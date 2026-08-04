ЗАРИНСК
ЗАРИНСК - город в России, на северо-востоке Алтайского края, центр Заринского района.
Население 49,8 тысяч человек (2007). Расположен на р. Чумыш. Железнодорожная станция Заринская. Узел автодорог.
Основан в 1958 году как рабочий посёлок в связи со строительством коксохимического завода. Город с 1979 года. Представительство Бийского филиала Московского гуманитарного университета, учебно-консультационный пункт Алтайского филиала Санкт-Петербургского института управления и экономики. Краеведческий музей (1978).
Крупнейшее предприятие - «Алтайкокс» (один из ведущих российских производителей кокса; используется уголь Кузнецкого угольного бассейна). Производство стройматериалов; пищевая промышленность (в том числе маслосырокомбинат).