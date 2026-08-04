ЗАРИНСК

ЗАРИНСК - го­род в Рос­сии , на се­ве­ро-вос­то­ке Ал­тай­ско­го края, центр За­рин­ско­го района.

Население 49,8 тысяч человек (2007). Рас­по­ло­жен на р. Чу­мыш. Железнодорожная станция За­рин­ская. Узел ав­то­до­рог.

Ос­но­ван в 1958 году как ра­бо­чий по­сё­лок в свя­зи со строи­тель­ством кок­со­хи­мического за­во­да. Го­род с 1979 года. Пред­ста­ви­тель­ст­во Бий­ско­го фи­лиа­ла Московского гу­ма­ни­тар­но­го университета, учеб­но-кон­суль­тационный пункт Ал­тай­ско­го фи­лиа­ла Санкт-Пе­тербургского института управ­ле­ния и эко­но­ми­ки. Крае­ведческий му­зей (1978).

Круп­ней­шее пред­при­ятие - «Ал­тай­кокс» (один из ве­ду­щих российских про­из­во­ди­те­лей кок­са; ис­поль­зу­ет­ся уголь Куз­нец­ко­го уголь­но­го бас­сей­на). Про­изводство строй­ма­те­риа­лов; пи­ще­вая промышленность (в том числе мас­ло­сыро­ком­би­нат).

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