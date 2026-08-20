ЗАРУЦКИЙ ИВАН МАРТЫНОВИЧ

ЗАРУЦКИЙ ИВАН МАРТЫНОВИЧ - дон­ской ата­ман, во­енный и по­ли­тический дея­тель эпо­хи Смут­но­го вре­ме­ни.

По од­ной (бо­лее пред­поч­ти­тель­ной) вер­сии, про­ис­хо­дил из ме­щан г. Тар­но­поль, был уве­дён в плен в Крым­ское хан­ст­во в дет­ст­ве, позд­нее бе­жал к ка­за­кам на Дон. По дру­гой - яв­лял­ся сы­ном «вы­ез­же­го за­ху­да­ло­го лит­ви­на», жив­ше­го в Мо­ск­ве, позд­нее ока­зал­ся на До­ну.

В ка­че­ст­ве од­но­го из ата­ма­нов дон­ских ка­за­ков при­нял уча­стие в во­енных дей­ст­ви­ях 1604-1605 годов на сто­ро­не Лже­дмит­рия I . Личные качества Заруцкого (ум, ре­ши­тель­ность, не­сом­нен­ные ор­га­ни­за­тор­ский и во­енный та­лан­ты) ра­но сде­ла­ли его од­ним из ли­де­ров воль­ных ка­за­ков на основной тер­ри­то­рии Русского государства. Уча­ст­ник Бо­лот­ни­ко­ва вос­ста­ния 1606-1607 годов, в хо­де ко­то­ро­го ко­ман­до­вал ста­ни­ца­ми дон­ских ка­за­ков при бло­ка­де Мо­ск­вы (ко­нец октября - на­ча­ло декабря 1606) и в осад­ное си­де­ние пов­стан­цев в Ка­лу­ге (декабрь 1606 - май 1607). В мае или на­ча­ле ию­ня 1607 года Заруцкий был по­слан И.И. Бо­лот­ни­ко­вым в Речь По­спо­ли­ту на по­ис­ки «ца­ря Ди­мит­рия Ива­но­ви­ча», од­на­ко вме­сто это­го при­нял ак­тив­ное уча­стие в под­го­тов­ке пуб­лич­но­го «яв­ле­ния» 10(20) июля 1607 года на­се­ле­нию г. Ста­ро­дуб «чу­дес­но спас­ше­го­ся ца­ря» (Лже­дмит­рия II). За­нял од­но из пер­вых мест в его ок­ру­же­нии и был сра­зу по­жа­ло­ван в боя­ре. Уча­ст­во­вал в во­енных дей­ст­ви­ях во вре­мя по­хо­да сил Лже­дмит­рия II к Ту­ле и их от­сту­п­ле­ния по­сле ка­пи­ту­ля­ции бо­лот­ни­ков­цев, позд­нее при­вёл под­кре­п­ле­ния с До­на (в его пол­ку вес­ной 1608 года на­счи­ты­ва­лось до 4-5 тысяч человек, главным образом ка­за­ков). Со­хра­нил своё по­ло­же­ние и по­сле при­хо­да но­вых боль­ших от­ря­дов поль­ско-ли­товских на­ём­ни­ков в хо­де ин­тер­вен­ции Ре­чи По­спо­ли­той на­ча­ла XVII века, су­мев до­го­во­рить­ся в апреле 1608 года с гет­ма­ном князем Р. Ру­жин­ским. Влия­ние Заруцкого в Ту­ши­не (по­сте­пен­но умень­шав­шее­ся) ба­зи­ро­ва­лось как на лич­ных ка­че­ст­вах, так и на чис­лен­но­сти его от­ря­дов (в раз­ное вре­мя ко­ле­ба­лась от 3,5-4 до 5 тысяч человек, по пре­иму­ще­ст­ву ка­за­ков). Уча­ст­во­вал в Бол­хов­ском сра­же­нии 30 апреля (10 мая) – 1(11) мая 1608 года, по­хо­де на Мо­ск­ву, ма­нёв­рах и бо­ях в её ок­ре­ст­но­стях, уст­рой­ст­ве Ту­шин­ско­го ла­ге­ря. В сра­же­нии на Хо­дын­ке 25 июня (5 июля) 1608 года ко­ман­до­вал от­ря­да­ми ка­за­ков и слу­жи­лых та­тар. В ию­не 1608 - декабре 1609 годов вхо­дил в со­став Ближ­ней ду­мы Лже­дмит­рия II , воз­глав­лял но­вый, спе­ци­аль­но соз­дан­ный Ка­за­чий при­каз, фак­ти­че­ски руководил ор­га­ни­за­цией сто­ро­же­вой служ­бы и сбором ин­фор­ма­ции.

