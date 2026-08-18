ЗАРНДЖА

ЗАРНДЖА - храм, памятник армянского средневекового зодчества.

В средневековье Зарнджа входила в юго-восточную часть гавара Ширак ашхара (пров.) Айрарат Вел. Армении.

Церковь Зарнджа известна ученым с XIX века. Утвердившаяся в науке ее датировка X век (Г. Н. Чубинашвили, С. Х. Мнацаканян и др.) была пересмотрена (А.Ю. Казарян), поскольку строительная техника, метки мастеров и орнаментация памятника характерны для зодчества VII века.

Храм построен из крупных, чисто отесанных блоков рыже-розового и частично серого туфа. Композиция церкви представляет собой тетраконх с дополнительным помещением, примыкающим с севера к апсиде. Внешние формы экседр храма 5-гранные, с широкой средней гранью. Между объемами экседр выступают выявляющие подкупольный квадрат угловые пилястры. Входы расположены по центру зап. и юж. рукавов. Храм перекрыт куполом на широком барабане, граненном снаружи и цилиндрическом изнутри. В интерьере переход к кольцевому карнизу - основе барабана - осуществлен посредством парусов, имеющих в нижнем углу маленький тромп. Снаружи каждая из 8 граней барабана оформлена щипцом, опирающимся на стройные витые колонки на стыках граней; щипцы образуют ломаный зигзагообразный карниз, служащий основой невысокого складчатого шатра. Под каждым из щипцов находится профилированный архивольт между низкими плоскими пилястрами, примыкающими к колонкам.

После кафедрального собора Эчмиадзин в г. Вагаршапат с 12-гранным барабаном храм в З.- 2-й сохранившийся памятник с подобной системой оформления барабана. В средневековом армянском зодчестве такой тип храма был распространен в нескольких вариантах.

Церковь неоднократно ремонтировалась. Рельеф на перемычке юж. двери (процветший крест с птицами) относится к XIII веку; в более позднее время были осуществлены перекладка верхней зоны экседр и ремонт конх.

Иллюстрации:

Храм Зарнджа. 30–40-е гг. VII в. Фотография. 1995 г. Архив Православной энциклопедии.

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