ЗАРУБЕЖНЫЕ ВОЕННЫЕ ЗАКАЗЫ РОССИИ В ПЕРВУЮ МИРОВУЮ ВОЙНУ

Закупки вооружения, боеприпасов, техники, сырья, осуществлявшиеся Россией за рубежом в 1914-1917 гг. Необходимость зарубежных военных заказов определялась общей экономической отсталостью России, ее зависимостью от иностранных поставок в машинах, моторах, станках, комплектующих деталях к ним, специальных видах металлов, готовых изделиях, продукции химической промышленности.

Довоенные потребности России обеспечивались за счет отечественного производства: по меди - на 85%, по цинку - на 27,3%, по свинцу - на 2,3%, а по олову, никелю и ртути - исключительно за счет ввоза. Около 50% всех добываемых химическим путем продуктов ввозились из-за границы.

В 1913 году 2/3 всей внешней торговли России приходилось на морскую. На Балтику приходилось 69,7% всего морского импорта, на Черное море - 16,7%. Экспорт распределялся по тем же морям в соотношении 39,2% к 56,5%. В 1914 г. Балтика и Черное море для морской торговли были закрыты, для России оставались Атлантика и Тихий океан.

Возможности Архангельска и Владивостока на прием грузов были ограничены. В 1914 году цена общего объема русского импорта через Дальний Восток составила 29 144 000 рублей, а в 1915 году уже 301 094 000 рублей. К началу 1916 года во Владивостоке скопилось 48 000 тонн не вывезенных грузов, в августе того же года - 128 000 тонн, а в феврале 1917 года - 336 000 тонн.

Архангельск связывала с Вологдой одна колея узкоколейной железной дороги. Навигационный период для Архангельска колебался с мая по ноябрь, для работы порта необходим был ледокольный флот, краны и буксиры. В Англии и Канаде пришлось заказать 4 готовых ледокола и 6 грузовых пароходов с ледорезными образованиями корпуса.

Единственная незамерзающая гавань России со свободным выходом в Атлантику - Екатерининская в это время фактически пустовала. Строительство железной дороги от Петрозаводска до Мурмана было начато в 1915 г., движение по ней открыто только накануне Февральской революции, да и тогда грузоподъемность этой ветки составляла только 1,3 миллиона тонн в год.

Ввиду того, что планы всех участников войны исходили из расчетов на ее скоротечность, планов мобилизации промышленности поначалу не было.

К началу войны 80% всех русских государственных активов за границей(431 млн. из 540 млн. руб.) находилось во Франции. В Англии было 78,4 млн. руб., а во всех остальных странах - только 30,3 млн. руб. Свободно распоряжаться своей наличностью в союзной Франции русское правительство не могло, так как союзник ввел мораторий на использование банковских средств. В 1914 г. основные довоенные промышленные партнеры России оказались или в стане ее противников(Германия), или оккупированными(Бельгия), или потеряли значительную часть своего потенциала ввиду оккупации территорий и массового призыва рабочих в армию(Франция), или только приступали к мобилизации промышленности на нужды фронта(Англия). В сложившейся ситуации огромное значение приобретали рынки нейтральных государств, и прежде всего США, что объективно усложняло положение России, как блокированной страны.

27 июля(9 августа) 1914 г. был остановлен свободный размен бумажного рубля на золото, что ограничило возможности заказов за границей. 23 августа(5 сентября) решением Совета министров на заграничные расходы было выделено 194 млн. руб., из них 118 млн. руб. – Военному министерству(затем еще 15 млн.); 20 млн. – Министерству путей сообщения, казенным предприятиям и частным заводам; 10 млн. – Совету съездов представителей торговли и промышленности. К первым заказам за рубежом приступили в сентябре 1914 г. – это были запросы на поставки станков в связи с планами развить военное производство в России.

Далее заказы только росли, отсутствие централизации на них привело к тому, что разные ведомства заказывали в том числе и то, что можно было произвести в России, что существенно осложняло положение на международных рынках производства и при транспортировке готовой продукции. К февралю 1915 г. заказы только Главного Интендантского управления на сукно, сапоги, подковы, седла, мешки и т.п. составили сумму на 64 млн. руб.(32,3 млн. руб. – в Японии, 20 млн. руб. – в США, около 12 млн. руб. – в Англии).

13(26) марта 1915 г. Совет министров изменил порядок размещения заказов по Военном ведомству. Если ранее заказ на сумму свыше 10 тыс. руб. требовал согласия Военного министра, свыше 30 тыс. руб. – Военного Совета, а на более крупные суммы – императора, то теперь Военный министр мог утвердить списком заказ на сумму в несколько сотен миллионов при обязательном согласовании с министерствами Финансов и Торговли и промышленности. Основными партнерами России при внешних военных заказах стали Великобритания, США и Япония.