По­сле бег­ст­ва са­мо­зван­ца в Ка­лу­гу Заруцкий в январе - на­ча­ле феврале 1610 года пре­пят­ство­вал ухо­ду дон­ских ка­за­ков к Лже­дмит­рию II, в мае он лич­но на ау­ди­ен­ции при­сяг­нул польскому ко­ро­лю Си­гиз­мун­ду III. Уча­ст­во­вал со сво­им от­ря­дом в по­хо­де войск гет­ма­на С. Жол­кев­ско­го на Мо­ск­ву. 24 ию­ля (3 августа) 1610 года Заруцкий в со­ста­ве войск Жол­кев­ско­го ока­зал­ся под Мо­ск­вой, од­на­ко по­сле то­го, как гет­ман пред­по­чёл ему в ка­че­ст­ве ко­ман­дую­ще­го русскими вой­ска­ми И.М. Сал­ты­ко­ва, вновь пе­ре­шёл 7(17) августа на сто­ро­ну Лже­дмит­рия II. В ночь на 27 августа (6 сентября) 1610 года он с от­ря­дом со­про­во­ж­дал са­мо­зван­ца и М. Мни­шек во вре­мя их бег­ст­ва в Ка­лу­гу из Ни­ко­ло-Уг­реш­ско­го монастыря. В день убий­ст­ва Лже­дмит­рия II 11(21) декабря 1610 года Заруцкий на­хо­дил­ся в Ка­лу­ге, при­ни­мал уча­стие в вол­не­ни­ях го­ро­жан. В первой половине января 1611 года ушёл с ка­за­ка­ми в Ту­лу (на­зна­че­ние ту­да по­лу­чил, воз­мож­но, ещё от Лже­дмит­рия II).

В январе - феврале 1611 года уча­ст­во­вал в пе­ре­пис­ке го­ро­дов и под­го­тов­ке по­хо­да Пер­во­го опол­че­ния 1611 года на Мо­ск­ву с це­лью её ос­во­бо­ж­де­ния из-под вла­сти поль­ско-ли­товского гар­ни­зо­на и «Се­ми­бо­яр­щи­ны». Во­шёл в со­став «ко­мис­сии бо­яр» (на­ря­ду с Д.Т. Тру­бец­ким и П.П. Ля­пу­но­вым), соз­дан­ной зем­ским пра­ви­тель­ст­вом. Воз­мож­но, уча­ст­во­вал в под­го­тов­ке рас­пра­вы над П.П. Ля­пу­но­вым, хо­тя и не при­сут­ст­во­вал на ка­зачь­ем кру­гу 22 июля (1 августа) 1611 года. По­сле ги­бе­ли Ля­пу­но­ва влия­ние Заруцкого на управ­ле­ние Пер­вым опол­че­ни­ем зна­чительно вы­рос­ло. В мар­те 1612 года вме­сте с Тру­бец­ким ор­га­ни­зо­вал при­ся­гу Пер­во­го опол­че­ния Лже­дмит­рию III («Псков­ско­му во­ру»); позд­нее Заруцкий и Тру­бец­кой ут­вер­жда­ли, что «це­ло­ва­ли крест си­лою».

