикова (около 1725 года, не сохр.), соборов Преображенского в Ревеле (ныне Таллин; 1717-1719 годы), Петропавловского (1722-1727 годы; общий замысел, возможно, принадлежал Д. Трезини) и церковь Исаакия Далматского (1724-1727 годы, не сохр.) в Санкт-Петербурге. Они кардинально отличаются от традиционного типа тяблового иконостаса, их динамичные композиции наделены чертами барочных католических алтарей.

Доминирующую роль в образе нового иконостаса играют не иконы, а решенная в духе барочной сценографии архитектурная декорация, варьирующая тему триумфальных врат. Новым было также включение в систему иконостаса скульптуры, количественно превышающей живописные изображения. Завершенный уже после смерти И.П. Зарудного иконостас Петропавловского собора, над которым работали более 50 мастеров-резчиков, является одним из самых сложных и зрелищных произведений барокко в России.

И.П. Зарудный неоднократно занимался в Москве оформлением торжеств, посвященных победам в Северной войне и важным династическим событиям. Его следует считать автором концепции и, возможно, детальной разработки многочисленных триумфальных ворот (напр., Синодальные ворота, сооруженные «трудами школьных учителей» (1709 год), триумфальные ворота при дворе Меншикова (1709 и 1721 годы), Синодальные ворота у Казанского собора (1721 год) и др.), богато декорированных аллегорической скульптурой и живописью. Облик нек-рых из них известен по гравюрам.

В 1722 году И.П. Зарудному было поручено изготовить новый постамент с надписями и рисунками для ботика Петра I, хранителем которого он был определен. В 1724 году И.П. Зарудный участвовал в подготовке торжественного перенесения мощей св. Александра Невского из Владимира в Санкт-Петербург. Под его руководством были изготовлены роскошные балдахин и ковчег, в настоящее время известные только по описанию.

Широкий спектр занятий И.П. Зарудного характеризует его как разносторонне одаренного, активного человека, всецело задействованного в петровских преобразованиях и, видимо, ценимого царем за талант и деловые качества администратора. Несмотря на разнообразие его жизненных и профессиональных интересов, есть основания полагать, что их основной сферой была именно архитектура; при этом отсутствуют какие-либо прямые свидетельства об архитектурной деятельности И.П. Зарудного, его архитектурная графика практически неизвестна.

И.П. Зарудный обычно подписывался в документах как «главный над жилищами директор», что вместе с другими свидетельствами дало повод считать его главным архитектором Москвы петровских времен. Грабарь и другие исследователи пытались приписать И.П. Зарудному ряд известных памятников московской архитектуры начала XVIII века - церкви св. Панкратия близ Сухаревой башни (1700 год, не сохр.), мч. Иоанна Воина на Якиманке (1709-1717 годы), апостолов Петра и Павла на Новой Басманной (1705-1714 годы), соборы Заиконоспасского (1709 год) и Варсонофиевского (1709-1714 годы, не сохр.) монастырей, надвратную Тихвинскую церковь Донского монастыря (1713-1714 годы), новый фасад палат Аверкия Кириллова на Берсеневской набережной (1703-1711 годы) и др. Эти атрибуции ценны как свидетельство стилистической общности упомянутых памятников; несмотря на то что в настоящее время не представляется возможным признать И.П. Зарудного архитектором, не подлежит сомнению его существенная роль во внедрении новой типологии и стилистических черт, сформировавших архитектурное пространство Москвы петровского периода.