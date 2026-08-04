ЗАРУДНЫЙ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ
ЗАРУДНЫЙ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ - российский юрист, общественный и политический деятель.
Сын С.И. Зарудного.
Окончил Училище правоведения в Санкт-Петербурге (1885).
В 1887 году арестован за связь с террористической фракцией партии «Народная воля» во главе с А.И. Ульяновым и П.Я. Шевырёвым, готовившей покушение на императора Александра III; за недостатком улик вскоре освобождён.
В 1885-1902 годах служил по ведомству Министерства юстиции. С 1902 года присяжный поверенный, один из организаторов и лидеров санкт-петербургской группы защитников «молодая адвокатура», члены которой брали на себя коллективную защиту по судебным делам, носившим, по их мнению, политический характер. Выступил более чем в 300 таких процессах, в том числе по делам о еврейских погромах в Гомеле (1903), Кишинёве (1904) и Киеве (1905), по делам Крестьянского союза, Петербургского Совета рабочих депутатов, лейтенанта П.П. Шмидта (все в 1906 году), М. Бейлиса (1913). В ряде случаев проводил собственное адвокатское расследование. Некоторые выступления Зарудного были признаны коллегами образцами судебного красноречия.
Один из инициаторов создания и руководителей Союза адвокатов (1903) и Союза Союзов (1905). Симпатизировал социал-демократам, в 1900-е годы предоставлял свою квартиру членам РСДРП для явок и собраний. Во время Октябрьской всеобщей политической стачки 1905 года в ходе Революции 1905-1907 годов участвовал в организации забастовки присяжных поверенных Санкт-Петербурга (за это в 1907 году отбыл краткосрочное тюремное заключение).
После Февральской революции 1917 года член (до апреля 1918 года) Трудовой группы (в июне 1917 года вошла в Трудовую народно-социалистическую партию). В 1917 году товарищ министра юстиции (март - июнь), министр юстиции [25 июля (7 августа) - 3(16) сентября] во Временном правительстве. Один из авторов закона об отмене смертной казни (12(25) марта 1917 года), инициатор создания (23 марта (5 апреля) 1917 года) и руководитель Комиссии для восстановления основных положений судебных уставов 1864 года. После Октябрьской революции 1917 года служил юрисконсультом в различных учреждениях. Автор первого закона о кооперации в УССР (1918). В 1917-1922 годах в Петрограде читал лекции по правоведению в кооперативной школе им. Головчанского, народном университете, Тенишевском училище и других учебных заведениях. С 1923 года член президиума Ленинградской коллегии защитников.