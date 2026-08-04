ЗАРИНЬШ (ЗАРИНЬ) МАРГЕРС

ЗАРИНЬШ (ЗАРИНЬ) МАРГЕРС (латыш. Marģeris Zariņš) - латвийский ком­по­зи­тор, пи­са­тель.

В 1929-1933 годах учил­ся в Риж­ской консерватории по клас­су ком­по­зи­ции Я. Ви­тол­са.

В 1940-1950 годах заведующий музыкальной ча­стью Ху­дожественного те­ат­ра им. Я. Рай­ни­са в Ри­ге. В 1951-1952, 1956-1968 годах председатель прав­ле­ния Сою­за ком­по­зи­то­ров Латвийской ССР, в 1962-1968 годах сек­ре­тарь прав­ле­ния Сою­за ком­по­зи­то­ров СССР.

Основное ме­сто в музыкальнои твор­че­ст­ве за­ни­ма­ют сце­нические жан­ры: опе­ры - «К но­во­му бе­ре­гу» (1955; Государственная премия Латвийской ССР, 1957), «Зе­лё­ная мель­ни­ца» (1958), «Опе­ра ни­щих» (1965), ко­мическая опе­ра-ба­лет «Чу­до святого Мав­ри­кия» (1975; все - Ри­га); музыкальные ко­ме­дии (на собственные либ­рет­то) - «Уди­ви­тель­ные при­клю­че­ния Дид­ри­ка Тай­зе­ля» (поставлена в 1982 году), «Сон в лет­нюю ночь» (поставлена в 1985 году); ора­то­рии - «Вал­ми­ер­ские ге­рои» (1950, Государственная премия СССР, 1951), «Ма­ха­го­ни» (1965).

Сре­ди других про­из­ве­де­ний - 4 кон­цер­та (1969-1977), сюи­та «Кур­зем­ское ба­рок­ко» (1980) для ор­га­на, «Пар­ти­та в сти­ле ба­рок­ко» для го­ло­са с ин­ст­ру­мен­таль­ным ан­самб­лем (1963), «Пес­ни и тан­цы кур­шей» для хо­ра (1983).

Ав­тор ро­ма­нов «Фаль­ши­вый Фа­уст...» (1973, русский перевод 1981), «Ка­лен­дарь ка­пель­мей­сте­ра Ко­ци­ня» (1978, русский перевод 1980), вос­по­ми­на­ний «Оп­ти­ми­сти­че­ская эн­цик­ло­пе­дия жиз­ни» (1974, русский перевод 1982).