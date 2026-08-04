ЗАРИН (ЗОРИН) ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ

ЗАРИН (ЗОРИН) ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ - учитель пения, хоровой дирижер, автор методических пособий по школьному церковному и светскому пению, общественный деятель.

Отец Зарина Иоанн был настоятелем церкви мученика Иоанна Воина на Якиманке.

Окончил Московскую духовную семинарию (МДС) в 1883 году. Работал в ряде учебных заведениий Москвы : с 1884 года - учителем пения в 1-й московской мужской гимназии; с 1890 года в 4-й московской мужской гимназии занимался с детским хором мальчиков (60 человек), участвовал в благотворительных концертах в пользу неимущих учеников, проводил бесплатные литературно-музыкальные вечера; с 1892 года был регентом хора, смотрителем и надзирателем за воспитанниками пансиона; с 1899 года преподавал церковное пение в Мариинском епархиальном женском училище, женской гимназии Е.Е. Констан, учительской женской семинарии П.И. Чепелевской. В 1910 году вел хоровой класс в Народной консерватории (по Остоженскому округу). Был регентом в церкви святых Бориса и Глеба у Арбатских ворот. Преподавал в 3-й женской гимназии. Неоднократно выступал как дирижер сводного хора учащихся начальных школ Москвы (1902-1916).

В 1900 году Зарин получил диплом члена-сотрудника Наблюдательного совета при Московском Синодальном училище церковного пения. С 1902 года состоял членом Общества любителей церковного пения в Москве и выступал с хором этого общества.

Зарин составил несколько учебных пособий по школьному церковному и светскому пению, известных основательностью и детальностью разработки. В «Музыкальной хрестоматии для уроков хорового пения» (М., 1895), цель которой - обучить детей многоголосию (до 3 голосов), в качестве музыкального материала используются народные песни (русские, украинские, сербские, испанские, итальянские, персидские, финские) и фрагменты из произведений русских и зарубежных композиторов.

В работе «Хоровое пение в средних учебных заведениях Министерства народного просвещения» (М., 1904) Зарин предлагал ввести повсеместное преподавание пения в учебных заведениях и представил курс из 200 уроков.

Наиболее значительная книга Зарина «Методика школьного хорового пения в связи с практическим курсом: Год 1-й» (М., 1907) связана с преподаванием церковного и светского пения в народной школе. Она состоит из 2 частей: 1-я, музыкально-теоретическая (главы 1-6), посвящена вопросам формирования основных вокально-хоровых навыков; 2-я, практическая (глава 7), содержит поурочные планы. Непосредственно церковному пению посвящена глава 4 («Художественный материал»). Для народной школы Зарин предлагал использовать неизменяемые песнопения литургии , всенощного бдения, а также осмогласные напевы тропарей и стихир, тропари двунадесятых праздников, Пасхи, некоторые песнопения Великого поста и Страстной седмицы, в том числе «О Тебе радуется», «Се жених грядет», «Благообразный Иосиф», «Волною морскою», богородичные догматики 8 гласов. В разделе «Подробный план разучивания песнопений» Зарин рассказывает об этапах формирования певческого голоса у детей.

В разработанных Зариным поурочных планах рекомендуется различный музыкальный материал, в том числе церковный. Так, при изучении 1-й и 2-й функциональных ступеней звукоряда рекомендуется молитва «Святый Боже», 2, 1 и 3-й ступеней - «Приидите поклонимся» и др. Для чтения в ключах предлагается песнопение «Спаси, Господи» (в теноровом), духовный стих «О Лазаре» (в альтовом). Идеи Зарина получили продолжение в «Методических заметках к «Практическому курсу школьного хорового пения»» (М., 1912). В советское время «Методика...» подвергалась необоснованной критике за воспитание «идеального отношения к Богу», «обилие молитв в репертуаре» и т.д.

Зарин принимал участие в работе 4 Всероссийских съездов регентов и хоровых деятелей. После обсуждения доклада Зарина «О желательном направлении церковного пения» на I Всероссийском регентском съезде (1908) был сделан ряд выводов относительно выбора и исполнения церковных песнопений, сферы компетенции регентов и их материальной поддержки. Доклад Зарина «Хоровое пение в школе как фактор воспитания» на II съезде хоровых деятелей был принят за основу рекомендаций съезда по этому вопросу. Являясь председателем Московской группы Комиссии по исполнению поручений II съезда, Зарин участвовал в рассмотрении вопросов об учреждении Устава Всероссийского общества хоровых деятелей, об авторском праве, о преподавании пения в школе, о разработке анкеты о положении хорового школьного церковного и светского пения, об организации регентско-учительских курсов. На V Всероссийском съезде регентов (1914) Зарин был избран товарищем председателя. В докладе «Богослужебное пение в православной церкви и значение в этом вопросе церковного пения» Зарин коснулся актуальных проблем церковно-музыкального творчества. Автор критиковал церковные сочинения Нового направления, назвал произведения К.Н. Шведова, С.В. Рахманинова, А.Т. Гречанинова «извращением стиля церковного пения» (см.: Рыбаков. Стб. 596), имея в виду несовместимость концертного, оперного стиля с «идеей богослужения» (Там же). Зарин предлагал организовать комиссии при Святейшем Синоде и комитеты по церковно-богослужебному делу при епархиях для цензуры музыкальных сочинений, исполняемых в церкви, приравнять права регентов к правам псаломщиков.