В условиях резкого сокращения вывоза приходилось принимать условия союзников, требовавших расплаты за военные заказы золотом, за которым присылались английские суда в Архангельск. В октябре 1914 года, когда Лондон предоставил Петербургу кредит в 20 млн. фунтов(200 млн. рублей исходя из курса 10 рублей за 1фунт) при обеспечении его золотом с русской стороны на сумму в 8 млн. фунтов. 23 января(5 февраля) 1915 г. в Париже был подписан франко-британско-русский договор. Франция и Англия предоставили России авансы по 25 млн. фунтов(625 млн. франков) в счет займа в размере 100 млн. фунтов, который должен был быть реализован на местных рынках в виде государственных бумаг. Впрочем, и его все равно пришлось обеспечивать поставками драгоценного металла. За время войны общее количество золота, переданного Англии, составило свыше 640 млн. рублей(при довоенном золотом запасе в 1,7 млрд. рублей). При этом только Япония не взвинчивала цен и выполняла заказы без задержек.

Основными предметами военного ввоза были:

Автомобили: о росте заказов свидетельствуют следующие цифры: осенью 1914 г. заказано 234, весной 1915 г. – 4470 на сумму 56,8 млн. руб., до конца 1916 г. на закупку автомобилей потрачено 450 млн. руб. Все грузовые машины грузоподъёмностью от 4-5 до 1,5-3 тонн заказывались в США, там же до 2/3 легковых машин, 1/3 легковых автомобилей заказывалась в европейских странах(Франция-Италия).

Винтовки: всего за войну было заказано 2 461 тыс. винтовок, в том числе в США - 657 тыс.; во Франции – 641 тыс.(3 систем); в Японии – 635 тыс.; в Италии – 400 тыс.; в Англии – 128 тыс. В результате на вооружении русской армии оказались винтовки 10 разных систем: две русские - Мосина и Бердана, шесть союзных - Арисака, Винчестера, Веттерли, Лебеля, Гра и Гра-Кропачека, и две вражеские - австрийская Манлихера и германская Маузера.

Пороха орудийные и винтовочные – в основном заказывались в США и Японии.

Станки и моторы, в которых особенно сильно нуждалась авиация, флот и военная промышленность.

Железнодорожный подвижной состав – в основном в США.

С сентября 1914 г. центром распределения заказов за границей был Англо-Русский комитет во главе с представителем министерства Торговли и Промышленности в Лондоне М.В. Рутковским, в октябре 1915 г. его сменил ген.-м. Э.К. Гермониус(заместитель – инженер Тимченко-Рубан Г.И.). Работа комитета была не удачной. Не испытывая доверия к Великобритании, ее производственным возможностям и не желая идти навстречу желанию ее правительства контролировать русские заказы(через Англо-Русский комитет), Ставка поддерживала размещение и значительное расширение заказов в Канаде и Америке, где была развернута Заготовительная комиссия, работа которой также была неудачной.

Связи и знакомства играли большую роль при назначении - пребывание в нейтральном государстве было несравненно комфортнее сидения в окопах или даже в тылу воюющей армии. Первая партия сотрудников комиссии, прибывших в 1914-1915 гг., составила 87 человек и обошлась государству в 330 274 руб. 20 коп. Получив возможность самостоятельно оперировать значительными суммами, многие из них быстро продемонстрировали Новому Свету традиционные пороки русского государственного аппарата: коррупцию, страсть к бесчинствам и загулам в фешенебельных ресторанах и гостиницах. Такое поведение могло способствовать увеличению престижа России, которая до войны не пользовалась особыми симпатиями на Уолл-Стрите.

Условия сделанных в США заказов были чрезвычайно неудачными: оплата производилась золотом, сроки выполнения были длительными. Выполнение их к весне-лету 1917 г. составляли не более 15%, исключением составила фирма «Винчестер». Например, из заказанных в США 657 тыс. винтовок из 3,6 млн. заказанных. Проблемы не ограничивались сложностью размещения и выполнения заказа - как оказалось, даже в случае своевременного исполнения, его трудно было вывезти. Это обнаружилось уже в конце декабря 1915 г. По плану перевозок на 1916 г. до 1 июня предстояло вывезти из США 300 000 тонн казенных и 150 000 тонн частных военных грузов. После этой даты объем военных грузов должен был удвоиться. Добровольный флот - основной извозчик России - имел здесь транспорты, общей вместимостью только 116 000 тонн. Максимум предполагаемого увеличения тоннажа за счет покупок на средства, выделенные Советом министров, равнялся 50 000 тонн. Это давало возможность рассчитывать на перевозку за год 500 000 тонн - около половины от запланированного объема поставок.

В целом поступления из-за рубежа собственно оружия в 1915 г. было мизерным по патронам, незначительным по пулеметам(20% против 80% произведенных в России), заметным по винтовкам(40% против 60% произведенных в России), в 1916 г. поставки выросли до 1/3. Поставки моторов, автомобилей и станков оставались весьма значительными за весь перирод 1915-1917 гг.