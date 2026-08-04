ЗАРИНЬШ (ЗАРИНЬ) МАРГЕРС
ЗАРИНЬШ (ЗАРИНЬ) МАРГЕРС (латыш. Marģeris Zariņš) - латвийский композитор, писатель.
В 1929-1933 годах учился в Рижской консерватории по классу композиции Я. Витолса.
В 1940-1950 годах заведующий музыкальной частью Художественного театра им. Я. Райниса в Риге. В 1951-1952, 1956-1968 годах председатель правления Союза композиторов Латвийской ССР, в 1962-1968 годах секретарь правления Союза композиторов СССР.
Основное место в музыкальнои творчестве занимают сценические жанры: оперы - «К новому берегу» (1955; Государственная премия Латвийской ССР, 1957), «Зелёная мельница» (1958), «Опера нищих» (1965), комическая опера-балет «Чудо святого Маврикия» (1975; все - Рига); музыкальные комедии (на собственные либретто) - «Удивительные приключения Дидрика Тайзеля» (поставлена в 1982 году), «Сон в летнюю ночь» (поставлена в 1985 году); оратории - «Валмиерские герои» (1950, Государственная премия СССР, 1951), «Махагони» (1965).
Среди других произведений - 4 концерта (1969-1977), сюита «Курземское барокко» (1980) для органа, «Партита в стиле барокко» для голоса с инструментальным ансамблем (1963), «Песни и танцы куршей» для хора (1983).
Автор романов «Фальшивый Фауст...» (1973, русский перевод 1981), «Календарь капельмейстера Коциня» (1978, русский перевод 1980), воспоминаний «Оптимистическая энциклопедия жизни» (1974, русский перевод 1982).