К кон­цу вес­ны 1612 года Заруцкий по­те­рял конт­роль прак­ти­че­ски над все­ми ре­гио­на­ми По­вол­жья, се­ве­ром, цен­тром, а от­час­ти и югом стра­ны. По­след­ней по­пыт­кой пе­ре­ло­мить си­туа­цию ста­ли ор­га­ни­зо­ван­ные им (со­глас­но ле­то­пис­ным из­вес­ти­ям) по­ся­га­тель­ст­ва на жизнь князя Д.М. По­жар­ско­го - от­рав­ле­ние (по­след­ст­вия ко­то­ро­го ста­ли ска­зы­вать­ся на здо­ро­вье пол­ко­вод­ца спус­тя несколько лет) и не­удав­шее­ся по­ку­ше­ние. В по­след­ние ме­ся­цы пре­бы­ва­ния в та­бо­рах под Мо­ск­вой Заруцкий ак­ти­ви­зи­ро­вал кон­так­ты с Но­гай­ской Ор­дой и ус­та­но­вил связь с гет­ма­ном Я.К. Ход­ке­ви­чем (что вско­ре бы­ло пуб­лич­но ра­зо­бла­че­но и вы­зва­ло рез­кое осу­ж­де­ние да­же сре­ди многих ка­за­ков). При при­бли­же­нии аван­гар­да Вто­ро­го опол­че­ния 1611-1612 годов к Мо­ск­ве Заруцкий 28 июля (7 августа) 1612 года по­ки­нул ла­герь, уве­дя с со­бой до 2,5-3 тысяч человек. Ог­ра­бив Ко­лом­ну и за­хва­тив с со­бой М. Мни­шек и её сы­на Ива­на Во­рён­ка, Заруцкий по­пы­тал­ся за­хва­тить Пе­ре­яс­лавль-Ря­зан­ский, но от­ря­ды вое­вод М.А. Вель­я­ми­но­ва и М.М. Бу­тур­ли­на не до­пус­ти­ли его в го­род, а за­тем на­нес­ли по­ра­же­ние. По­пыт­ка Заруцкого вос­ста­но­вить ан­ти­пра­ви­тельственную коа­ли­цию на ба­зе всех во­ен­но-слу­жи­лых групп не уда­лась. Из­бра­ние ца­рём Ми­хаи­ла Фё­до­ро­ви­ча (Ро­ма­но­ва) 21 февраля (3 марта) 1613 года, при­не­се­ние ему при­ся­ги в го­ро­дах, в том числе ря­зан­ских, но­вые по­ра­же­ния от от­ря­дов Вель­я­ми­но­ва вы­ну­ди­ли Заруцкого к даль­ней­ше­му от­ступ­ле­нию на юг по мар­шру­ту Кра­пив­на - Чернь - Епи­фань - Лив­ны (с раз­граб­ле­ни­ем за­хва­чен­ных го­ро­дов), а за­тем че­рез Ле­бе­дянь к Во­ро­не­жу. Хо­тя к вес­не 1613 года Заруцкий по­пол­нил свои вой­ска, зна­чительная часть ка­за­ков (до 3 тысяч человек) пе­ре­ш­ла от не­го на цар­скую служ­бу ещё до ре­шительного сра­же­ния под Во­ро­не­жем (29-30 июня (9-10 июля) и 2-3(12-13) июля 1613 года), за­вер­шив­ше­го­ся пол­ным по­ра­же­ни­ем Заруцкого. Од­на­ко ему в со­про­вож­де­нии нескольких со­тен ка­за­ков вме­сте с М. Мни­шек и её сы­ном уда­лось пе­ре­пра­вить­ся че­рез Дон и дви­нуть­ся в сто­ро­ну Ас­тра­ха­ни.

В Ас­т­ра­ха­ни Заруцкий су­мел най­ти под­держ­ку у волж­ских и от­час­ти яиц­ких ка­за­ков. Зи­мой 1613/14 года он фак­ти­че­ски за­хва­тил власть в го­ро­де, каз­нив вое­во­ду князя И.Д. Хво­ро­сти­ни­на, а так­же не­ко­то­рых при­каз­ных лю­дей и куп­цов. По­сле это­го он на­чал го­то­вить по­ход в центр стра­ны. В ка­че­ст­ве основной во­ен­ной си­лы он со­би­рал­ся ис­поль­зо­вать но­гай­цев, а так­же волж­ских ка­за­ков, стрель­цов и других слу­жи­лых лю­дей из Ас­т­ра­ха­ни. Па­рал­лель­но Заруцкий пы­тал­ся ус­та­но­вить ди­пло­ма­тические свя­зи с ша­хом Аб­ба­сом I, что­бы в слу­чае не­об­хо­ди­мо­сти по­лу­чить по­мощь и убе­жи­ще.

