ЗАРУЦКИЙ ИВАН МАРТЫНОВИЧ
ЗАРУЦКИЙ ИВАН МАРТЫНОВИЧ - донской атаман, военный и политический деятель эпохи Смутного времени.
По одной (более предпочтительной) версии, происходил из мещан г. Тарнополь, был уведён в плен в Крымское ханство в детстве, позднее бежал к казакам на Дон. По другой - являлся сыном «выезжего захудалого литвина», жившего в Москве, позднее оказался на Дону.
В качестве одного из атаманов донских казаков принял участие в военных действиях 1604-1605 годов на стороне Лжедмитрия I. Личные качества Заруцкого (ум, решительность, несомненные организаторский и военный таланты) рано сделали его одним из лидеров вольных казаков на основной территории Русского государства. Участник Болотникова восстания 1606-1607 годов, в ходе которого командовал станицами донских казаков при блокаде Москвы (конец октября - начало декабря 1606) и в осадное сидение повстанцев в Калуге (декабрь 1606 - май 1607). В мае или начале июня 1607 года Заруцкий был послан И.И. Болотниковым в Речь Посполиту на поиски «царя Димитрия Ивановича», однако вместо этого принял активное участие в подготовке публичного «явления» 10(20) июля 1607 года населению г. Стародуб «чудесно спасшегося царя» (Лжедмитрия II). Занял одно из первых мест в его окружении и был сразу пожалован в бояре. Участвовал в военных действиях во время похода сил Лжедмитрия II к Туле и их отступления после капитуляции болотниковцев, позднее привёл подкрепления с Дона (в его полку весной 1608 года насчитывалось до 4-5 тысяч человек, главным образом казаков). Сохранил своё положение и после прихода новых больших отрядов польско-литовских наёмников в ходе интервенции Речи Посполитой начала XVII века, сумев договориться в апреле 1608 года с гетманом князем Р. Ружинским. Влияние Заруцкого в Тушине (постепенно уменьшавшееся) базировалось как на личных качествах, так и на численности его отрядов (в разное время колебалась от 3,5-4 до 5 тысяч человек, по преимуществу казаков). Участвовал в Болховском сражении 30 апреля (10 мая) – 1(11) мая 1608 года, походе на Москву, манёврах и боях в её окрестностях, устройстве Тушинского лагеря. В сражении на Ходынке 25 июня (5 июля) 1608 года командовал отрядами казаков и служилых татар. В июне 1608 - декабре 1609 годов входил в состав Ближней думы Лжедмитрия II, возглавлял новый, специально созданный Казачий приказ, фактически руководил организацией сторожевой службы и сбором информации.
После бегства самозванца в Калугу Заруцкий в январе - начале феврале 1610 года препятствовал уходу донских казаков к Лжедмитрию II, в мае он лично на аудиенции присягнул польскому королю Сигизмунду III. Участвовал со своим отрядом в походе войск гетмана С. Жолкевского на Москву. 24 июля (3 августа) 1610 года Заруцкий в составе войск Жолкевского оказался под Москвой, однако после того, как гетман предпочёл ему в качестве командующего русскими войсками И.М. Салтыкова, вновь перешёл 7(17) августа на сторону Лжедмитрия II. В ночь на 27 августа (6 сентября) 1610 года он с отрядом сопровождал самозванца и М. Мнишек во время их бегства в Калугу из Николо-Угрешского монастыря. В день убийства Лжедмитрия II 11(21) декабря 1610 года Заруцкий находился в Калуге, принимал участие в волнениях горожан. В первой половине января 1611 года ушёл с казаками в Тулу (назначение туда получил, возможно, ещё от Лжедмитрия II).
В январе - феврале 1611 года участвовал в переписке городов и подготовке похода Первого ополчения 1611 года на Москву с целью её освобождения из-под власти польско-литовского гарнизона и «Семибоярщины». Вошёл в состав «комиссии бояр» (наряду с Д.Т. Трубецким и П.П. Ляпуновым), созданной земским правительством. Возможно, участвовал в подготовке расправы над П.П. Ляпуновым, хотя и не присутствовал на казачьем кругу 22 июля (1 августа) 1611 года. После гибели Ляпунова влияние Заруцкого на управление Первым ополчением значительно выросло. В марте 1612 года вместе с Трубецким организовал присягу Первого ополчения Лжедмитрию III («Псковскому вору»); позднее Заруцкий и Трубецкой утверждали, что «целовали крест силою».
