ЗАРУДНЫЙ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ

ЗАРУДНЫЙ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ - российский юрист, об­щественный и по­литический дея­тель.

Сын С.И. За­руд­но­го .

Окон­чил Училище пра­во­ве­де­ния в Санкт-Пе­тер­бур­ге (1885).

В 1887 году аре­сто­ван за связь с тер­ро­ри­стической фрак­ци­ей пар­тии «На­род­ная во­ля» во гла­ве с А.И. Уль­я­но­вым и П.Я. Ше­вы­рё­вым, го­то­вив­шей по­ку­ше­ние на императора Алек­сан­д­ра III; за не­дос­тат­ком улик вско­ре ос­во­бо­ж­дён.

В 1885-1902 годах слу­жил по ве­дом­ст­ву Министерства юс­ти­ции. С 1902 года при­сяж­ный по­ве­рен­ный, один из ор­га­ни­за­то­ров и ли­де­ров санкт-пе­тербургской груп­пы за­щит­ни­ков «мо­ло­дая ад­во­ка­ту­ра», чле­ны ко­то­рой бра­ли на се­бя кол­лек­тив­ную за­щи­ту по су­деб­ным де­лам, но­сив­шим, по их мне­нию, по­ли­тический ха­рак­тер. Вы­сту­пил бо­лее чем в 300 та­ких про­цес­сах, в том числе по де­лам о еврейских по­гро­мах в Го­ме­ле (1903), Ки­ши­нё­ве (1904) и Кие­ве (1905), по де­лам Кре­сть­ян­ско­го сою­за, Пе­тербургского Со­ве­та ра­бо­чих де­пу­та­тов, лейтенанта П.П. Шмид­та (все в 1906 году), М. Бей­ли­са (1913). В ря­де слу­ча­ев про­во­дил собственное ад­во­кат­ское рас­сле­до­ва­ние. Не­ко­то­рые вы­сту­п­ле­ния Зарудного бы­ли при­зна­ны кол­ле­га­ми об­раз­ца­ми су­деб­но­го крас­но­ре­чия.

Один из ини­циа­то­ров соз­да­ния и ру­ко­во­ди­те­лей Сою­за ад­во­ка­тов (1903) и Сою­за Сою­зов (1905). Сим­па­ти­зи­ро­вал со­ци­ал-де­мо­кра­там, в 1900-е годы пре­дос­тав­лял свою квар­ти­ру чле­нам РСДРП для явок и со­б­ра­ний. Во вре­мя Октябрьской все­об­щей по­ли­тической стач­ки 1905 года в хо­де Ре­во­лю­ции 1905-1907 годов уча­ст­во­вал в ор­га­ни­за­ции за­бас­тов­ки при­сяж­ных по­ве­рен­ных Санкт-Пе­тер­бур­га (за это в 1907 году от­был крат­ко­сроч­ное тю­рем­ное за­клю­че­ние).

По­сле Февральской ре­во­лю­ции 1917 года член (до апреля 1918 года) Тру­до­вой груп­пы (в ию­не 1917 года во­шла в Тру­до­вую на­род­но-со­циа­ли­стическую пар­тию). В 1917 году то­ва­рищ министра юс­ти­ции (март - июнь), министр юс­ти­ции [25 ию­ля (7 августа) - 3(16) сентября] во Временном пра­ви­тель­ст­ве . Один из ав­то­ров за­ко­на об от­ме­не смерт­ной каз­ни (12(25) марта 1917 года), ини­циа­тор соз­да­ния (23 марта (5 апреля) 1917 года) и ру­ко­во­ди­тель Ко­мис­сии для вос­ста­нов­ле­ния основных по­ло­же­ний су­деб­ных ус­та­вов 1864 года. По­сле Октябрьской ре­во­лю­ции 1917 года слу­жил юрис­кон­суль­том в различных уч­ре­ж­де­ни­ях. Ав­тор первого за­ко­на о коо­пе­ра­ции в УССР (1918). В 1917-1922 годах в Пет­ро­гра­де чи­тал лек­ции по пра­во­ве­де­нию в коо­пе­ра­тив­ной шко­ле им. Го­лов­чан­ско­го, народном университете, Те­ни­шев­ском училище и других учебных за­ве­де­ни­ях. С 1923 года член пре­зи­диу­ма Ле­нинградской кол­ле­гии за­щит­ни­ков.