ЗАРУБИНЕЦКАЯ КУЛЬТУРА
ЗАРУБИНЕЦКАЯ КУЛЬТУРА (зарубинецко-корчеватовская культура) - археологическая культура конца III века до н.э. - середины I века н.э. на значительной части лесного и лесостепного Поднепровья.
Памятники второй половины I - II веков выделяют в качестве особого явления (культурно-хронологического горизонта). Названа по раскопанному В.В. Хвойкой в 1899 году могильнику у бывшего с. Зарубинцы (Киевской губернии, ныне Каневский район Черкасской области, Украина). Общее описание и деление зарубинецкой культуры на основные локальные варианты предложено Ю.В. Кухаренко в 1964 году; позднезарубинецкий (или постзарубинецкий) период (горизонт) выделен во второй половине 1980-х годов М.Б. Щукиным, А.М. Обломским и Р.В. Терпиловским.
В «классической» Зарубинецкой культуре выделяют 4 локальных варианта (карта): полесский, среднеднепровский, верхнеднепровский, сейминский. Сформировалась при участии поморской культуры, традиций лесостепной скифской археологической культуры, групп, связанных с ясторфской культурой, и др. Роль компонентов в локальных вариантах различна; их соотношение продолжает быть предметом дискуссии. Селища, в средне- и верхнеднепровском вариантах есть городища (например, см. в статье Заруб). Прямоугольные жилища срубной или каркасной конструкции (в Среднем Поднепровье с глиняной обмазкой) с очагами. Грунтовые могильники с трупосожжениями; очищенные кости и инвентарь помещали в овальные (реже прямоугольные) или округлые ямки, иногда в урны, сопровождались сосудами. Посуда лощёная и шероховатая, известна специально ошершавленная («храповатая»): горшки, миски, кувшины, кружки, корчаги, диски, крышки, миниатюрные сосуды; в изготовлении применялся гончарный круг в качестве поворотного столика и приспособления для обработки поверхности. Железные серпы, топоры-кельты, наконечники копий и дротиков, иглы с ушком и др. Бронзовые и железные фибулы, как имитации центральноевропейских, так и местных типов (в том числе «зарубинецкие» - с концом ножки в виде треугольника, крепящимся к спинке, – рис.), пластинчатые (чаще трапециевидные) подвески, цепочки, пронизи, браслеты, булавки, поясные крючки. Зарубинецкая культура является самой восточной из «латенизированных» культур (см. Латен). В основе хозяйства - подсечное или переложное земледелие. Сильны связи с античными городами Северного Причерноморья, откуда поступали вино и другие продукты в амфорах, посуда (в Среднем Поднепровье и Посеймье), бусы.
Около второй или третьей четверти I века прекратили функционирование почти все памятники «классической» Зарубинецкой культуры, происходит ряд миграций. Возникли новые группировки (карта): типа Гриневичи-Вельке - Тростиница, Рахны, Грини, среднего слоя Тушемли, Почеп, Картамышево, Терновка, Шапкино. Эти группы сложились на основе миграций из разных локальных вариантов «классической» Зарубинецкой культуры, при участии других культурных компонентов. Часть населения Зарубинецкой культуры приняла участие в формировании зубрецкой культуры. Некоторые исследователи объясняют это натиском сарматов, другие - делают акцент на экологических причинах (общее снижение влажности в Восточной Европе, приведшее к необходимости поисков новых земель и изменениям в хозяйстве). С позднезарубинецким населением в значительной степени связан феномен восточноевропейских выемчатых эмалей. На основе ряда групп позднезарубинецкого горизонта сложилась киевская культура.
Высказывались концепции о принадлежности Зарубинецкой культуры славянам, германцам, балтам, особому народу, близкому кельтам или германцам, - бастарнам. В современных исследованиях признаётся существенная или решающая роль Зарубинецкой культуры в формировании раннеславянских культур.