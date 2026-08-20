В закладки
ЗАРЕМБА, фон, Николай Иванович
Музыкальный теоретик, юрист, общественный деятель. Профессор (1862). Потомственный дворянин польского происхождения. Русский подданный. Почетный член Императорского Русского музыкального общества (1874) и ярославского Кружка любителей драматического искусства (1874).
Иллюстрация:
Заремба (von Zaremba), фон, Николай (Nicolaus) Ива́нович (1821–1879). Фотография. Фонд иконографии Научной музыкальной библиотеки СПбГК.
Автор статьи: А. А. Алексеев-Борецкий
566