В се­ре­ди­не мар­та 1614 года дон­ским, волж­ским ка­за­кам, жи­те­лям Ас­т­ра­ха­ни (а так­же са­мо­му Заруцкому) от име­ни Ос­вя­щён­но­го со­бо­ра, свет­ских чи­нов зем­ско­го со­бо­ра бы­ли на­прав­ле­ны около 20 гра­мот с при­зы­ва­ми пре­кра­тить «роз­ли­тие хри­сть­ян­ской кро­ви», не ока­зы­вать по­мощь Заруцкому и при­нес­ти при­ся­гу на имя но­во­го ца­ря. В ре­зуль­та­те поч­ти все но­гай­цы ук­ло­ни­лись от уча­стия в пла­ни­ро­вав­шем­ся Заруцким по­хо­де. На­си­лия ка­за­ков при­ве­ли в апреле 1614 года к вос­ста­нию го­ро­жан в Ас­т­ра­ха­ни, в хо­де ко­то­ро­го от­ряд стрель­цов, по­слан­ный вое­во­дой Тер­ско­го го­род­ка П.П. Мень­шим Го­ло­ви­ным, вы­ну­дил Заруцкого к бег­ст­ву. В ночь на 12(22) мая 1614 года Заруцкий по­ки­нул Ас­т­ра­хань вме­сте с М. Мни­шек, её сы­ном, за­лож­ни­ка­ми и ка­за­ка­ми. 14(24) мая во вре­мя по­пыт­ки про­рвать­ся к мо­рю Заруцкий по­тер­пел по­ра­же­ние от стрель­цов Го­ло­ви­на, ас­т­ра­хан­ских стрель­цов и го­ро­жан, по­сле че­го ушёл на Яик, где на Мед­вежь­ем ост­ро­ве его 24 июня (4 июля) 1614 года на­стиг­ли пра­ви­тельственные от­ря­ды, по­слан­ные боя­ри­ном князем И.Н. Одо­ев­ским. За­ко­ван­ных в «же­ле­за» Заруцкого, М. Мни­шек и её сы­на Ива­на Во­рён­ка дос­та­ви­ли в Мо­ск­ву к осе­ни 1614 года. Вско­ре по­сле 12(22) ноября 1614 года Заруцкий был каз­нён (по од­ним дан­ным, по­са­жен на кол, по дру­гим - ко­ле­со­ван).

На про­тя­же­нии Смут­но­го вре­ме­ни фи­гу­ра Заруцкого оли­цет­во­ря­ла различные со­ци­аль­но-по­ли­тические си­лы: воль­ное ка­за­че­ст­во (1604-1605), ка­за­чью эли­ту сов­ме­ст­но с другими ан­ти­пра­ви­тельственными си­ла­ми (1606-1607), эту же эли­ту как со­став­ную часть вла­ст­ных струк­тур (1608-1610), её уча­стие в дви­же­нии про­тив ин­тер­вен­ции Ре­чи По­спо­ли­той в на­ча­ле XVII века (1611), нем­но­го­численные си­лы, пред­при­няв­шие по­пыт­ку ре­став­ра­ции ан­ти­пра­ви­тельственной коа­ли­ции (1612-1614). Уни­каль­ная (да­же по мер­кам Ту­шин­ско­го ла­ге­ря) карь­е­ра Заруцкого объ­яс­ня­лась ог­ром­ным че­сто­лю­би­ем и уме­ни­ем при­ни­мать не­стан­дарт­ные ре­ше­ния, од­на­ко стрем­ле­ние лю­бой це­ной со­хра­нить по­зи­ции од­но­го из пер­вых лиц в го­су­дар­ст­ве (в том числе пу­тём от­ка­за от собственной по­ли­тической про­грам­мы), а так­же ра­сту­щее со­ци­аль­ное и по­ли­тическое рас­слое­ние ка­за­че­ст­ва пред­оп­ре­де­ли­ли ко­нец его карь­е­ры.