ЗАРУБИНЕЦКАЯ КУЛЬТУРА

ЗАРУБИНЕЦКАЯ КУЛЬТУРА (зарубинецко-корчеватовская культура) - ар­хео­ло­гическая куль­ту­ра конца III века до н.э. - середины I века н.э. на зна­чительной час­ти лес­но­го и ле­со­степ­но­го По­днеп­ро­вья.

Па­мят­ни­ки второй половины I - II веков вы­де­ля­ют в ка­че­ст­ве осо­бо­го яв­ле­ния (куль­тур­но-хро­но­ло­гического го­ри­зон­та). На­зва­на по рас­ко­пан­но­му В.В. Хвой­кой в 1899 году мо­гиль­ни­ку у бывшего с. За­ру­бин­цы (Ки­ев­ской губернии, ны­не Ка­нев­ский район Чер­кас­ской области, Ук­раи­на). Об­щее опи­са­ние и де­ле­ние зарубинецкой культуры на основные ло­каль­ные ва­ри­ан­ты пред­ло­же­но Ю.В. Ку­ха­рен­ко в 1964 году; позд­не­за­ру­би­нец­кий (или по­стза­ру­би­нец­кий) пе­ри­од (го­ри­зонт) вы­де­лен во второй половине 1980-х годов М.Б. Щу­ки­ным, А.М. Об­лом­ским и Р.В. Тер­пи­лов­ским.

В «клас­си­че­ской» Зарубинецкой культуре вы­де­ля­ют 4 ло­каль­ных ва­ри­ан­та (кар­та): по­лес­ский, сред­не­днеп­ров­ский, верх­не­днеп­ров­ский, сей­мин­ский. Сфор­ми­ро­ва­лась при уча­стии по­мор­ской куль­ту­ры, тра­ди­ций ле­со­степ­ной скиф­ской ар­хео­ло­ги­че­ской куль­ту­ры, групп, свя­зан­ных с яс­торф­ской куль­ту­рой, и др. Роль ком­по­нен­тов в ло­каль­ных ва­ри­ан­тах раз­лич­на; их со­от­но­ше­ние про­дол­жа­ет быть пред­ме­том дис­кус­сии. Се­ли­ща, в сред­не- и верх­не­днеп­ров­ском ва­ри­ан­тах есть го­ро­ди­ща (например, см. в статье За­руб). Пря­мо­уголь­ные жи­ли­ща сруб­ной или кар­кас­ной кон­струк­ции (в Среднем По­днеп­ро­вье с гли­ня­ной об­маз­кой) с оча­га­ми. Грун­то­вые мо­гиль­ни­ки с тру­по­сож­же­ниями; очи­щен­ные кос­ти и ин­вен­тарь по­ме­ща­ли в оваль­ные (ре­же пря­мо­уголь­ные) или ок­руг­лые ям­ки, ино­гда в ур­ны, со­про­во­ж­да­лись со­су­да­ми. По­су­да ло­щё­ная и ше­ро­хо­ва­тая, из­вест­на спе­ци­аль­но ошер­шав­лен­ная («хра­по­ва­тая»): горш­ки, мис­ки, кув­ши­ны, круж­ки, кор­ча­ги, дис­ки, крыш­ки, ми­ниа­тюр­ные со­су­ды; в из­го­тов­ле­нии при­ме­нял­ся гон­чар­ный круг в ка­че­ст­ве по­во­рот­но­го сто­ли­ка и при­спо­соб­ле­ния для об­ра­бот­ки по­верх­но­сти. Же­лез­ные сер­пы, то­по­ры-кель­ты, на­ко­неч­ни­ки ко­пий и дро­ти­ков, иг­лы с уш­ком и др. Брон­зо­вые и же­лез­ные фи­бу­лы, как ими­та­ции цент­раль­но­ев­ро­пей­ских, так и ме­ст­ных ти­пов (в том числе «за­ру­би­нец­кие» - с кон­цом нож­ки в ви­де тре­уголь­ни­ка, кре­пя­щим­ся к спинке, – рис.), пла­стин­ча­тые (ча­ще тра­пециевид­ные) под­вес­ки, це­поч­ки, про­ни­зи, брас­ле­ты, бу­лав­ки, по­яс­ные крюч­ки. Зарубинецкая культура яв­ля­ет­ся са­мой вос­точ­ной из «ла­те­ни­зи­ро­ван­ных» куль­тур (см. Ла­тен). В ос­но­ве хо­зяй­ст­ва - под­сеч­ное или пе­ре­ложное земледелие. Силь­ны свя­зи с ан­тич­ны­ми го­ро­да­ми Северного При­чер­но­мо­рья, от­ку­да по­сту­па­ли ви­но и другие про­дук­ты в ам­фо­рах, по­су­да (в Среднем По­днеп­ро­вье и По­сей­мье), бу­сы.

Око­ло второй или третьей четверти I века пре­кра­ти­ли функ­цио­ни­ро­ва­ние поч­ти все па­мят­ни­ки «клас­си­че­ской» Зарубинецкой культуры, про­ис­хо­дит ряд ми­гра­ций . Воз­ник­ли но­вые груп­пи­ров­ки (кар­та): ти­па Гри­не­ви­чи-Вель­ке - Тро­сти­ни­ца, Рах­ны, Гри­ни, сред­не­го слоя Ту­шем­ли, По­чеп, Кар­та­мы­ше­во, Тер­нов­ка, Шап­ки­но. Эти груп­пы сло­жи­лись на ос­но­ве ми­гра­ций из раз­ных ло­каль­ных ва­ри­ан­тов «клас­си­че­ской» Зарубинецкой культуры, при уча­стии других куль­тур­ных ком­по­нен­тов. Часть на­се­ле­ния Зарубинецкой культуры при­ня­ла уча­стие в фор­ми­ро­ва­нии зуб­рец­кой куль­ту­ры. Не­ко­то­рые ис­сле­до­ва­те­ли объ­яс­ня­ют это на­тис­ком сар­ма­тов, дру­гие - де­ла­ют ак­цент на эко­ло­гических при­чи­нах (об­щее сни­же­ние влаж­но­сти в Восточной Ев­ро­пе, при­вед­шее к не­об­хо­ди­мо­сти по­ис­ков но­вых зе­мель и из­ме­не­ни­ям в хо­зяй­ст­ве). С позд­не­зару­би­нец­ким на­се­ле­ни­ем в зна­чительной сте­пе­ни свя­зан фе­но­мен вос­точ­но­ев­ро­пей­ских вы­ем­ча­тых эма­лей. На ос­но­ве ря­да групп позд­не­за­ру­би­нец­ко­го го­ри­зон­та сло­жи­лась ки­ев­ская куль­ту­ра.

Вы­ска­зы­ва­лись кон­цеп­ции о при­над­леж­но­сти Зарубинецкой культуры сла­вя­нам, гер­ман­цам , бал­там, осо­бо­му на­ро­ду, близ­ко­му кель­там или гер­ман­цам, - бас­тар­нам. В современных ис­сле­до­ва­ни­ях при­зна­ёт­ся су­ще­ст­вен­ная или ре­шаю­щая роль Зарубинецкой культуры в фор­ми­ро­ва­нии ран­не­сла­вян­ских куль­тур.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)