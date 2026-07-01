ЗАРДAРИ, АСИФ АЛИ

Зардари, Асиф Али (род. 26.07.1955, Карачи, Пакистан) — пакистанский политик, президент Пакистана (9 сентября 2008 — 8 сентября 2013).

В 1987—2007 был мужем Беназир Бхутто, двукратного премьер-министра Пакистана и председателя Пакистанской народной партии (ПНП). В 1990—1996 — депутат Национальной ассамблеи, в 1993—1996 — федеральный министр окружающей среды, в 1995—1996 — федеральный министр инвестиций, в 1997—1999 — член пакистанского Сената. В 1996—2004 находился в тюремном заключении по обвинению в коррупции, а также причастности к убийству своего шурина Муртазы Бхутто. После освобождения в 2004 жил вместе с Б. Бхутто в Лондоне, Вашингтоне и Дубае. 18 октября 2007 Б. Бхутто вернулась в Пакистан для участия в парламентских выборах и 27 декабря 2007 была убита во время митинга в Равалпинди. Сразу же после этого З. вернулся в Пакистан, где стал сопредседателем ПНП (должность председателя занял его сын Билавал Зардари Бхутто). В феврале 2008 ПНП получила большинство голосов на парламентских выборах, и 6 сентября 2008 З. был избран президентом. Он стал первым президентом Пакистана, который провел в этой должности полный срок.

Лит.: Lieven A. Pakistan: A Hard Country. New York, 2011.