К концу весны 1612 года Заруцкий потерял контроль практически над всеми регионами Поволжья, севером, центром, а отчасти и югом страны. Последней попыткой переломить ситуацию стали организованные им (согласно летописным известиям) посягательства на жизнь князя Д.М. Пожарского - отравление (последствия которого стали сказываться на здоровье полководца спустя несколько лет) и неудавшееся покушение. В последние месяцы пребывания в таборах под Москвой Заруцкий активизировал контакты с Ногайской Ордой и установил связь с гетманом Я.К. Ходкевичем (что вскоре было публично разоблачено и вызвало резкое осуждение даже среди многих казаков). При приближении авангарда Второго ополчения 1611-1612 годов к Москве Заруцкий 28 июля (7 августа) 1612 года покинул лагерь, уведя с собой до 2,5-3 тысяч человек. Ограбив Коломну и захватив с собой М. Мнишек и её сына Ивана Ворёнка, Заруцкий попытался захватить Переяславль-Рязанский, но отряды воевод М.А. Вельяминова и М.М. Бутурлина не допустили его в город, а затем нанесли поражение. Попытка Заруцкого восстановить антиправительственную коалицию на базе всех военно-служилых групп не удалась. Избрание царём Михаила Фёдоровича (Романова) 21 февраля (3 марта) 1613 года, принесение ему присяги в городах, в том числе рязанских, новые поражения от отрядов Вельяминова вынудили Заруцкого к дальнейшему отступлению на юг по маршруту Крапивна - Чернь - Епифань - Ливны (с разграблением захваченных городов), а затем через Лебедянь к Воронежу. Хотя к весне 1613 года Заруцкий пополнил свои войска, значительная часть казаков (до 3 тысяч человек) перешла от него на царскую службу ещё до решительного сражения под Воронежем (29-30 июня (9-10 июля) и 2-3(12-13) июля 1613 года), завершившегося полным поражением Заруцкого. Однако ему в сопровождении нескольких сотен казаков вместе с М. Мнишек и её сыном удалось переправиться через Дон и двинуться в сторону Астрахани.
В Астрахани Заруцкий сумел найти поддержку у волжских и отчасти яицких казаков. Зимой 1613/14 года он фактически захватил власть в городе, казнив воеводу князя И.Д. Хворостинина, а также некоторых приказных людей и купцов. После этого он начал готовить поход в центр страны. В качестве основной военной силы он собирался использовать ногайцев, а также волжских казаков, стрельцов и других служилых людей из Астрахани. Параллельно Заруцкий пытался установить дипломатические связи с шахом Аббасом I, чтобы в случае необходимости получить помощь и убежище.
В середине марта 1614 года донским, волжским казакам, жителям Астрахани (а также самому Заруцкому) от имени Освящённого собора, светских чинов земского собора были направлены около 20 грамот с призывами прекратить «розлитие христьянской крови», не оказывать помощь Заруцкому и принести присягу на имя нового царя. В результате почти все ногайцы уклонились от участия в планировавшемся Заруцким походе. Насилия казаков привели в апреле 1614 года к восстанию горожан в Астрахани, в ходе которого отряд стрельцов, посланный воеводой Терского городка П.П. Меньшим Головиным, вынудил Заруцкого к бегству. В ночь на 12(22) мая 1614 года Заруцкий покинул Астрахань вместе с М. Мнишек, её сыном, заложниками и казаками. 14(24) мая во время попытки прорваться к морю Заруцкий потерпел поражение от стрельцов Головина, астраханских стрельцов и горожан, после чего ушёл на Яик, где на Медвежьем острове его 24 июня (4 июля) 1614 года настигли правительственные отряды, посланные боярином князем И.Н. Одоевским. Закованных в «железа» Заруцкого, М. Мнишек и её сына Ивана Ворёнка доставили в Москву к осени 1614 года. Вскоре после 12(22) ноября 1614 года Заруцкий был казнён (по одним данным, посажен на кол, по другим - колесован).
На протяжении Смутного времени фигура Заруцкого олицетворяла различные социально-политические силы: вольное казачество (1604-1605), казачью элиту совместно с другими антиправительственными силами (1606-1607), эту же элиту как составную часть властных структур (1608-1610), её участие в движении против интервенции Речи Посполитой в начале XVII века (1611), немногочисленные силы, предпринявшие попытку реставрации антиправительственной коалиции (1612-1614). Уникальная (даже по меркам Тушинского лагеря) карьера Заруцкого объяснялась огромным честолюбием и умением принимать нестандартные решения, однако стремление любой ценой сохранить позиции одного из первых лиц в государстве (в том числе путём отказа от собственной политической программы), а также растущее социальное и политическое расслоение казачества предопределили конец его карьеры.